Koronavírus: megdöbbentő dolgokat mondott az olasz helyzetről a nyíregyházi kamionos

Ahogy a portál írja, egyre többen mondják vissza a korábban foglalt külföldi utazásaikat, a járványügyi intézkedések közepette pedig az áruszállítás is kihívásokkal teli. A lap most egy jelenleg is Olaszországban tartózkodó, nyíregyházi gépkocsivezetővel beszélt, aki Milánó közeléből tudósított a portál számára az ott kialakult helyzetről.

Már évek óta nemzetközi gépkocsivezetőként dolgozom, jelenleg Magyarország, Szlovénia és Olaszország viszonylatában fuvarozok. Bár azt lehetett tapasztalni, hogy az elmúlt hetekben még nem mertek bejönni az országba a kamionosok a koronavírus miatt, most már egyre több Holland, Lengyel és Bolgár sofőrrel találkozom

- meséli a sofőr.

Múlt héten Róma környékén jártam, most pedig Milánótól kétszáz kilométerre vagyok, Bologna irányába tartok. Szóba elegyedtem angolul beszélő helyiekkel, akik egyébként nem idegeskednek, nem pánikolnak, és többségük maszkot sem visel. Harag a Velencei karnevál miatt van bennük, ugyanis a koronavírus miatt korábban lett vége. Kérdezték, hogy Magyarországon vannak-e fertőzöttek, elmondták, hogy Olaszországban az idősek, a legyengült szervezetű emberek betegednek meg, és a vírus áldozatai is közülük kerülnek ki

- tette hozzá a férfi, aki kitért arra is, hogy bár Magyarországon mindenki vásárol, Olaszországban az emberek az átlagos mindennapjaikat élik, nem fosztják ki a boltokat.

Két héttel ezelőtt Lombardia tartományban rakodtam vastekercseket, ott sem volt pánik, pedig ott azonosítottak fertőzötteket. A hírek bár mást mutatnak, de a valóság az, hogy a helyiek csak attól félnek: mi lesz, ha bezárják a gyárakat, mi lesz akkor az olasz gazdasággal

- emelte ki a hivatásos sofőr.

Az egyértelműen látszik, hogy a koronavírus terjedése óta az olaszok gyakrabban mosnak kezet és meleg italokat fogyasztanak. Éppen ezért a hűtők tele vannak, az ital automatákból nem fogy az áru. Inkább főzik a teát, a kávét és meleg vizet isznak. Pánikoló emberrel nem találkoztam. Egyébként én is hasonlóan védekezek. Folyamatosan kézfertőtlenítőt használok, teát iszok, és meleg levest eszek. A kézfogást pedig hanyagolom, a lehetőségét is el akarom kerülni annak, hogy én is megfertőződjek

- mondta a kint tartózkodó férfi.

