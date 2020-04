Kritikus helyzetbe kerültek a családok: így élhető túl a digitális oktatás

A koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozás mindenki számára nehéz, amely rugalmasságot és magasfokú alkalmazkodóképességet igényel minden területen. Az iskolák, óvodák bezárásával kiemelten bonyolulttá vált a családok élete. A megszokott rendszerek felborultak és a megelőzés miatt bevezetett óvintézkedések, az új helyzet egy az eddigitől teljesen eltérő szokásrendet hívtak életre.

Több témát és felmerülő nehézséget boncolgathatnánk a jelenlegi szituációt górcső alá véve, hiszen lelkileg és fizikálisan sem egyszerű feladat ellátni a családot, elvégezni a munkánkat és eközben elérni, hogy "ne fusson a ház" se. Testi és szellemi egyensúlyunk határait kell feszegetnünk napról napra, de kis lépésekkel szerencsére majdnem mindenre találunk idővel megoldást.

Bármilyen hihetetlen, annak ellenére, hogy kezdetben látszólag a gyerekek örültek legjobban az oktatási, szociális intézmények bezárásának, egy idő után számukra is monoton lehet az otthon töltött idő. Hasznos lehet ebben az esetben bevonni őket egy-egy házimunka elvégzésébe, amivel nekünk is segítenek és számukra is hasznos és talán még szórakoztató is lehet.

A jelenleg működő digitális oktatás részeként a technika órákhoz kapcsolódó életvitel tematikájú feladatok és a testneveléshez fűződő sporttevékenységek beiktatását is hasonló "leckék" feladásával oldja meg néhány pedagógus.

Például: porszívózd ki a szobádat és pontozd mennyire végeztél jó munkát vagy segíts ma anyukádnak a főzésben.

Ha nem kaptunk ilyen jellegű feladatokat pedagógusainktól, kis kreativitással a saját rendszerünket is elkészíthetjük: feladatokkal, táblázattal, értékeléssel. A feladat kiválasztásánál mindenképpen vegyük figyelembe az életkoron kívül az érettségi szintet, a fizikai képességet, erőnlétet és az érdeklődést. A gyerekeket rendkívül jól lehet motiválni sikerélményekkel, ezért a fiatalabb korosztály számára összeállíthatunk egy listát, táblázatot az időkeretek meghatározásával olyan házimunkákból, amelyek sajátosságaiknak megfelelőek, így azon kívül, hogy segítenek érezhetik, hogy jól végezték el a feladatot. Az idősebb gyerekeknél természetesen kevesebb előkészületre van szükség és könnyebb kiválasztanunk a házimunkák sorából a megfelelőt.

Az iskolai rendszerhez hasonlóan az időkeret, táblázat egyfajta értékelésként is szolgál, amelyhez a gyerek személyes igényeit figyelembe véve rendelhetünk pontokat és esetleg jutalmazást. Természetesen ebben az esetben hangsúlyozni kell azt is, hogy ne a jutalom ténye kerüljön fókuszba, ezért nem érdemes nagy értékű tárgyi ajándékokat adni egy-egy kisebb házimunka elvégzését követően.

A fiatalabb gyerekeknél fontos, hogy meghagyjuk számukra a munkavégzés, sikeres feladatmegoldás örömét.

Ne felejtsük el, hogy minden gyerek a saját ütemében fejlődik, így nem biztos, hogy mindegyik képes lesz már egészen fiatalon nagyobb házimunkák elvégzésére és lesz olyan is, aki már viszonylag korán igényli az összetettebb otthoni tevékenységeket. Ezért kiemelten jelentős az igények és képességek felmérése, valamint a megfelelő tanítás. Ügyeljünk arra is, hogy időnként új feladatot is vezessünk be és ne csak a megszokott, már jól betanult teendők elvégzésére kérjük a gyerekeket. Az új házimunkák megtanulása nemcsak a képességeiket fejleszti, hanem segít a motiváció megtartásában is. A The Spruce iránymutatásként összeállított egy életkor szerinti listát, ami segíthet egy saját táblázat kialakításában.

