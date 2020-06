Rájöttek a tudósok: így fertőz a koronavírus ezeken a felületeken, ezt kell tennünk ellene

A hőmérséklet, a páratartalom és a felszín anyaga befolyásolja, mennyi idő alatt száradnak meg a különböző felületeken a koronavírussal fertőzött úgynevezett légzőcseppek és így meddig maradhat életben a vírus - állapította meg egy kutatás, amelynek során különböző városokban különböző felületeket vizsgáltak. A Physics of Fluids című tudományos lapban bemutatott tanulmány elkészítéséhez a kutatók azt vizsgálták, mennyi idő alatt száradnak meg koronavírussal fertőzött egyénektől származó légzőcseppek különböző felületeken a világ 6 különböző városában - New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Miamiban, Sydneyben és Szingapúrban.

A légzőcseppek a szájból vagy orrból szabadulnak fel, amikor valaki köhög, tüsszent vagy éppen csak "nyáldúsan" beszél. A cseppek nagyjából akkorák, mint egy emberi hajszál átmérője. A tudósok gyakran érintett felületeket, például ajtókilincseket és okostelefonok érintőképernyőit vizsgálták.

Egy matematikai modell alkalmazásával arra jutottak, hogy a környezeti hőmérséklet, a felület típusa és a relatív páratartalom kiemelt szerepet játszik a száradásban.

A magasabb környezeti hőmérséklet hatására gyorsabban száradnak ki a cseppek és drasztikusan csökken a vírus túlélésének esélye. A nagyobb páratartalmú helyeken a cseppek hosszabb ideig maradnak meg a felületeken és nő a vírus túlélési esélye - derült ki a kutatásból. A szakértők meghatározták a légzőcseppek száradási idejét különböző kültéri időjárási körülmények között és megvizsgálták, hogy ezek az adatok milyen kapcsolatban állnak a koronavírus-járvány növekedési ütemével.

A tanulmány szerint az olyan felületeket, mint az okostelefonok érintőképernyőit, a pamutot és a fát jóval gyakrabban kell tisztítani, mint az üveg és fém felületeket,

mert utóbbiak bizonyos mértékben hidrofil anyagok, amelyeken a nedves légzőcseppek gyorsabban elpárolognak.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)