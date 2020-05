Háztájival próbálkozol? Így neveld tökéletesen a csirkéidet, hogy hozzanak is a konyhára

A legtöbben, ha meghalljuk, hogy valaki baromfit tart, egy zsúfolt, rideg és könyörtelen sarok jut eszünkbe, ahol a tyúkok és kakasok a kopár, poros földet kapirgálják egy szűkös kis ketrecben. Nos ennek a valóságban nem kell így lennie: egy megfelelően elkészített tyúkól és kifutó nagyon is boldog otthona lehet kotkodáló kedvenceinknek, csupán a megfelelő arányokat kell eltalálnunk a csoport méretéhez képest.

Köztudott, hogy a boldog tyúkok jobban tojnak, a bolti pedig a nyomába sem érhet a háztáji húsnak és tojásnak.

Akár „hobbityúkot” tartasz azok friss és egészséges tojásáért, akár a levesben kötnek ki, vagy a piacra viszed őket, mi segítünk, hogyan fogj hozzá ehhez a nehéz, de gyümölcsöző vállalkozáshoz! Cikkünkben a hozzáértők és a laikusok is, akik korábban még nem próbálkoztak csirkeneveléssel, egyaránt válaszokat találhatnak a bennük felmerülő kérdésekre.

Háztáji VS bolti tojás: miben rejlik a különbség?

A különbség nem csak a tojások (és a hús) ízében rejlik, ugyanis a laikusok számára is szemmel látható. A nagyüzemi csirkék általában olcsó és egyoldalú takarmányozásban részesülnek, míg a háztáji baromfi azt és annyit csipked, kapirgál, amennyi jólesik neki, beleértve a különböző magvakat, zöld növényeket és a fehérjedús rovarokat, amelyeket különösen finom falatnak találnak. A nagyüzemi ketreces csirkékkel szemben a mi saját, háztáji állataink nem kapnak különféle antibiotikumokat, vagy szójafehérjét sem, ellenben, ha magkeverékkel tápláljuk őket és lehetőségük van eleget mozogni, nagyszerű húsban lesznek. A legegyszerűbben észrevehető különbségek a háztáji és a bolti tojás között:

A háztáji tojás nemcsak sárgább, a színe egyszerűen egészségesebb, mint egy felütött bolti tojásénak – ennek megfelelően állaga is más: míg a bolti tojás szinte „fűrészporos”, addig a háztáji sokkal krémesebb, finomabb.

A bolti tojásokhoz képest a háztáji nehezebben törik, főleg, ha a tyúk kalciumban gazdag táplálkozásban részesült.

Össze sem hasonlítható az értékes vitamin- és ásványianyagtartalmuk! A háztáji tojásban sokkal több az omega-3 zsírsav, a bétakarotin és az E-vitamin, ellenben kevesebb bennük a telített zsírsav, így nem növelik úgy a koleszterinszintünket sem.

Nem csak a tojás, hanem a házi csirkehús is okozhat meglepetéseket: a bolti „vizes” hússal ellenben sokkal keményebb, ízletesebb melleket, combokat kapunk (lehet, hogy tovább is kell sütni őket!).

Mire érdemes odafigyelmünk, mielőtt tyúkokat kezdünk tartani?

A baromfik szeretnek „hangoskodni”

Bármely másik állathoz hasonlóan a tyúkoknak is szüksége van kommunikációra. A sokat emlegetett reggeli kakasszó valóságos jelenség: így adja a kakas a környék (gyakran a szomszédban élő kakasok) tudtára, hogy ő az úr ennél a háznál. A tyúkok sem csöndesek: egész nap „beszélgetnek” egymással, a fiókákkal és persze a kakassal, akinek egész napos feladata, hogy szemmel tartsa őket. Ha zavarnak minket ezek a „vidéki” hangok, nem biztos, hogy baromfit kellene tartanunk. Ugyanebből az okból kifolyólag a hangokra kényes szomszédokat érdemes megkérdeznünk, mielőtt csirke-bizniszbe vágunk!

A baromfitartás felelősséget igényel

„Aki korán kel, aranyat lel!” – Ebben az esetben, aki korán kel, baromfit lel. Mivel a tyúkok a hajnali napsugarakkal ébrednek, ha nem is ennyire korán, de nekünk is kelnünk kell, hogy kiengedhessük őket az ólból kapirgálni. Ezzel szemben egy előnyös tulajdonság: már napnyugtakor nyugovóra térnek, így esti programjainkba nem zavar bele a csirkék bezárásának feladata. A tyúktartás nem olyan nehéz feladat, de meg kell szoknunk a reggeli kiengedésük és koraesti zárásuk mellett a mindennapos gondozásukat, ugyanúgy, mint bármilyen másik háziállat esetében, hívja fel a figyelmet a CountryLiving.

