Zsebbe kell nyúlni a betegeknek: borsos áron ugorhatjuk át a várólistát

A szolgáltatások minősége miatt, és hogy elkerüljék a hosszú várakozási időt, mégis sokan vállalják inkább a magas költségeket. Egyszer-egyszer ezt egy átlagfizetésből élő magyar páciens elvileg meg is tudja engedni magának, viszont portál most annak járt utána, mennyibe kerülne, ha minden, az orvosok által javasolt szűrést magánúton végeztetnénk. Valamint azt is megtudhatjuk, mennyivel drágult egy év alatt a magánúton végzett ultrahang, szemészeti szűrés, vagy egy egyszerű vizeletvizsgálat.

Magyarország már évek óta vezeti a listákat a rákos megbetegedések számában EU-n belül. Az Eurostat legutóbbi adatai szerint Magyarországon a legsúlyosabb a helyzet nemzetközi viszonylatban: 2016-ban 100 ezer ember közül 345 halál volt Magyarországon, amit a rák okozott. 2018-ban hazánkban 33 250 fő halt meg rákos megbetegedésben a Magyar Rákellenes Liga adatai szerint. A női megbetegedések közül az emlőrák dominál, ez az összes megbetegedés 25 százalékát teszi ki, ezt követi a vastagbélrák 9,7 százalékkal, és a tüdőrák 8,8-al. A férfiaknál a tüdőrák a leggyakoribb daganattípus, az esetek 15,5 százaléka tartozik ezen megbetegedések közé. A prosztatarák szintén gyakori, a megbetegedések 14,5 százalékát teszi ki. A vastagbélrák a harmadik helyen áll.

A szűrővizsgálatok éppen a betegségek kialakulásának megelőzését, illetve azok korai stádiumának felfedezését segítik, amikor még visszafordítható a folyamat. A Pénzcentrum által megkérdezett háziorvos kiemelte, hogy elsősorban a daganatos megbetegedések jeleit kereső szűrővizsgálatokon való részvétel ajánlott mindenkinek, főként azoknak, akik már veszélyeztetett korba léptek.

A kiküldött behívókra csak 30-50 százalék körüli megjelenést mutat a lakosság. A háziorvos elmondta, hogy a most zajló daganatos betegségek szűrésére irányuló kampánynak a vastagbélrákszűrés, mammográfia és méhnyakrák szűrés áll a fókuszában.

Mindenkinek ajánlott

A kortól és nemtől függetlenül a legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálatok, mint a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés SZTK-ban is elvégeztethetőek, viszonylag gyorsan, különösebb kényelmetlenség nélkül. Ha azonban magánúton oldjuk meg, egy általános vérvétel és vérkép készítés 3000 forint körül mozog pl. a Doctor24 szolgáltatónál. Egy teljes vizelet + üledék vizsgálatért pedig pl. a Budai Magánorvosi Centrumban 1000 forintot kell fizetnünk.

A fogorvosnál is egy egyszerű állapotfelmérés ára 6000-10000 forint, a Rózsakert Medical Centerben például 8000 forintért végzik el. Ha pedig találnak is valamit, csak nőnek a költségeink: ugyanitt egy fogtömés ára 15000-től 35000 forintig is terjedhet.

A tüdőszűrést, ha magánúton csináltatjuk az Uzsoki utcai kórházban az intézmény honlapja szerint 1700 forintot kell fizetnünk, ha sürgősen szükség van rá, esetleg egészségügyi alkalmasság igazolására, akkor 5000 forintba is kerülhet, mint pl. az Oxygen Medicalnál.

Tehát évi 13-30 ezer forintba kerülnek a legalapvetőbb javallott szűrések is.

40 éves kor alatt

A fiatal nőknek évente szükségük van nőgyógyászati vizsgálatra és méhnyakrák szűrésre is. Ez körülbelül 20-25 ezer forint, a Med-Aesthetica Orvosi Központban például hüvelyi ultrahanggal együtt 21900 forintért letudhatjuk a vizsgálatot. Mammográfia vizsgálatot is érdemes 3-5 évenként csináltatni. Ez az Affideánál 20 ezer forintba kerül. Ha nem is évente, de 3-4 évenként bőrgyógyászati szűrést is be kell iktatnunk, ha a kórtörténetünk úgy kívánja sűrűbben is, anyajegy szűréssel egybekötve, amely a Doktor24-nél pl. 22 ezer forint.

Így további 64 ezer forint kiadása van egy 40 év alatti nőnek.

Címlapkép: Getty Images