Új közösségi őrület terjed Magyarországon: egyre többen csatlakoznak

Nóra élete során kétszer is szakmát váltott: végzős angol-testnevelés szakos tanárként már az utolsó, gyakorlati évében tudta, hogy nem kész a pályára lépni, ezért végül a Malévnál indította szorgos, frissdiplomás éveit. Hét év kemény munkát követően gyermeke születése késztette pihenésre, majd újabb két évre rá ikrei írták felül a mindennapok szokásos menetrendjét.

Az érkezésüket követő év testileg és lelkileg is nagyon megterhelő volt. Az állandó készenlét, egyikük korai fejlesztése hetente többször, a család menedzselése, a 2 éves nagy testvérrel töltött, innen-onnan lopott minőségi idő megtalálása, mind egy olyan élet részei voltak, ahol én és a magamra fordított idő nem igazán léteztünk

– beszélt őszintén a lelkileg és fizikailag is megterhelő időszakról Kádár-Papp Nóra.

Története nem egyedülálló, sok más anya érzi magát motiválatlannal és céltalannak a szülést követő időszakban, amikor bár érzik, hogy a gyermekágyi időszakot követően muszáj saját magukon is dolgozniuk, elodázzák vagy félnek megtenni az első és egyben legnehezebb lépést. Akkor, 2013-ban még nem létezett olyan hazai platform az anyák számára, ami a kisgyerekes hétköznapok helyett a sportra, a mozgásra helyezte volna a hangsúlyt, ezért javarészt csak annak adatott meg a támogató segítség, aki képes volt pénzt áldozni egy külső szakember bevonására.

Kádár-Papp Nóra szakmájából kifolyólag szerencsés helyzetben volt, mert ismervén a fokozatosság elvét és a rehabilitáció lépéseit, a kellő elszántság birtokában egymaga szállhatott szembe a leadni kívánt plusz kilókkal anélkül, hogy közben ártott volna saját egészségének. Mindemellett, érzékelvén a problémát, hogy sokak számára a szülési utáni minőségi regeneráció egy elérhetetlen álom, 2014-ben építeni kezdte offline közösségét, ahol a sorsközösség összetartó erejéből táplálkozva próbált segíteni visszatalálni más anyáknak a mozgás öröméhez.

A Gyerünk, anyukám! közösség két évig ingyenes formában működött mind a XIII. kerületi parktornákat, mind a heti rendszerességűvé váló élő videóközvetítéseket illetően. „Az ingyenes közösségi tornázás két évében nem készültem arra, hogy ebből valaha vállalkozás lesz. Amikor közeledett az idő, hogy újra munkába kell állnom, akkor vizsgáltuk meg először, hogy van-e olyan üzleti modell, ami munkahelyet teremt nekem, ezzel lehetőséget adva a folytatásra. Természetesen az is segített meghozni ezt a döntést, hogy szinte napról-napra érezhetően nőtt a projekt népszerűsége” – emlékezett vissza az oldal alapítója a fordulóponthoz.

Az utolsó lökést Orbán Katalin közgazdásszal való találkozása adta, akivel kezdetben csak sorstársként beszélgettek a homokozó mellett, majd fél év leforgása alatt Katalin szakértelmének köszönhetően 2015 szeptemberére megszületett egy jól felépített, önfenntartó, profitábilis, napi három élő órával és további szakértő edzők (jelenleg 28, közülük 7 férfi) bevonásával üzemeltetett, ahogy Nóra fogalmazott, „online edzőterem víziója”.

Fizetős tartalom az ingyen videók korszakában

Ma már a YouTube és egyéb videómegosztó oldalak robbanásszerű fejlődésével valósággal dúskálunk az ingyenes tartalmakban, legyen szó a legújabb edzésőrületről vagy éppen klasszikus baba-mama tornáról. A tartalomgyártók közt egyértelmű többségben vannak az amerikai vloggerek, ám az utóbbi években szép számmal ontotta a hazai szakmai közönség is az egészséges életmód miatt egyre népszerűbb edzős videókat. Így hát felmerül a kérdés: ha már nyelvtudástól függetlenül lehet válogatni a változatosabbnál változatosabb tartalmak közül, mi adhatja egy fizetős modell népszerűségét és életképességét a piacon?