Életkor: 2-3 év

Ez a korosztály jellemzően szeret segíteni az otthoni teendőkben, bár a munkájukat sok esetben fogalmazzunk úgy, hogy nem érezzük túl hasznosnak. Ennek ellenére izgalmuk, lelkesedésük és segítőkészségük megőrzése ebben az esetben egyértelműen megér egy kis extra erőfeszítést. Motiváltságuk megtartásához használhatunk kis vizuális emlékeztetőket, például jó választás lehet a matricás táblázat kialakítása. A táblázatba minden elvégzett kis házimunka után egy matricát ragasztunk, így jelölve listánkon a sikereket. Ne felejtsük el, hogy noha a házimunkát most még csak felnőtt segítséggel tudják elvégezni, a későbbi pozitív szokások, hozzáállás kialakításához hatalmas jelentősége lehet a kisgyermekkorban végzett közös otthoni feladatoknak.

Segíthetnek...

az ágy rendbe rakásában

összeszedni a játékokat és a könyveket

megetetni az állatokat

eltakarítani a szemetet

egy kisebb terület felmosásában moppal

extra módszer: ha a kezükre egy nem használt zoknit húznak, jó mókának tűnhet egy kis közös portalanítás is

Életkor: 4-5 év

Az óvodáskorú gyerekek nagyszerű segítők lehetnek, hiszen továbbra is motiváltak, de természetesen a kisebb korosztálynál kicsit ügyesebbek is. Ők is szeretnek a felnőttekkel időt tölteni és új házimunkákat tanulni. Ebben a korban már egy-egy kisebb feladat elvégzésére önállóan, folyamatos felügyelet nélkül is képesek lehetnek. A matricás táblázat használata a 4-5 éves korú gyermekek esetében is hasznos lehet, de itt már érdemes a sikerek jelzésén túl komplexebb értékelést kialakítani. Jó ötlet lehet a gyűjtőrendszer és egy kis "árukapcsolás": bizonyos mennyiségű, nehézségű munkák után és meghatározott darabszámú matrica összegyűjtését követően nagyobb jutalmat szerezhetnek.

Segíthetnek...

az asztal megterítésében, takarításában

portalanításban

főzésben és az alapanyagok előkészítésében

a vásárolt élelmiszerek szállításában és az elpakolásukban

Életkor: 6-8 év

Az iskolás korú gyerekeknek ugyan már csökkenhet a házimunkák iránti lelkesedése, ám számos más tulajdonsággal rendelkeznek, amik jól működhetnek az otthoni tevékenységek elvégzése során. Többségüknek óriási a függetlenség, önállóság iránti vágya, ezért érdemes az egyedül elvégzett feladatokra irányítani a fókuszt. Segítsünk, hogy a gyerek úgy érezze, hogy a munkájának felelőssége van és önellátóvá válhasson egy-egy feladat megoldásánál. A házimunka táblázatban itt a befejezett pontok nyomon követésének van a legnagyobb jelentősége, mivel ez motiválhatja a gyerekeket a munka folytatására.

Segíthetnek...

a háziállatok gondozásában

felmosásban és porszívózásban

kivinni a szemetet

leszedni és összehajtani a ruhákat, miután megszáradtak

Életkor: 9-12 év

Ebben a korban meghatározott elvárásokra és jól megtervezett ütemtervre lesz szükségünk. A legjobb, ha olyan rendszert sikerül kialakítanünk, amely a család minden tagjára valamilyen formában érvényes és működőképes. A 9-12 éves korú gyerekeknél kiemelt jelentősséggel bír, hogy a rendszer részét képezzék a jutalmak és a negatív következmények is és, hogy ezeket tudják értelmezni, az eredményeket hozzárendelni a cselekvésekhez vagy a cselekvések hiányához.

Segíthetnek...

az autó mosásában

egyszerű ételek elkészítésében

a fürdőszoba kitakarításában

Megtanulhatnak...

mosni vagy mosogatni

a mosógépet és a szárítót használni

Életkor: 13-18 év

A legtöbb tinédzser szinte bármilyen házimunkát képes elvégezni, ha megfelelően tanítják. Fontos azonban, hogy ennek a korosztálynak már jelentősen megszaporodtak a teendői, ezért túlterheltek lehetnek. Az otthoni ütemterv összeállításánál érdemes figyelembe vennünk az iskolai kötelességeket, iskolán kívüli rendszeres tevékenységeket és ennek megfelelően kialakítani a házimunkák listáját. Jelenleg, hogy otthoni oktatásról beszélhetünk természetesen ezt a listát a mostani helyzethez igazodva formáljuk.

Segíthetnek...

kicserélni az izzókat

új porzsákot tenni a porszívóba

lemosni az ablakokat

kiválogatni a szennyest

kitisztítani a hűtőt vagy egyéb konyhai eszközöket

ételt készíteni

összeállítani a bevásárló listát

Címlapkép: Getty Images