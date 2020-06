A veszélyhelyzet sem okozott gondot: zavartalan volt a vérellátás Magyarországon

Váradi Mariann hangsúlyozta: a szükséges távolságtartás, a testhőmérséklet-mérés és a védőfelszerelések alkalmazásával biztonságossá tudták tenni a véradásokat. Annyiban volt változás, hogy máshol kellett véradókat keresni, a munkahelyek, oktatási intézmények helyett az emberek otthonaihoz közelebb.

A szakmai vezető szerint az elmúlt hónapokban a nem életmentő műtétek halasztása miatt kisebb volt az egészségügy vérigénye, valamint az utakon is kevesebben voltak, kevesebb baleset is történt.

Átlagosan napi 1200-1500 véradó volt a járvány hónapjaiban, normál helyzetben napi 1800 az ideális

- jegyezte meg.

Egyelőre "véradókamionjuk" is áll, mert az üzemi térben nem tudják biztosítani a másfél méteres védőtávolságot, jelenleg figyelik az egészségügyi intézmények igényeit, és ehhez igazítják a véradásokat

- tette hozzá.

Mivel a nyáron kevesebben utaznak külföldre, belföldön könnyebben elérik a véradókat, és bár augusztus 15-ig kimaradnak a nagyrendezvények, azt követően számos programon is részt vesznek majd

- magyarázta, majd kiemelte a Magyar Vöröskereszt honlapján megtalálhatók véradási alkalmak, sőt új szolgáltatásként időpont foglalással is lehet már érkezni hozzájuk, ezzel is csökkentve a várakozási időt. Váradi Mariann szólt arról is, hogy vasárnap ünneplik a véradók világnapját. Ebből az alkalomból Magyarországon 55 nyilvános helyszínen várják a véradókat.

Idén a koronavírus-járvány miatt a biztonságos vér fontosságára hívják fel a figyelmet

- mondta.

Címlapkép: Getty Images

