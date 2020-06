Így űzd el végleg a penészt: 5 természetes csodaszer, amivel még spórolhatsz is

A környezetvédelem, a zöld gondolkodás egyre fontosabbá válik az átlagember életében is, arra azonban talán kevesebben gondolunk, hogy mi a helyzet a háztartási tisztítószerekkel. Rengeteg vegyszert és kemikáliát juttatunk a csatornahálózatba így, ami ugyanolyan környezetszennyező, csak talán kevésbé kézzelfogható. Szerencsére rengeteg természetes tisztító- és fertőtlenítőszer létezik, így a környezettudatosságról ezen a téren sem kell lemondani, ráadásul még pénzt is spórólhatunk.

A fekete penész a legtisztább fürdőszobákban, a legrendezettebb pincékben is feltűnhet, nem kerüli el a tetőteret sem – a lakásnak azon részeit támadja meg, ahol a víz, pára felhalmozódhat és nagy a levegő nedvességtartalma. Sajnos nemcsak csúnya látvány, de

az egészségre is károsan hathat egy-egy kiterjedt penészfolt azzal, hogy légúti problémákat, megbetegedéseket okoz, sőt, súlyos esetekben akár tüdőgyulladáshoz is vezethet.

Most összegyűjtöttünk néhány természetes, könnyen alkalmazható módszert a Country Living alapján arra az esetre, ha te is penésszel küszködsz az otthonodban, és már nagyon szeretnél tőle megszabadulni. Ezek rövidtávon teljesen jól működnek, viszont ha makacs penészinvázióval van dolgod, ami ellen semmilyen kipróbált gyakorlat nem válik be, akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy szakembert hívsz a végleges eltávolításhoz.

Teafaolaj

Gyakran használják pókok távoltartására, de a feketepenész elűzésének is egy biztonságos módja. A teafaolaj egy természetes gombaölő szer, ami akár tisztítószerként is jól működik, és arra is képes, hogy megakadályozza a penészspórák újbóli megjelenését. Keverjünk össze egy teáskanálnyit belőle egy csésze vízzel (ez az alapmennyiség, ha többre lenne szükség, tartsuk meg ezeket az arányokat). Rázzuk össze, majd öntsük egy szórófejes flakonba. Miután felvittük a penészes felületre, hagyjuk száradni nagyjából egy órán keresztül, azután töröljük le egy műszálas törlővel vagy egy száraz törölközővel. A művelethez viseljünk kesztyűt, mert bár a keverék abszolút természetes összetevőkből áll, irritálhatja a bőrt.

Grapefruitmag-kivonat

Jó, ha kéznél van ez a szer, hiszen nemcsak egészségügyi problémákra használatos, de remek tisztítószer is egyben. Hogyan segít a penész elleni küzdelemben? A fő összetevői a polifenolok és a naringin, amik remek baktériumölők, fertőtlenítők. Nagyjából 10 csepp kivonatot keverjünk össze egy csészényi vízzel, ezt az arányt nagyobb mennyiségnél is tartsuk meg. Akárcsak a teafaolaj esetében, a legjobb, ha ezt a keveréket is spray formájában visszük fel a penészes felületre. Ha kisebb folttal van dolgunk, elég 10 percet pihentetnünk, de ha rosszabb a helyzet, egy órát is várhatunk, míg kellőképpen hat a szer. Ezután töröljük le a maradványokat.

Szódabikarbóna

Az egyik legalapvetőbb és legnagyszerűbb szer, amit a ház körül használhatunk. Biztonságos, nem veszélyes sem gyerekekre, sem állatokra, ugyanakkor mégis nagyon hatékony a penészedés megelőzésében és a kellemetlen szagok eltüntetésében. Fele-fele arányban keverjük el vízzel, amíg nem kapunk egy masszaszerű anyagot. Remek megoldás, ha világosabb penészfoltokat akarunk eltüntetni, és megelőzni, hogy a jövőben továbbiak nőjenek. Miután a masszát rákentük a problémás felületre, használjunk egy kisebb kefét, hogy lekaparjuk a penészes foltokat. Ezt követően két evőkanál szódabikarbónát vegyítsünk két csésze vízzel, töltsük szórófejes flakonba, jól rázzuk össze, majd spricceljük le a frissen megtisztított felületet. Hagyjuk megszáradni, így egyfajta védőréteget képez a jövőbeni penészedés ellen.

Ecet

A fehér, desztillált ecet egy jól megfizethető, természetes megoldás a fekete penész ellen. Antibakteriális, savas hatása éppen az, amire szükségünk van ehhez a munkához. Öntsük a higítatlan ecetet egy szórófejes flakonba, majd vigyük fel a felületre, vagy egyszerűen locsoljuk le közvetlenül a penészfoltot vele. Egy eldobható törlővel ezután töröljük le a penészt a felületről. Ha nem működik ez a taktika, sikáljuk le a penészt egy régi, használaton kívüli fogkefével. Hagyjuk száradni, majd még egyszer töröljük át a megtisztított felületet.

Citromlé

Habár kétségkívül nem ez a legerősebb fegyver a penész ellen, egész biztosan megtalálható a legtöbb konyhában. Az előző szerekhez hasonlóan teljesen természetes, ráadásul további előnye, hogy még az illata is finom. Facsarjunk ki 3-5 citromot, a levüket spricceljük a penészes felületre. 5 percet várjunk, majd töröljük le egy nedves törölközővel. Ha makacs a penészfolt, szintén bevethetjük a fogkefével sikálást. Az optimális hatás érdekében keverjünk a citromléhez egy kevés mosogatószert vagy szappant, valamint egy kis vizet – ezzel közelebb kerülhetünk a kívánt hatáshoz.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)