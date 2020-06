Búcsút inthetünk papíralapú levélfeladásnak? Sokkal olcsóbb lesz az elektronikus változat

Felidézik, hogy a Magyar Posta 2019 decemberében vezette be az úgynevezett "azonosított közönséges levelet", amelynél az azonosító alapján a feladó értesítést kap, ha sikertelen a küldemény kézbesítése.

Az azonosított levél díja július 1-jltől csökken, 200 darab alatti feladás esetén 5 forinttal, tömeges feladás esetén pedig 2 forinttal kerül kevesebbe. A hagyományos - azonosító nélküli - közönséges levelek feladási díja nem változik, továbbra is 50 gramm alatt 135 forintba kerül.

Július elsejétől a könyvelt küldemények árában megkülönböztetik az elektronikus és a hagyományos levélfeladást. A jelenlegi levélfeladási díjak az elektronikus feladásokra lesznek érvényesek, míg a hagyományos, azaz a papíralapú feladás drágul. Változik az ajánlott és a tértivevényes szolgáltatások ára is, az előbbi 35 forinttal, az utóbbi 15 forinttal lesz magasabb. Hivatalos irat esetén kötelező az elektronikus feladójegyzék használata, ezért ezt a terméket az ármegkülönböztetés nem érinti

- ismerteti a Magyar Posta.

Az elektronikus feladást lehetővé tevő alkalmazás a Magyar Posta elektronikus küldeménykövető rendszeréhez kapcsolódó fejlesztés. Az ePostakönyv használatával a levelek feladásához szükséges nyomtatványok kitöltése egyszerűbb, illetve költségtakarékos.

A posta közölte, hogy a levelek csaknem négyötödét az üzleti partnerek feladásai adják. A levélfeladások mennyisége pedig évről-évre csökken, a posta a hangsúlyt modern megoldásokra, az elektronikusan elérhető szolgáltatásokra helyezi.

Címlapkép: Getty Images

