Erről minden kutyásnak tudnia kell: így védd meg kedvencedet az élősködőktől

Mi jut eszébe a legtöbb embernek a kutyákat támadó kártevőkről? Bolha, kullancs? És mi a helyzet a szúnyogokkal, atkákkal, tetvekkel? Az összes ilyen, potenciálisan veszélyes élősködő betegséget hordozhat, amiktől szőrös barátaink nagyon rossz bőrbe kerülhetnek, ha nem figyelünk oda. Ami a repülő rovarokat, bogarakat illeti, az ő csípéseiket is hajlamosak vagyunk túlságosan könnyelműen kezelni, pedig nemcsak hogy diszkomfortérzetet okoznak, de könnyen veszélyessé is válhatnak, a kisebb állatok számára pedig drasztikus esetben egyenesen halálcsapdát is jelenthetnek.

Ha egy kíváncsi kutyakölyköt összecsípnek a darazsak, akár el is pusztulhat.

Márpedig tagadhatatlan, hogy a kölyökkutyák és a lélekben soha fel nem növő idősebb négylábú kedvenceink élénken érdeklődnek az apró, mozgó élőlények iránt, és egyáltalán nem hatja meg őket a magas rizikófaktor, ha játszani akarnak velük, hívja fel a figyelmet a Small Dog Place.

Rovarok, amik veszélyt jelentenek a kutyákra

Bolha

Minden állattulajdonos extrán óvakodik a bolháktól. Azok, akiknek macskájuk vagy kutyájuk van, valószínűleg találkoztak már az ezen élősködők által okozott kellemetlenségekkel. Ha fertőzés jeleit fedezzük fel az állaton, az akció első lépése mindenképpen a kezelés kell hogy legyen, ugyanakkor kedvencünk fekvőhelyével és a bundájával is foglalkoznunk kell a jövőbeni bajok megelőzése érdekében. Különösen ártalmas a bolha, ha a kutyánk allergiás a csípésére, de egyébként is veszélyes, hiszen olyan betegségek hordozója, mint a tífusz és a pestis, ezeket pedig az emberek is elkaphatják. Attól függően, hol élünk, a bolhák akár egész éves problémát is jelenthetnek, és ha egyszer megtalálják a bejáratot az otthonunkba, nem könnyű őket kiűzni.

Kullancs

Ugyancsak gyakori vendégek kedvenceink bundájában. A vérszívó paraziták potenciálisan halálos betegségeket hordozhatnak, amik az emberekre is veszélyesek. A legkülönbözőbb éghajlati övezetekben is remekül megélnek, és általánosságban inkább az erdős, gazos területeket preferálják, mint az udvarunkat. Olyan betegségekkel fertőzhetik meg a kutyákat, mint az Ehrlichia vagy a Lyme-kór, de kialakulhat tőle anaplazmózis is, ráadásul a tünetek megjelenése után rövid időn belül hirtelen súlyosbodhat az állat állapota. Éppen ezért életbe vágó, hogy még a tünetek felbukkanása előtt kezeljük a kullancs okozta betegségeket – ezen a ponton hangsúlyozzuk, mennyire fontos a kutyák bundájának rendszeres átvizsgálása. Ha kullancsot találunk benne, amilyen gyorsan csak lehet, távolítsuk el, megelőzve a további bajt!

Légy

A legyek nem jelentenek olyan nagy kockázatot a kutyákra, mint több más rovar, de mindannyian tudjuk, mennyire őrjítő, ha folyamatosan köröznek a fejünk fölött és zümmögnek. A kölyökkutyák előszeretettel próbálkoznak a megevésükkel, ami teljesen normális, de nagy mennyiségben a gyomorba kerülve már okozhatnak gondot, többek között vérzést. Ez a veszély érthető módon főleg a kint tartott kutyákat fenyegeti.

A bögölyfélék általában a kutyák fülét, a puha, has környéki részeket és a végbélnyílást pécézik ki maguknak.

