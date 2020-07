Soproni házibuliban kapták el a koronavírus: jelenleg is zajlik a kontaktkutatást

Ahogy a portál írja, miután az érintett tesztje pozitív lett, kontaktkutatást végeztek, így jutottak el egy sárvári zenészhez, akinél szintén igazolták a koronavírus- fertőzést. Ő egyébként eközben egy családtagját is megfertőzte. A jelenlegi állapotuk alapján hatósági karanténban vannak, kórházi kezelésre nem szorulnak.

Úgy tudjuk, az érintett zenész is vendégként érkezett, nem játszani hívták meg. A másik két fertőzöttről nem tudni biztosat, ellentétes információk érkeztek hozzánk. Szó volt arról, hogy ők is a bulin voltak és szombathelyiek, ám ezt másik forrásunk cáfolta, ahogyan a polgármesteri hivatalban sem tudnak újabb fertőzöttről. Hallottuk azt, is hogy van egy újabb – a hivatkozott statisztikából még hiányzó – ukrán vendégmunkás is a fertőzöttek között. Az ügyben kerestük a Markusovszky-kórházat és a kormányhivatal nép­egészségügyi főosztályát is, ám mindkét intézmény az Operatív Törzshöz irányított. Kérdéseinket természetesen nekik is elküldtük, ám lapzártánkig nem kaptunk választ, így egyelőre biztosat nem tudni

- számolt be róla a portál.

Amit azonban biztosan tudni: Szentgotthárdon, Celldömölkön és Vépen nincs fertőzött, ahogyan Kőszegen sincs, igaz itt Básthy Béla polgármester elmondta, a napokban egy külföldön dolgozó kőszegit, koronavírus-gyanúval szállított a mentő a szombathelyi kórházba, de róla időközben kiderült, hogy negatív a tesztje. Szabó József répcelaki polgármester pedig azt mondta, náluk a városban jelenleg ketten vannak kötelező karanténban, egyikük az USA-ból érkezett rokonlátogatásra, a másikuk pedig egy ukrán vendégmunkás, akinek a településen van az ideiglenes lakcíme. Itt azonban fontos hangsúlyozni, hogy ők nem fertőzöttek, csupán kötelező karanténjukat töltik

- hívta fel a figyelmet a lap.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!