Nem éri meg kockáztatni: súlyos bírság járhat a figyelmetlen vásárlóknak

Ahogy a portál írja, sok vásárló nem tudja, hogy kötelező-e még a szájmaszk használata a boltokban vagy sem. Az olvasók több olyan eladót láttak, akik nem használnak védőfelszerelést, nem fedik le arcukat - ez megtévesztő lehet. Ráadásul sokan abban sem voltak biztosak, hogy büntetnek-e a maszk használatának elmulasztása miatt vagy sem.

Mint megtudtuk, a szájmaszk használatának elmulasztásáért szigorú szankciót kaphat az eladó, sőt a vásárló is. A hatóság már büntetett is emiatt. A napokban egy dohánybolt dolgozóját érték tetten, hogy nem viselt szájmaszkot, így ellene 30 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Az ellenőrzés alatt egy vásárlót is rajta kaptak, hogy nem visel maszkot, nincs eltakarva az arca, őt 15 ezer forintra bírságolták

- számolt be róla a lap.

Éppen ezért, hogy senkit ne érjen meglepetés és kellemetlen bírság jó, ha tudjuk: a száj­maszk használata még mindig kötelező a nyilvános helyeken, a boltokban, tömegközlekedési eszközökön!