Az ingyenes videómegosztókon található tornákkal szemben a nálunk tornázó anyukáknak nem kell időt tölteniük azzal, hogy százezer videó közül megtalálják azt, ami mozgásanyagban, hosszban megfelelő és érthető, szakmai szempontból vitathatatlan minőségű, illetve követhető akár magyarul az óra. Választhatják a hetente frissülő videótárat, ahol ismerik az edzőket és az óratípusokat, vagy egyet az 5 erősségi szinten elérhető 8 hetes mozgásprogramjainkból, és az online közösség tagjaival együtt csinálják végig a 8 hét edzéseit az első perctől az utolsóig. Támogató és motiváló közösségben úgy, hogy az edzőkkel bármikor fel tudják venni a kapcsolatot. A siker szerintünk az anyukákra szabott edzéseken túl abban rejlik, hogy erős és támogató online közösséget is kapnak a velünk sportolók, nem csak videós edzéseket

– árulta el a működőképes piaci modell titkát a Gyerünk, anyukám! alapítója.

Bármennyire is csábító azonban az otthoni ingyenes edzés gondolata, minden laikusban felébred előbb-utóbb a gondolat, hogy mindez mennyire biztonságos, pláne a szülés előtti és utáni rizikókkal tarkított időszakban. A személyi edzés mellett kétségkívül sok érv hozható fel: az orvosi látogatásokhoz hasonlóan egy alapos anamnézissel és az elérni kívánt célok megfogalmazásával indul, amit egy állapotfelmérés követ, ezek alapján pedig megszülik az egyéni edzésterv.

A személyi tréner azonban ezt követően sem hagy magára senkit, minden edzés alkalmával árgus szemekkel figyeli, hogy még a kevésbé testtudatos személyek is helyesen végezzék a gyakorlatokat. Éppen a fentiek miatt az online videókat sok kritika éri, lévén nagyobb a sérülésveszély, viszont elhamarkodott lenne rögtön ez alapján elítélni az online edzéseket.

Az alapfeltevésem az volt, hogy ha egy anyuka választhat abból, hogy tudomásul veszi vagy egyszerűen nem foglalkozik a teste jelzéseivel, gyengeségeivel, vagy esetleg jól instruált videók segítségével mégis a mozgást választja, akkor inkább tegye ez utóbbit. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az anyukák kísérésére, főleg a szülés utáni időszakban. Elméleti- és oktatóvideókkal készítjük fel őket a mozgáshoz való visszatérésre és a gyakorlatok helyes kivitelezésére, ezen kívül pedig akár a Facebook-csoportunkban, levélben vagy személyesen felvehetik a kapcsolatot az edzőkkel. Amikor pedig olyan problémáról számolnak be, ami további vizsgálatot igényel, segítünk a megfelelő szakember megtalálásában és felfüggesztjük az online gyakorlást

– fejtette ki Kádár-Papp Nóra egyéni felelősségüket.

Mindemellett azt is hangsúlyozta, egyéni és egyedi igényeket nem tudnak és nem is akarnak kiszolgálni, inkább azokra a problémákra összpontosítanak, amik jól regenerálhatóak és általánosak a szülést megelőzően, valamint azt követően. Messziről, virtuálisan fogják az anyák kezét, ennél többet nem tehetnek. Éppen emiatt vált elkerülhetetlenné további szakértők bevonása, egy dietetikus, egy sportoló és egy szakpszichológus, akik az egyre színesebb igényekkel jelentkező anyák számára nyújtanak még komplexebb segítséget.

