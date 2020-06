Még mindig túl kevés tejet fogyasztanak a magyarok: ez lehet a megoldás?

A Viszkok Fruzsi és Dobó Ági influencerek által is hirdetett eseményen való részvételhez egy Tejszív-emblémás rajzról vagy termékről készült fényképet kellett feltöltenie az indulóknak, majd minél több pontot kellett elérniük a tizenegyes-játékban. A játék közben Lázár Chef és Havas Dóra gasztro-oldalai rögös túróból elkészíthető recepteket osztottak meg a közönséggel. A Tejszív-embléma azért kapott idén is központi szerepet, mert a Tej Terméktanács védjegyeként csak a magyar, kiváló minőségű termékek érdemelhetik ki annak „viselését”.

A járványhelyzet ellenére is stabil és elfogadható a kiskereskedői megrendelések és fogyasztói vásárlások száma, viszont még így is elmondható, hogy a magyar emberek túl kevés tejet fogyasztanak. Az online nyereményjátékkal az volt a célunk, hogy tovább növeljük az itthon készült minőségi tej és tejtermékek népszerűségét

- fogalmazott Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója.

2018-as adatok szerint egyébként hazánkban az uniós átlag (250 kg) csupán kétharmadát fogyasztjuk el személyenként annak ellenére, hogy a tejtermékeknek óriási hagyománya van Magyarországon. A rögös túró például nemrég európai uniós védelmet kapott: már csak hazai gazdaságból származó tejből, csak tradicionális eljárással készíthető el. A tejtermékek egy tanulmány szerint ráadásul valóban kiváló kalciumforrást jelentenek magas kalcium- és egyéb tápanyagtartalmuk és gyors felszívódási képességük miatt.

Számos ország nemzeti táplálkozási ajánlása naponta 3 adag tejtermék bevitelét javasolja (például 1 pohár tej, 1 adag sajt, 1 joghurt), mivel ez a mennyiség már képes biztosítani az ajánlott napi kalciumbevitelt. Egy másik kutatás során pedig kiderült, hogy azok, akik gyermekkorukban rendszeresen ittak tejet, idősebb korban jobb egyensúllyal rendelkeznek és gyorsabb tempóban is képesek sétálni.

A WHO és az OGYÉI ajánlása alapján napi legalább 0,5 liter tejet, vagy azzal egyenértékű tejterméket kellene fogyasztanunk a kiegyensúlyozott étrend biztosításához. Ezen okokból indított a Terméktanács közös kampányt az Agrármarketing Centrummal, melynek egyik első állomásaként rendezték meg az idei Tej Világnapot is. Céljuk a fogyasztók, elsősorban a gyermekek és fiatalok több, gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermékfogyasztásra való ösztönzése, segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában a tej és tejtermékek fogyasztásának megszerettetésével, valamint a tejtermékek sokféleségének és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének bemutatásával.

A Tej Terméktanács már 1992 óta küzd a magyar tejipar felvirágoztatásáért, az iparágban dolgozók érdekeinek védelméért, 2013 óta pedig az agrárügyekért felelős miniszter által elismert, reprezentatív szakmaközi szervezetként végzi tevékenységét.

A legfontosabb mindig is az volt számunkra, hogy a magyar tejágazat szereplői (termelők, feldolgozók, kiskereskedők) között tisztességes verseny folyjon, valamint, hogy a magyar emberek hazai gazdaságokban előállított, kiváló minőségű tejet és tejterméket fogyaszthassanak

- magyarázza Harcz Zoltán.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)