Kiderült a kenyértitok: ezért jársz jobban, ha magad sütöd meg otthon

A koronavírus-járványnak köszönhetően nemcsak Magyarországon, de világszerte átalakult az élet. Iskolák, gyárak, szórakozóhelyek zártak be, akiknek pedig még van munkahelye, jobbára otthonról dolgoznak. Rengetegen vannak önként vállalt vagy hatóságilag elrendelt karanténban. Mindenki számára embert próbáló időket élünk, és közben azt keressük, hogyan lehet elviselhető kereteket teremteni a bezártságban. Nem véletlen, hogy alaposan megugrott az amatőr szakácsok, pékek száma, akik például kovásznevelgetéssel, sütéssel főzéssel töltik az idejüket.

Sőt, idehaza még Országos Karanténkenyér-Sütő Bajnokságot is szerveztek, aminek a fővédnökei Grecsó Krisztián és Dragomán György írók voltak. A zsűri a képek alapján pontozot, az ízeket pedig hozzáképzelték az esztétikához, a fődíj pedig a Magyarország Karanténpékje cím elnyerése volt.

Fontos, hogy ezekben a nehéz időkben valahogy foglaljuk el magunkat hasznos dolgokkal. Célunk, hogy mindenki maradjon otthon. Tartsuk otthon az időseket, és utána segítsük, lássuk el őket! Az idősebb generáció szívesen fog recepteket és megoldásokat kínálni, a fiatalabbak megtanulják, hogy a kenyér nem a fán terem

- írták az eseményről a szervezők.

A kenyérsütés jótékony hatásáról nemrég a tudomány oldaláról is érkezett megerősítés. Mint kiderült, az ilyen tevékenységek valóban csökkentik a stresszt és a szorongást, ami kifejezetten fontos a jelenlegi helyzetben.

Jessica Corradini Veronában él, és már évek óta foglalkozik kenyérsütéssel hobbiszinten. Mióta a koronavírus-járvány letarolta Olaszországot, ez az elfoglaltság, amit korábban pusztán kedvtelésből űzött, jóval nagyobb jelentőséget kapott az életében. Barátjával együtt bezárkózva élnek már vagy egy hónapja, csak azért mennek ki a lakásból, hogy bevásároljanak maguknak és párja szüleinek. A nő azt mondja, a sütés menti meg a napjait és teszi stabillá a mentális állapotát.

Soha nem volt még ennyire fontos, hogy legyen valami hobbink, mint manapság

- nyilatkozta a CNN-nek. A véleményével valószínűleg nincs egyedül, hiszen ezekben a hetekben, hónapokban emberek millióit kérik vagy éppen kötelezik otthon maradásra. Közülük pedig rengetegen vannak, akik kenyérsütésben bontakoztatják ki magukat, hogy elüssék az időt és egy kicsit kikapcsolják az agyukat – na és persze, hogy a végén finom falatokhoz jussanak.

Jessica minden nap süt, főleg azért, hogy kitöltse az izoláció hosszú óráit, emellett a közösségi médiában gyűjti maga köré a hozzá hasonló amatőr pékeket. A követők kapcsolatot tarthatnak egymással, tapasztalatot cserélhetnek és tanácsokat adhatnak. „A kenyérsütés számomra olyan, mint egy terápia. Érzem, hogy élek, kapcsolatot találok magammal és az ügyességemmel”, fogalmaz. Szerinte fontos a mostani időszakban, hogy átgondoljuk a prioritásainkat, és hogy egyenesbe jöjjünk önmagunkkal.

Kifejezetten élvezi, hogy a kenyérsütés egy lassú folyamat, ami teljesen szembemegy azzal a rohanó életformával, ami a 21. századi ember sajátja.

Azt pedig különösen izgalmasnak találja, hogy kísérletezés közben sosem lehet tudni, milyen lesz a végeredmény.

