Már Zalaegerszegen is elérhető: így működik az autós, érintésmentes koronavírus tesztelés

Május 20-án, Zalaegerszegen, a Városi Sportcsarnok parkolójában is megnyitja kapuit az autós, áthajtásos koronavírus Tesztállomás. A hazai DriveCell Systems az okos mobilitási megoldásokat fejlesztő Rollet együttműködésével indította el a projektet először a fővárosban, április végén.

Egyelőre napi 100 személy számára nyílik meg a lehetőség az áthajtásos koronavírus teszt elvégzésére Zalaegerszegen, bejelentkezni a Tesztallomas.hu nevű platformon lehet. A már több országban is sikeresen működő tesztelési modell előnye, hogy a vizsgálaton résztvevő személy a mintavétel során végig autója biztonságos környezetében maradhat.

Erdős Gergely, a DriveCell Systems Zrt. alapítója a zalaegerszegi nyitás kapcsán elmondta: „Már a kezdetektől több hazai tesztállomás létrehozásával terveztünk, így nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a fővárosi nyitás után ilyen gyorsan sikerült vidéken is elindulnunk. A rendszer sikeresen működik, hiszen az itthon elérhető egyik legbiztonságosabb tesztfolyamatot biztosítjuk: a mintavételre csak előzetes online regisztráció után, időpontra való érkezést követően kerül sor, ezáltal a teljes adatkezelés digitálissá válik. Maga a mintavételi folyamat is rendkívül gyors, mindössze pár percet vesz igénybe.”

A Tesztállomás által alkalmazott nukleinsav-alapú (PCR) koronavírus vizsgálat során a levett orr- és garatnyálkahártya mintákat speciálisan felszerelt laboratóriumban elemzik ki. A teszt alkalmas arra, hogy kimutassa a koronavírus jelenlétét a szervezet hámsejtjeiben, így a módszerrel az aktív fertőzöttség mutatható ki.

A lazító intézkedések bevezetésével még nagyobb hangsúlyt kap a széleskörű tesztelés. Minél több negatív esetet szűrünk ki, annál gördülékenyebben tudnak az emberek visszatérni a munkavégzéshez és megszokott életvitelükhöz. Ezáltal a Tesztállomás abban is nagy szerepet játszik, hogy régiós és országos szinten is újraindulhasson a gazdaság

– mutatott rá Andy Zhang, a Tesztállomás technológiai hátterét biztosító Rollet alapítója.

A vizsgálatra kizárólag személygépjárművel, vagy minibusszal érkezhetnek a résztvevők. Egy gépjárműben több vizsgálatra érkező személy tartózkodhat, kísérő viszont nem. A teszt alapára 26.900 Ft.

Nagy örömmel fogadtuk a Tesztállomás érkezését, hiszen ezáltal a megye lakosai egy újabb lehetőséget kapnak a tesztelésre. Reméljük, hogy ennek hatására nemcsak alacsonyan tudjuk tartani a fertőzöttség szintjét, hanem egyre több negatív mintával a régió életét is hamarabb újra tudjuk indítani

- hangsúlyozta dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere.

