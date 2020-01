Itt az igazság az iskolai házi feladatról: joggal adhatják a tanárok?

Állandó kérdésként lebeg az iskolák, pedagógusok és szülők felett, hogy legyen házi feladat vagy sem. Számos felszólalás történt már pro és kontra oldalról is. Vekerdy Tamás pszichológus, író például úgy vélte, nincs értelmetlenebb dolog, mint az otthon órákig írt házi feladat. A manapság nagy népszerűségnek örvendő történelemtanár, Balatoni József, vagyis Jocó bácsi viszont azt gondolja, igenis lehet értelme a házinak, ha az izgalmas, szórakoztató és valamilyen kézséget fejleszt.

Az biztos, hogy többször történt kísérlet arra, hogy jogszabálymódosítások árán eltöröljék a házi feladatokat. Néhány éve, mikor napirendre került a téma, Rétvári Bence államtitkár, arról beszélt, hogy azok a diákok, akik a napközis időt is a suliban töltik, mentesülhetnek a házi feladat alól - hiszen ebben az idősávban készülnek fel másnapra. Ezt viszont nem követték intézkedések, így a helyzet nem változott. Egy korábbi EMMI-válasz szerint nem nyúlnak hozzá a házi feladat szabályozásához, ez jelenleg az iskolák pedagógiai programja szerint adható. Tehát a jövőben továbbra is

az iskolák maguk dönthetnek, hogy adnak-e házi feladatot, vagy sem.

Túlterheltek a magyar diákok

A magyar diákok jóval több időt töltenek házi feladat írásával, mint külföldi társaik többsége. A tanulók rendszeres kötelező feladatai akár heti 38-40 órára is rúghatnak. Átlagosan heti 6,2 órát töltenek házi feladatok írásával a 15 éves magyar diákok, ami jóval magasabb a 4,9 órás OECD-átlagnál

- derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felméréséből.

Mi lehet a megoldás?

Arra nem szabad várni, hogy egyszer csak eltörlik a házi feladatokat és nem kell ezzel foglalkoznia a gyerekeknek. Viszont a szülők sokat tudnak segíteni abban, hogy ne legyen nagy teher ez a gyerekek számára. Hogyan?

Az időbeosztáson nagyon sok múlik. Egyszerűen meg kell tanítani a gyereknek, hogyan tudja beosztani az idejét úgy, hogy még játékra is maradjon ideje. A legtöbb alsós gyerek napköziben ücsörög délutánonként, így meg tudják írni másnapra a leckét. Ha így tesznek, egy rövid otthoni ismétlás után még marad idő játékra, olvasásra, mesenézésre és együtt töltött időre a szülőkkel.

Ne gondoljuk azt, hogy a kiadott házi feladat - ami az aznapi anyag gyakorlása - haszontalan. Ugyan egyértelmű kutatások még nem születtek arról sem, amik cáfolnák ezt. A témát tanulmányozó, Harris Cooper professzor szerint a legtöbb kutatás pozitív változásokat mutatott azoknál a gyerekeknél, akik rendszeresen megírták a házijukat. Viszont nagyon sokan megkérdőjelezik azt, hogy a lecke megoldása bámilyen pozitív hatással lenne a diák eredményeire. Viszont, amiben a legtöbb tudományos szakember egyetért az az, hogy a házi feladatok kiadásának középiskolában és a további tanulmányok során van értelme.

Nincs bizonyíték arra, hogy a házi feladatnak tudományos előnye lenne az általános iskolában

- vélekedik Alfie Kohn, a téma szakértője.

Mindezek mellett a vita legtöbbször mégsem arról szól, hogy szükséges a lecke vagy sem, sokkal inkább annak típusáról és mennyiségéről. Hiszen kutatások irányultak arra is, hogy mely feladattípusok lehetnek egyáltalán hasznosak a különböző korosztályú gyerekek számára. Ennek alapján jutottak arra a következtetésre is, hogy hogy az olvasás és az ezzel kapcsolatos feladatok segítenek például az írástudás csiszolásában is. Éppen ezért, ajánlott ilyen típusfeladatokat kiadni a diákoknak.

Fontos a szülői segítség

Különösen általános iskolában, amikor még kevésbé önállóak a gyerekek. Az időbeosztás mellett segíthetünk a lecke megírásában, ellenőrzésében, a hibák megbeszélésében. Emellett folyamatosan követni tudjuk, milyen témákról és miket tanul épp a gyerek. Beszélgethetünk velül az olvasmányélményükről vagy épp arról, melyik feladat volt az, ami nehezebben ment. Persze mindezt higgadt és békés körülmények között.

Egy tavaly végzett amerikai kutatás szerint, amit 800 szülő bevonásával végeztek, arra mutatott rá, hogy ahogy nőtt a házi feladatok mennyisége, úgy lett stresszesebb a család is. A kutatásban résztvevők 65 százaléka nyilatkozott arról, hogy negatív hatással volt a megnövekedett házi feladat a család dinamikájára. Éppen ezért fontos, hogy mikor leülünk a gyerekkel tanulni, teremtsünk békés hangulatot, amiben ő is fel tud oldódni és nem érzi magát nyomasztóan vagy feszengve. Hagyjunk időt arra, hogy egyedül oldja meg feladatait, majd vegyük át együtt az eredményeket.

Címlapkép: Getty Images