Tucat ruhákban pózol az Insta-generáció: közben szép lassan kihal egy ősi szakma

A tizenévesek manapság a divatosnak számító jogász, pszichológus, informatikus, mérnök szakmák között szemezgetve ritkán választanak olyan karriert maguknak, amelyek a régi idők legjelentősebb munkáinak számítottak. A feledésbe merülő szakmák sorát erősíti egyre több szakképzettséget igénylő munka például a cipész, a pék és a varrónő, illetve más ruhaiparral kapcsolatos munkák.

A KSH foglalkoztatás presztízs vizsgálata ezt hivatalosan is alátámasztja. A 2016-os mikrocenzus felméréséből kiderül, melyik munkák a leginkább értékeltek, illetve divatosak és az is, hogy melyiket becsülik a legkevesebbre a magyarok. Az 1-15-ig pontozó értékelési rendszerben annál előkelőbb helyet foglalnak el a munkák, minél közelebb áll a pontszámuk az egyhez. A vizsgálatban 173 foglalkozás vett részt, amelyek presztízs pontszámát a megbecsültségük, presztízsük, illetve a sorrendet árnyaló más szempontok: a hatalom, befolyás, a tanulás, a hasznosság, valamint a divatosság, azaz, hogy mennyire vonzó az adott foglalkozás határozták meg.

A varrónő a listát tekintve 10,79-es pontszámot ért el, ami a középső harmad vége felé foglal helyet olyan szakmák mellett, mint a postás, a taxisofőr, a biztonsági őr vagy a lakodalmas zenész. A szabó, valamint más ruhaipari területet érintő szakma nem szerepelt a 173 foglalkozást vizsgáló felmérésben, mivel már nincsenek a munkaerő-felmérés éves adatbázisa alapján lekért leggyakoribb női és férfi foglalkozások között.

A legmagasabb presztízsűként értékelt foglalkozás a kórház igazgató volt, amelyet az egyetemi rektor, a sebész és a gyermekorvos követett. Ha a teljes képet tekintjük az első harmadra jellemző, hogy a magas iskolai végzettséget kívánó szakmák kerültek a sorba. A középső harmadba a szaktudást igénylő, a legalacsonyabb presztízsű foglalkozások közé pedig a szaktudást nem igénylő, vagy a társadalom erkölcsiítélete alapján lenézett munkák foglaltak helyet.

Vass Boglárka a saját útját járva mondhatjuk, hogy egy olyan hivatást választott, amely a XXI. században egészen rendhagyó. A könnyűipar, ruhaipar ösvényén maradva, mostanra már férfiszabó mesterként készíti el méretre az egyedi, minőségi férfi ruhákat és dolgozik férfi öltözékeket és kiegészítőket kínáló üzletében.

Ez egy gyönyörű szakma. Eszméletlen érzés, ahogy egy 2D-s látványból egy 3D-s terméket hozunk létre formázással, vasalással, ragasztással. Ennek ellenére egyre kevesebben választják, ezért kihalóban van, pedig nagyon fontos lenne az utánpótlás-nevelés. Úgy gondolom, hogy a kétkezi munka, az alkotás vonzereje elvész és sokkal csábítóbb a fiataloknak egy blogger, vlogger vagy informatikus hivatás

- mondta Boglárka a szakma csökkenő népszerűségéről, majd arról beszélt, hogy számára viszont egy percig sem volt kérdés, hogy milyen pályát válasszon.

„Anyukám női szabó, így igazából azt mondhatom, hogy az alapanyagok és a ruhák iránti szeretet már gyerekkorom óta része volt az életemnek. Sokat segítettem otthon kezdetben gyerekként, mint egyfajta „nyári munka”. Később pedig ruhaipari középiskolában folytattam a tanulmányaimat. Emlékszem, sokszor volt olyan, hogy mentem haza és út közben találtam az egyik boltban egy olyan anyagot, ami nagyon megtetszett, majd hétvégén varrtam magamnak belőle egy ruhát és hétfőn már azt vettem fel. A ruhaipari technikusi végzettséggel a főiskolán sem tértem le a pályáról és most a legfrissebb élményem, hogy könnyűipari mérnökként novemberben letettem a férfiszabó mestervizsgát, ahol több új gyakorlati fogást is tanultam, amit hasznosíthatok

– emlékezett vissza. Elmondta, hogy sose volt nagy divatház rajongó, mindig a saját útját járta és nem tűzött ki magának egy-egy divattervezőt, akinek a munkásságát követte volna.

A foglalkozásokat vizsgáló népszerűségi lista a keresetre is kitért, ezért megkérdeztük Boglárkát arról is, hogy mennyire éri meg gazdaságilag ruhák készítésével foglalkozni, illetve hogy a hatalmas fast fashion forradalom idején érezhető-e számukra a robotizáció, a tömeggyártás hatása. A kérdésre felelve elmondta, hogy mivel az általuk készített darabok egyedi, méretre szabott termékek, ezért nem igazán lehet összemérni a fast fashionnel, mivel nem tömeggyártásban, több tízezres mennyiségeket termelve dolgoznak.