Határokon átívelő közösség

Az oldal nem teljes 6 év alatt több mint 24 ezer anyukát mozgatott meg, legtöbbeket Magyarországon, de akadnak motivált anyukák az USA-ban, Németországban, Ausztriában, vagy akár Angliában is. A Gyerünk, anyukám! közösség legnagyobb bázisát egyértelműen a fővárosi csapat adja, de jelentős követőtáborral számolhatnak Pécsett, Debrecenben, Szegeden, Győrben és a Balaton környékén, éppen ezért a 2020-as évben a vidékiek igényeit is próbálják mind jobban kielégíteni.

Az utóbbi években nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a weboldal és a szolgáltatások fejlesztésére, talán ezért is éreztem, éreztük, hogy idén szeretnénk egy kicsit visszanyúlni a gyökerekhez, emlékezni arra, honnan indultunk. Egyre nagyobb az igény a csapatban az offline találkozókra, legyen ez egy színházi este vagy egy futóverseny. Mivel a vállalkozás Budapest-központú, ezért az összes program itt is szerveződik, amit a vidéki tagjaink sóvárogva figyeltek. Azt gondoltuk, hogy segítünk a vidéken élő tagjainknak megtalálni egymást, ezért februárban a mi segítségünkkel az önként jelentkező tagjaink megszervezték az ország 11 régiójában az első találkozókat. A közös vacsorától a falmászáson át a korcsolyáig mindenféle programot kitaláltak. A kezüket ezután sem engedjük el, lehetőséget fogunk biztosítani, hogy a rendszeres programok mellett azok az anyukák, akiknek társaságra van szüksége, megtalálhassák a közelükben lakó Gyerünk, anyukámos társaikat

– számolt be az újdonságról Kádár-Papp Nóra.

A vidéki programok első körben az egyes megyék megyeszékhelyein szerveződtek, így a győriektől kezdve egészen a dél-alföldi Szeged városáig izgalmas offline programokon vehettek részt a közösség tagjai, amik kapcsán két anya is kifejtette véleményét. Berkesiné Törőcsik Krisztina, két kisgyermek boldog anyukája, bár izgult a találkozó miatt, lévén egy csapat „idegen” gyűlt össze a nagy napon, végül a közös program kis, családias létszámban, de annál jobb hangulatban telt. A HelloVidék kérdésére elmesélte, első gyermeke születését követően is ismerte már a Gyerünk, anyukám! programját, így egyértelmű volt, hogy a második gyerkőc érkezését követően is élni fog a kínálkozó lehetőségekkel.

Sokuknak nehézséget jelent, hogy kisgyerekek mellett heti többször elmenjünk tornázni, még akkor is, ha a környezetünk támogató ilyen téren. Nekem különösen sokat jelentett, hogy itthon vissza tudtam nyerni az erőnlétem, így a "kiszabadulós időmben" már aktívan csatlakozhattam egy szinkronkorcsolya csapathoz, sőt meghozta a bátorságot, hogy elvégezzem a sportedző képzést. Most, hogy Szegedre költöztünk, korcsolyaoktatóként dolgozok a gyerekeim mellett, amivel egy gyerekkori álmom vált valóra, amelyet részben ennek a programnak köszönhetek. A Facebook-csoportokban hatalmas az aktivitás, és témától függetlenül azt tapasztaltam, hogy sosincs kritizálás vagy a női közösségekre jellemző áskálódás. A hasonló élethelyzet miatt olyan empátia alakult ki résztvevők közt, hogy a tagok őszintén le merik írni aggályaikat, félelmeiket, mert mindig bátorító szavakat kapnak válaszul. Viszont büszkélkedni is lehet anélkül, hogy bárki nagyképűnek titulálna az embert, mert azt hiszem, itt az egyéni sikerek kicsit a csapat sikerei is

– fogalmazta meg Berkesiné Törőcsik Krisztina, mennyi mindent adott számára a program és a közösség.

