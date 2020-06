Ne dőlj be a tévhiteknek: ezt biztosan nem tudtad a kullancs csípésről

A legfontosabb a megelőzés: a legjobb, ha hosszú felsőben és nadrágban, illetve zárt cipőben megyünk túrázni, ezzel kerülhetjük el a legjobban a kullancsokat. A különböző riasztó készítmények is hasznosak, melyeket a szabadon hagyott testrészekre érdemes felvinni. Amikor hazaérünk, fontos mindenkit ellenőrizni, és ha találunk kullancsot, minél hamarabb ki kell szedni

- tanácsolta dr. Szondy Györgyi bőrgyógyász, majd hozzátette, utóbbi nagyon lényeges, hiszen minél tovább marad bennünk a kis vérszívó, annál nagyobb az esélye, hogy átad valamilyen betegséget. Ha pár órán belül kiszedjük, akkor minimális az esélye, hogy a kullancsban lévő kórokozók megfertőznek – azonban ha akár napokig is bent maradt, az infekció szinte elkerülhetetlen.

A kullancs vírust és baktériumot is terjeszt, a Lyme-­kórért az utóbbi a felelős. Amikor kiszedjük a kullancsot, nagyon fontos, hogy semmit ne tegyünk rá: a folyadékban ugyanis fuldokolni kezd, és ezzel megnöveljük a kockázatát, hogy az általa hordozott kórokozók bekerüljenek a szervezetünkbe. Egy határozott mozdulattal, a patikában beszerezhető, jó minőségű kullancskiszedő csipesszel távolítsuk el. Amikor megfogjuk a tövénél az állatot, figyeljünk arra, hogy ne nyomjuk össze

- tette hozzá a bőrgyógyász.

Ahogy a portál írja, a kullancsok kiszedésénél általános félelem, hogy mi történik, ha „beleszakad a feje”.

A szakember szerint viszont általában nem a vérszívó feje maradhat a bőr alatt, hanem az a kis testrésze, amellyel a bőrbe kapaszkodik,

azonban ez nem okoz problémát, hiszen mint egy idegen test, egy kis idő múlva kilökődik. A bőrgyógyász szerint nem kell tartanunk a művelettől, hiszen azzal tehetjük a lehető legjobbat, ha minél hamarabb eltávolítjuk az állat testét.

Amikor kiszedtük a kullancsot, a szúrás helyén lehet egy pici piros folt, amely néhány napon belül elmúlik. Abban az esetben forduljunk orvoshoz, ha egy-két héten belül megjelenik egy folyamatosan növekvő vörös folt, mert ez fertőzésre utalhat. Ekkor az orvos szakvéleménye alapján dől el, hogy elküldi vérvételre, vagy a baktérium okozta tünet alapján antibiotikummal kezeli

- mondta dr. Szondy Györgyi.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)