Bevonhatjuk a gyerekeket?

Miért is ne? 10 éves kortól a gyerekek iskolai teendőik mellett is képesek ellátni a baromfik szükségleteit, nyugodtan bevonhatjuk őket a háztáji munkálatokba. A gyerekek így nemcsak felelősségtudatosabbá válnak, de állattartási tapasztalatot is szereznek, főleg, ha felnőttként is szeretnének otthon haszonállatokat tartani.

Milyen fajtákat ajánlunk?

Érdemes tipikusan ismert magyar fajtákkal kezdenünk, de kísérletezhetünk nyugodtan a kistestű japánokkal, vagy a különleges, puha tollazatú selyemtyúkokkal is, főleg, ha kiemelt „kisállat” státuszt adunk nekik, például gyerekeink örömére. Választhatun ezek közül a fajták közül:

Sárga magyar tyúk

Fehér magyar tyúk

Fogolyszínű magyar tyúk

Erdélyi kopasznyakú tyúk

Magyar parlagi gyöngytyúk

Kendermagos magyar tyúk

Hogyan tartsam a háztáji baromfit?

A baromfitartáshoz szükségünk van természetesen egy tyúkólra, ahová beülhetnek a madarak éjszakára. Fontos, hogy ezek megfelelően szigeteltek legyenek a hideg telek miatt, rendelkezzenek úgynevezett kakasülőkkel, legyen keletre néző ablaka, valamint legyen lehetősége benne a tyúkoknak tojást rakni. A csoport éjszakai ülőhelyétől függetlenül is építhetünk tojóketrecet a baromfiudvaron vagy az ól közelében: így könnyebb összeszedni a tojásokat, és ha valamelyik tyúkunknak költeni támad kedve, könnyebben gondoskodhatunk róla, ő ugyanis külön odafigyelést igényel ezekben a hetekben. A tyúkól képezheti a baromfiudvar részét, de nem muszáj ott megépíteni, ha nincs hely hozzá: ha messzebb áll a tyúkól, rácsos alagutat készítsünk számukra odáig, hogy ne kószáljanak el. A baromfiudvarban mindemellett gondoskodnunk kell az összes tyúk számára hozzáférhető etetőről és itatóról, valamint az árnyékról, amely különösen fontos egy forró nyári napon. A trágyázást is meg kell oldanunk az ólban: egy könnyen kivehető, tisztítható tálca hihetetlenül meg tudja könnyíteni a mindennapjainkat, írja a CountryLiving.

Etetés, itatás

Vásároljunk bolti magkeveréket, darát vagy csibetápot annak megfelelően, milyen korban vannak a baromfik és mit igényelnek (pl. létezik külön tojótáp), ezeket viszont előállíthatjuk házilag is. A csirkék kedvelik a kukoricából, búzából és napraforgómagból álló keveréket. A friss, hűvös (télen langyos) vízre kiemelt figyelmet fordítsunk!

Jutalomfalat? Naná!

A szezonális zöldhulladékot nagyon is kedvelik, sőt, ha hozzászoknak, el is várják tőlünk. Az egyik lefinomabb falat, amellyel kényeztethetjük őket egy meleg nyári napon, az a görögdinnye vagy sárgadinnye héja és magjai, amit percek alatt befalnak. Imádják a rovarokat is, így kiegészíthetjük táplálkozásukat takarmányféreggel vagy akár a horgászatból megmaradt gilisztákkal.

Így építsd meg 10 lépésben az álom-tyúkólat!

Fontos, hogy megfelelő tervekkel kezdjünk bele a tyúkól építésébe! Ha Te is szeretnél egy megfelelően funkcionáló, sőt, otthonos lakhelyet építeni tyúkjaidnak, érdemes követned ezt a 10 nagyon egyszerű lépést, tanácsolja a The Spruce.

1. Gondoljuk át!

A tervezés az egyik legfontosabb része a feladatnak: gondoljuk át, hány baromfit szeretnénk tartani, mekkora térigénnyel, ennek megfelelően mekkora ólat építsünk. Milyen anyagból készüljön? A tyúkól készítése egyszeri költség, tehát érdemes odafigyelnünk arra, hogy masszív, minőségi anyagból épüljön. Megfelelő helyre tegyük a kinéző ablakot, az ajtó kifelé nyíljon, jól szellőzzön!