A tudomány szerint egyáltalán nem meglepő, hogy Jessica és a hozzá hasonlóan lelkes „karanténszakácsok” sokkal jobban érzik magukat, ha elfoglaltságuknak hódolhatnak. A sütés ugyanis teljesítményérzetet nyújt, ami különösen fontos ebben a félelmekkel teli, kiszámíthatatlan időszakban – mondja Michael Kocet chicagói mentálhigiéniás tanácsadó és professzor. Valaminek az elkészítése kreativitást és kontrollt követel, ha pedig előttünk van a produktum, örülünk. Ez a folyamat csökkentheti a pandémiás helyzettel járó szorongást. A dagasztás, a kelésre való várakozás és a különféle fázisok türelmet, precizitást kívánnak, ami segít, hogy összpontosítsunk és fókuszáljunk.

Kocet állítását egy tanulmány is alátámasztja, ami azzal foglalkozik, hogy a sütés milyen hatást gyakorol a mentális egészségre.

A kutatásban résztvevők céltudatosabbak lettek általa, segített a napjaik megszervezésében és a motivációs szintjük is növekedett.

A tanulmány szerzője, egyben az Edinburgh-i Napier egyetem docense, Elizabeth McKay szerint a kenyérsütés sok fizikai tennivalóval jár, a dagasztás és a tészta formázása pedig enyhítheti a belső feszültségünket. Kezdőként különösen sokat számít a pozitív visszacsatolás másoktól, hiszen nemcsak a folyamat végigvitele és a hétről hétre látványosabb fejlődés, de ez is sokat adhat az önbizalmunknak. McKay szerint a közösségi média kifejezetten jó arra a célra, hogy megmutassuk másoknak is, mit alkottunk. A bezártság miatt gyakorlatilag minden felületet elveszítettünk, ahonnan másoktól visszajelzést kaphatunk, ezért a szakember szerint a virtuális tér most tényleg segítségünkre lehet.

És hogy ez mennyire működik a gyakorlatban, arról egy tanárnő, Abigail Rudolph beszélt. A nő azért használja a közösségi médiát, hogy rendeléseket vehessen fel a kenyerekre, amiket süt. Mindig segített az anyukájának és a nagymamájának a konyhában, amikor kicsi volt. Egész életében sütött-főzött, úgy, ahogyan azt családja nőtagjaitól tanulta. Amikor Új-Mexikóban bezártak az iskolák, adta magát, hogy az így felszabadult idejét sütéssel töltse.

Ez nemcsak hogy hasznos, de könnyít a depresszióján és a szorongásán egy olyan időszakban, amikor a jól megszokott rutinok többé nem működnek és nem jelentenek kapaszkodót.

„Az egész mostani helyzet mindannyiunknak nagyon nehéz. A sütés egy olyan pozitív dolgot jelent nekem, amire összpontosíthatok, az eredménnyel pedig egy kis örömöt adhatok azoknak az embereknek, akik fontosak nekem”, mondja. Közösségi oldalán arra kérte ismerőseit, hogy rendeljenek tőle. „A rendelések fogadása, a tervezgetés és a megvalósítás, a tapasztalatok feljegyzése és a receptek megosztása segít, hogy épelméjű maradjak.”

Ha valaki kedvet kapott és szeretne a saját életében is egy kis sütés-terápiát alkalmazni, Kocet professzor azt tanácsolja: egy olyan recepttel vágjon neki, amit mindig is szeretett volna kipróbálni. Lehet csatlakozni virtuális sütőklubhoz, és nyugodtan osszuk meg a közösségi média felületein, akár hashtagekkel, amit alkottunk, hogy még több hasonló érdeklődésű emberrel találhassunk kapcsolatot.

Ha a liszt vagy az élesztő épp nem beszerezhető a környéken – köszönhetően a felvásárlási láznak –, lehet kísérletezni élesztő nélküli kenyérrel vagy gluténmentessel.

Az ír szódás kenyér például élesztőmentes, de az interneten csak úgy hemzsegnek a gluténmentes variációk.

Ha feszült vagy, mielőtt belevágnál, emlékeztesd magad: ez nem arról szól, hogy egyből a tökéletes cipót fogod megsütni. Sokkal inkább arról, hogy jól érezd magad, amennyire csak tudod, tapasztalj és próbálj ki valami újat. Ha pedig van kedved, oszd meg virtuálisan

- tanácsolja Kocet professzor, aki hisz abban, hogy a még hetekig, akár hónapokig elhúzódó bezártságban az emberek hatékony módon őrizhetik meg mentális egészségüket sütéssel és főzéssel.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)