Terjed a járvány: több hazai kórházban rendeltek el látogatási tilalmat

A kínai Vuhanban megjelent koronavírus az influenzához hasonló tüneteket produkál és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. A legfrissebb adatok szerint Kínában már 80 halálos áldozata volt a vírusnak, amelytől 14 országban összesen 2794 ember fertőződött meg.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ közlése szerint Magyarországon nincs koronavírusos beteg és kevés az esélye a járványnak, így jelenleg nincs hatóság által kötelezően előírt intézkedés.

Ennek ellenére már két hazai gyár is megelőző tevékenységekbe kezdett. Korábban írtunk róla, hogy a gödi Samsung-gyár és a Nokia is otthoni munkavégzésre utasította a Kínában járt dolgozóit, valamint fokozott fertőtlenítési szabályokat vezettek be. A betegség Európában még csak elszórtan jelent meg, Magyarországon két esetben merült fel a gyanú, de mindkettőnél kizárták a betegséget.

A járványt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) továbbra sem minősítette nemzetközi mértékű egészségügyi vészhelyzetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ fokozottan figyelemmel kíséri a kínai koronavírus terjedését és amint indokolttá válik, megteszik a szükséges intézkedéseket. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere elmondta, hogy minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek fogadására.

Koronavírus nincs, influenza van!

Hazánkban járványügyileg aktuálisabb témának számít a hasonló tüneteket okozó influenza, mivel hétről hétre egyre több az influenzaszerű megbetegedés az országban. A Nemzeti Népegészségügyi központ jelentése szerint január 13. és 19. között 12.370 beteg fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, amely 29,9 százalékkal több az előző heti adatoknál.

A betegek 38,8 százaléka a 15-34 év közötti, 27,4 százaléka pedig a 35-59 év közötti korosztályból került ki. Az érintettek 23,9 százaléka gyerek, míg 9,9 százaléka 60 éven felüli.

Az influenzához kapcsolódóan már több kórházban vezettek be a betegek védelmében részleges vagy teljes látogatási tilalmat. A HelloVidék összegyűjtötte melyik egészségügyi intézményekben rendeltek el korlátozásokat.

Kórház neve Cím/Telephely Elrendelés kezdete Feloldás időpontja Jellege Érintett osztályok Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. 2020.01.24 Teljeskörű Minden osztály Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 8060 Mór, Kórház u. 21. 2020.01.24 Teljeskörű Minden osztály Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 8083 Csákvár, Kastélypark 1. 2020.01.24 Teljeskörű Minden osztály Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6. 2020.01.24 Teljeskörű Minden osztály Platán Ápolási Intézet 8044 Kincsesbánya, József A. u. 13. 2020.01.24 Teljeskörű Intézmény egészére Hársfalevél Ápolási Intézet 8087 Alcsútdoboz, 1301/31. hrsz. 2020. 01. 24 Teljeskörű Intézmény egészére Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45. 2020.01.24 Teljeskörű Intézmény egészére Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet 3000 Hatvan, Balassi u. 16. 2020.01.18 Részleges Intenzív osztály, Csecsemő-gyermekgyógyászati osztály, Újszülött osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály, Ápolási Osztály Markhot Ferenc Oktatókórház és rendelőintézet 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. 2020.01.24 Részleges Kardiológiai Osztály, Infektológiai Osztály Mátrai Gyógyintézet 3200 gyöngyös, Hrsz. 7151 2020.01.28 Teljeskörű

Címlapkép: Getty Images