2. Keressünk egy tervet!

Ha nem mozgunk otthonosan a barkácsolás világában, keressünk egy megfelelő tyúkól-alaprajzot az interneten, vegyük alapértéknek annak az arányait és használjuk fel saját igényeinkhez igazítva. Többet ésszel, mint erővel!

3. Lépésről lépésre!

Írjuk le az összes ötletünket, rendszerezzük azt a tyúkólkészítési terv során. Készíthetünk vázlatokat és rajzokat is a várt végeredményről.

4. Legyen nagy!

A csirkék a hűvös éjszakákon szeretnek összebújva aludni a kakasülőn (ahol egyébként megvan a hierarchia az ülésrendben), de alapvetően lehetőleg nagyobb teret igényelnek saját kényelmük érdekében. Ha összeszorítjuk őket egy kis helyre, abból csak veszekedés lesz. Csatlakoztassunk az ól kifutójához szabadtéri tetőt is, ugyanis a madarak, még ha az esőt el is viselik, a havat nem szeretik.

5. Legyen benne kakasülő!

A kakasülő nem csak kényelmi funkciót lát el: az ól alján megtelepedő parazitáktól is nyújt némi védelmet számukra. A kakasülőre vezessen létra, hogy az esetlenebb példányok is fel tudjanak ülni akár a legfelső rúdra is.

6. Tartsuk távol a ragadozókat!

Magyarországon a rókák a tyúkok legveszélyesebb ragadozói, de a nyestek is veszélyesek, különösen a csibékre. A tyúkól minden részének, beleértve a padlózatot (ha rácsos is), ki kell bírnia egy kitartó ragadozó támadását, ugyanis, ha egy róka egyszer bejut, reggelre egyetlen tyúkunk sem marad, csak néhány kitépett toll.

7. Hasznosítsunk újra!

Hasznosítsunk újra régi anyagokat, például fahulladékot a tyúkól építésekor, ha pénzt akarunk spórolni. Fogadjunk el az építéskor családi, baráti segítséget, hogy ne kelljen szakembert alkalmaznunk, ráadásul így a munka közben is jól szórakozhatunk.

8. Készítsünk kényelmes fészkelőboxot!

Nem minden tyúk költ ki tojásokat, de vannak, akik egy év alatt 2 alj csibét is felnevelnek. A tojóhelyekre tegyünk kényelmes anyagokat: régi ruhát, szénát, hogy a tyúk otthonosan érezze magát, ha költeni szeretne. Ha a tyúkólon kívül építjük meg a tojóboxokat, legyen saját, biztonságos, zárható ajtaja!

9. Legyen mozgatható a kifutó!

Ha nem áll rendelkezésünkre nagyobb udvarrész a tyúkok számára, építsünk mozgatható kifutót, amelyet elfordíthatunk, áthelyezhetünk másik területre, hogy csirkéink mindig friss füvet kapjanak, különösen, ha tyúkanyónk van kiscsibékkel.

10. Legyen könnyen tisztítható!

Tartsuk észben, hogy a tyúkólat takarítani is kell! Az alomtálca, ha lehet, legyen kiemelhető, vagy készítsünk rácsos padlózatot, hogy gondozottjainknak ne kelljen ürülékben járkálniuk.

Extra tanácsok a kezdőknek

Mit tegyek, ha agresszív a kakasom?

A kakasok alapvető feladatuknak tekintik, hogy fitogtassák dominanciájukat a baromfiudvarban, emiatt a nem együtt felnőtt kakasok akár életük árán is megküzdenek egymással. Gyakran az emberrel szemben is ki akarják fejezni dominanciájukat, emiatt képesek lehetnek megtámadni minket. Ebben az esetben ne alkalmazzunk erőszakot, mert az csak olaj a tűzre! Tetessük magunkat kitárt karjainkkal nagyobbnak, vagy fogjuk le a kakast, amíg le nem nyugszik, esetleg büntessük a tyúkjaitól való elzárással. Azonban, ha menthetetlenül agresszív kakassal találkozunk, sokszor nincs jobb és egyszerűbb megoldás: menjen a levesbe! A baromfiudvar egészségének és a vérfertőzés megelőzésének érdekében a kakast egyébként is érdemes évente cserélni, ha rendszeresen nevelünk saját csibéket.

Mit tegyek, ha nem akar beülni egy tyúk?

Néha egy-egy tyúk megmakacsolja magát, ha véleménye szerint jobb éjszakai nyugvóhelyet talált (például egy kedvenc faágat). Szoktassuk őt is ahhoz, hogy be kell ülnie az ólba a többiekhez, különben az első arra járó róka vacsorájává válik. Nyugodtan fogjuk meg kézzel és zárjuk a többiekhez, remélhetőleg meg fogja tanulni magától.

