Brutális összegek landolnak a magánklinikákon: rengeteget költenek itt a magyarok

Magyarországon a magánegészségügyi szolgáltatók egyre nagyobb piaci szerepet töltenek be, évről évre egyre több a magánklinika, amelyek mind több szakterületet igyekszenek lefedni. A magánszolgáltatóknál foglalkoztatottak és az ellátott páciensek száma is nő, ahogy a klinikák árbevétele is. A Pénzcentrum megvizsgálta, hány milliárd forintot "kerestek" 2019-ben a hazai kisebb és nagyobb magánklinikák, mennyit fizetnek átlagosan a dolgozóiknak, és érdekességképpen az árlistát is szemügyre vették. Úgy tűnik,

nem törvényszerű, hogy a legtöbb nyereséget elkönyvelő klinika lenne a legdrágább.

Bár a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt meghozott adózást érintő könnyítések értelmében szeptember 30-ig adhatják le a vállalkozások beszámolóikat a 2019-es üzleti évről, sok cég ezt már hamarabb megtette. A kormányzati Elektronikus Beszámoló Portálon elérhető nyilvános adatok alapján eredményes évet zártak a magánklinikák, foglalkoztatottak átlagos létszámában és nettó árbevételt tekintve is növekedés történt. A Pénzcentrum a nyilvános adatok alapján megvizsgálta, mennyi árbevétel keletkezett az egyes cégeknél, mennyi bért fizettek átlagosan dolgozóiknak, és mekkora tőke növekedést értek el.

Öt olyan magánegészségügyi szolgáltatónak vizsgálták meg a 2019-es üzleti évét, amely már leadta a beszámolóját: az Affideának, a Duna Medical Centernek (DMC), Rózsakert Medical Centernek (RMC), a Doktor24-nek és az Ezüstfény Klinikának adatait nézték át. Ebből kiderült, hogy a nettó árbevétel tekintetében az Affidea zárta a legjobb évet, viszont az előző évi eredményhez viszonyítva a Doktor24 volt az a szolgáltatók közül, amely a legnagyobb növekedést érte el: másfél szeres volt a 2019-es árbevétel a 2018-hoz képest.

Az Ezüstfény Klinikán kívül minden szolgáltató milliárd feletti bevételt könyvelhetett el, az Affidea a legtöbbet, 11 milliárdot. Ez viszont nem is csoda, hiszen az Affidea a legnagyobb hazai képalkotó diagnosztikai szolgáltató, illetve a magyar magán- és vállalat-egészségügyi piacon is meghatározó a szerepe. A Magyarországról indult, és azóta is magyar központú cég nemcsak itthon, de Európában is piacvezető magánegészségügyi szolgáltatónak számít. A honlap tájékoztatása szerint országszerte 11 központban 1 millió vizsgálatot végeznek el évente, és már mintegy 30 szakorvosi területen biztosítanak járóbeteg-szakellátást mintegy 100 telephelyen.

Ez a különbség nem csak az árbevételben, hanem a foglalkoztatottak átlagos számában is megmutatkozik. Míg a Duna Medical Center Kft. 124, az RMC MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. 50, a Doktor24 Medicina Kft. 24,1, az Ezüstfény Klinika Kft. pedig 17 főt foglalkoztat, addig az Affidea Magyarország Egészségügyi Szolgáltató Kft-nél 465,12 volt a foglalkoztatottak átlagos száma 2019-ben.

A teljes cikket a Pénzcentrum oldalán lehet elolvasni.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!