Mátrai Andrea, egy 4 éves és egy lassan 2 éves kisfiú anyukája egészen az érettségiig Orosházán élt, azt követően viszont már a szolnoki Gyerünk, anyukám! táborát gazdagítja, ezért a sorban utolsó országos programon is volt alkalma helyben részt venni. A szegedi programhoz hasonlóan a jász-nagykun-szolnoki megyeszékhelyen szervezett esemény is hamar felidézte a fórumokon tapasztaltat bensőséges beszélgetéseket, ahová olyan kedves és egymásra nyitott emberek látogattak ki, akik úgy viszonyultak egymáshoz, mintha mindnyájan régi barátnők lennének.

Másfél éve csatlakoztam a GYA-közösséghez egy gyerekkori barátnőm ajánlása miatt. Fél évvel a második szülésem után a regeneráló program miatt vágtam bele az otthoni tornába, ugyanis a családi háttér lehetetlenné tette, hogy eljárhassak itthonról. 20 kiló felesleggel indultam, amiből 18-tól meg is szabadultam. A GYA-programokban a motiválás nagyon kreatív és sokszoros módon van megoldva, amiben a közösség ereje csak egy a sok közül. A depresszióból a GYA-közösség rántott ki. Ha akkor ők nem lettek volna, lehet, ma nem itt tartanék. A közösség néha túlnyúlik a tornán, és olyan fontos és komoly beszélgetések generálódnak, amik a mindennapi élettel kapcsolatosak. Tényleg elképesztő, hogy mindenféle irigység és rosszindulat nélkül tudunk nők ennyien egy csapatban lenni

– fejtette ki a programmal kapcsolatos gondolatait Mátrai Andrea.

A Gyerünk, anyukám! sikerességét a tagokon túl a szakma is mind jobban elismeri, 2016-ban Kádár-Papp Nórát választották a Coca-Cola Testébresztő nagykövetének, a tavalyi évben pedig az Európai Bizottság #BeActive Local Hero díját zsebelhették be az Európai Sporthéten, amely elismeréssel járó anyagi honoráriumot a szolgáltatások további fejlesztésére fordítanak.

Általános, mindenki számára bevált recept vitathatatlanul nem létezik, azonban a lassan 6 éve tartó kemény munka mind inkább igazolni látszik, hogy a Gyerünk, anyukám! nyújtotta szolgáltatás egy óriási hiányosságot igyekszik a legjobb tudása szerint pótolni. Mára a sikeren felbuzdulva több alternatíva kínálkozik a gyakorló anyák számára, hogy visszataláljanak önmagukhoz és a mozgás öröméhez, ezért adott a kérdés: mégis mi adja a mozgalom azóta is töretlen sikerét és esszenciáját? Kádár-Papp Nóra, végigtekintve az eddig megtett utat, ebben látja a Gyerünk, anyukám! erejét:

Ha csak három szóval válaszolhatnék, akkor sorsközösség, humor, szakértelem. Nem fogyiklub vagyunk és nem is fitneszversenyekre készülő szekta. Hiszünk abban, hogy a sport és az egészségtudatos étkezés egyfajta életmód, de semmiképpen sem büntetés vagy jutalom. Nem akarunk semmit annyiban hagyni, de túlzásba sem esünk, hiszünk az átlagosban, az arany középútban és ezzel sokan könnyen azonosulnak. Nem kérünk és nem várunk teljesíthetetlen sporteredményeket, nem ajánlunk drága és felesleges táplálék-kiegészítőket és hangsúlyozzuk, hogy a sport gazdaságosan beépülhet egy anya életébe, nem kell sem kiiktatni, sem mindent alárendelni neki. És az, hogy ezt az anyukák olyanokkal élhetik meg, beszélhetik ki, akik ugyanabban az élethelyzetben vannak, már csak hab a tortán.