Nemcsak hogy kellemetlen érzés a kutya számára a csípésük, de további, komolyabb problémákhoz is vezethet. Petéket rakhatnak le az állat bőrén vagy bundájában, különösen azokon a helyeken, ahol seb vagy vágás van. A kikelt lárvák belemászhatnak a bőrbe, amivel irritációt, fertőzést okozhatnak. Ha ez megtörténik, az első dolog, amit muszáj megtenni, a lárvák eltávolítása. Borzasztóan kellemetlen feladat, de nem lehet megspórolni. Ilyenkor gyakran be kell nyugtatózni az állatot, a műveletet pedig az állatorvos végzi.

Darazsak, méhek

Nem csak az embereket fullaszthatja meg a darázs- vagy méhcsípés, de egy kisebb testű kutyára nézve is halálos lehet. A kölyökkutyák különösen veszélyeztetettek, hiszen kíváncsiak és játékosak, imádják üldözni a náluk apróbb teremtményeket. Mivel az orrukon keresztül fedezik fel maguk körül a világot, gyakran itt érheti őket a csípés, de a nyelvükön vagy a torkukon is, ha megpróbálják lenyelni a rovart. Ez ugyanakkor nagyon veszélyes, hiszen a méreg (mennyiségétől függően) blokkolhatja a légutakat, ami fulladáshoz vezet. Egyetlen csípés fájdalmat és duzzadást okoz, de ha az állatot sok ilyen éri, akár a száján belül is, azonnal forduljunk vele orvoshoz!

Az allergiás reakciók a következők:

sírás,

zaklatott körbe-körbe futás,

nyáladzás,

duzzanat a csípés környékén.

Súlyosabb esetekben kiütések is megjelenhet, hányás, nehézlégzés is jelentkezhet. Ezek egyben az anafilaxiás sokk jelei is, az állat ebben az esetben azonnali orvosi beavatkozást igényel. Ha a kutya nem produkálja ezeket a tüneteket, akár otthon is elláthatjuk, természetesen folyamatosan figyelve az állapotát. Távolítsuk el a sebből a fullánkot, kenjünk rá vízzel kevert szódabikarbónát, majd tegyünk rá hideg borogatást, hogy elkerüljük a megduzzadást. Adjunk be az állatnak egy megfelelő dózisnyi antihisztamint – a mennyiségről jobb, ha az állatorvostól tudakozódunk.

Szúnyogok

Ha egy kicsit felmelegszik az idő, a szúnyogok máris mindenhol megjelennek, és mindannyian jól tudjuk, milyen bosszantó, amikor összecsípnek minket. Piros, viszkető, duzzadt foltok – nos, a kutyák is ugyanígy céltáblái a szúnyogoknak, és hasonló típusú irritációtól szenvednek egy-egy csípést követően.

Az egyik legveszélyesebb betegség, ami szúnyogcsípéssel terjed, és ami a kutyákat leggyakrabban fenyegeti, az a szívférgesség, de emellett például a nyugat-nílusi vírussal vagy szisztémás lupus erythematosusszal (röviden: lupus) is megbetegíthetnek. Ugyan valószínűleg soha nem fogunk tudni megszabadulni véglegesen a szúnyogoktól, de azért vannak arra módszerek, hogy csökkentsük a csípések számát és esélyét.

Jobb, ha kerüljük a vizes helyeket, bármerre járunk a kutyánkkal – ide tartoznak többek között a szabadtéri madárfürdők és -itatók, vízgyűjtők, pocsolyák is. Ültessünk citronellát a kertbe, vagy használjunk szúnyogriasztó gyertyákat. Fújjunk magunkra és házi kedvencünkre sprayt, ami elűzi ezeket a kellemetlenkedő rovarokat! Arra azonban figyeljünk, hogy a kutyára ne kerüljön olyan szer, ami DEET-et (N,N-dietil-meta-toluamid) tartalmaz, mert hányást, bőrirritációt és rohamot okozhat. Ha több legyet is akarunk ütni egy csapással, keressünk olyan terméket, ami bolhák, kullancsok és szúnyogok ellen is hatásos. Illetve még egy jó tanács: a szúnyogok hajnalban és alkonyatkor a legaktívabbak, ezekben az időszakokban ne nagyon sétálgassunk a kutyánkkal.