Természetesen fontos a pénz, de nem ez a fő motiváció. Alapvetően mindenki pénzből él, de ha szereted is, amit csinálsz, akkor ez egyfajta hobbi is. Ha nem érné meg egyáltalán, nyilván nem csinálnám. Ehhez viszont több dologra kellett fókuszálnunk, így az üzletünk nem feltétlen csak a méretes termékekre van felépítve, hanem rengeteg férfi kiegészítőnk is van, mint a mandzsettagombok, a sálak, a zoknik, a nyakkendők. Ügyeltünk az üzlet lokációjára is, hiszen fontos volt, hogy olyan helyen legyünk, ahol sok turista megfordul, mivel többen érkeznek hozzánk úgyis, hogy esetleg pótolni kell az elveszett reptéri csomagból a nyakkendőt vagy ajándékot vinnének haza a párjuknak. Ezért választottuk Budapesten a Váci utcát

- mesélte, majd hozzáfűzte, hogy a főiskola után egy a jelenlegi üzletéhez hasonló profillal rendelkező cégnél dolgozott, de már az elején tudta, hogy végül a saját álmát szeretné megvalósítani.

Megcsináltam a saját vállalkozásomat, ahol tudtam kamatoztatni azokat a dolgokat, amiket megtanultam, de már a saját arculatomra formálhattam az ötleteimet. Az üzlet természetesen az alapítással nem készült el. Ez egy folyamatos fejlődés az újdonságok, inspirációk alapján

- fejtette ki az álom megvalósulását Boglárka, majd elmondta, hogy ebben a szakmában nyitottnak kell lenni az innovációkra, mivel mindig van valami új, érdekesség, amit talán elsőként hozhatnak be az országba egyenesen az olaszországi kiállításokról.

A férfi divat kevésbé változik, mint a női, de ezen a területen is mindig vannak újdonságok. Ha nem a szabásban, modellekben, de alapanyagokat tekintve biztosan. Most például van egy olyan anyagunk, ami nem engedi be a napsugarakat és így körülbelül 7 fokkal hűvösebb érzetet ad a nyári hőségben. Egy ilyen öltöny nagyon jól jöhet egy júliusi esküvőn

- mondta a férfi divat különlegességeiről Boglárka.

Nem is gondolnánk, hogy mennyi újítás van a látszólag hasonlónak tűnő öltönyök, zakók világában is. A női divat változásai évről évre döbbenetes utat járnak be, de Boglárka a különböző alapanyagokról „lerántva a leplet” megmutatta, hogy a férfi ruhatár kialakítása is számos meglepetést tartogathat. A különböző gyűrődésmentes, víztaszító anyagminták között lapozgatva már-már el is feledkezhetünk róla egy pillanatra, hogy egy nővel beszélgetünk a férfi divat innovációiról.

Nem eredeti elhatározás volt, hogy férfi ruházattal foglalkozzak, inkább úgy fogalmaznék, hogy így alakult, de nagyon jól érzem magam ezen a területen. Azt gondolom, hogy férfiakkal foglalkozni nőként jó dolog. Elfogadják a tanácsaimat és sok esetben hálásabbak. A női vonal mondhatom, hogy tervben van, de ez még a jövő zenéje. Ha lesznek női ruháink azoknál is természetesen a klasszikus vonalvezetésen lesz a fókusz

- magyarázta az üzlet kínálatának alakulásáról Boglárka, majd kitért arra is, hogy a jövőben elsősorban minőségbeli újításokat terveznek, de továbbra sem csak azoknak gyártanak, akiknek olyan elképzelésük van a minőséget tekintve, amelyet a tömeggyártott termékek között nem kaphatnak meg.

Elsősorban üzletemberek, cégvezetők, ügyvédek keresnek minket: az esküvői irány kevesebb. De természetesen nagyon gyakran érkeznek hozzánk azzal a problémával is, hogy az üzletek polcain nem találnak méretben megfelelő ruhadarabokat. Ezeket a problémákat a konfekció nem tudja orvosolni, csak a kompromisszum vagy az egyedi méretre készülő termékek választása lehet a megoldás. Vannak olyan ügyfeleink, akik ezért érkeznek, hogy készüljön számukra egy olyan méretre szabott, állandó darab, amelyre mindig lehet számítani, ha valahol meg kell jelenni.

- jegyezte meg és folytatta azzal, hogy ilyen darab lehet például bármelyik férfi szekrényében egy midnight blue öltöny, fehér inggel és egy passzoló nyakkendővel. Ahogy Boglárka mondja bármilyen ügyfélről is legyen szó, a legjobb érzés a munkájában, amikor valaki elégedetten távozik és azt mondja köszönöm.

Az elején nehéz, rögös az út és a munkához rengeteg elmélet is kell, hogy utána a gyakorlatban jól lehessen művelni ezt a szakmát. De minden fáradalmat megér az érzés, amikor egy esküvő után kapott képeken a nagy pillanatban, vagy egy üzleti találkozóról készült TV interjúban azt látom, hogy az általunk készített ruhában az ügyfelünk jól érezte magát, boldog és felszabadult lehetett. Engem az ilyen pillanatok motiválnak.

Címlapkép: Getty Images