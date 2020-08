Még külföldről is csodájára járnak ezeknek a magyar piacoknak: most elárulták a titkukat

Keletről, nyugatról és a skandináv országokból is, de főképp a környékről sokan látogatják a nyári főszezonban működtetett termelői piacokat a Balatonnál, amik a turizmus szempontjából is külön vonzerővel bírnak, miközben a helyi termelésű árut, a tradicionális kézműves termékeket népszerűsítik, írja a Magyar Nemzet. Egyelőre azonban kevés az értékmentő szabadtéri árusítóhely.



A lap ír a Balaton-felvidéken mintaadó őstermelői piacról: a parkolójával együtt háromhektáros szabadtéri áruda, a káptalantóti Liliom­kert már évek óta bizonyítja vendégvonzó erejét. Most is olyan nagy a forgalmuk, hogy szinte nyomát se érzik a koronavírus okozta traumának.

A tavalyinál kicsit kevesebb a vásárló, de jönnek a külföldiek keletről, nyugatról és a skandináv országokból is. Emellett töretlen a hazaiak érdeklődése, többek között azért is, mert náluk nincs hiány az őstermelőktől származó, egészséges, ízletes, időszakos gyümölcsökből, meggyből, málnából, barackból, áfonyából, zöldségféleségekből

– nyilatkozta a piac vezetője, Harmathy Ildikó.

A Liliomkerthez hasonló piac a Balaton déli partján korábban nem volt, ott csak mozaikszerűen alakultak ki igazán erős, termelői-vevői kapcsolatok. A Somogyi Helyi Érték Egyesület a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságának támogatásával májusban Zamárdiban nyitott egy, a káptalantótihoz hasonló, őstermelői árusító helyet. A Patkó piacot a helyi lakosság, a nyaralók, a környékbeli éttermek már partnerként kezelik, és jó hírünket viszik. Itt valóban csak őstermelőkkel találkozhatnak a vásárlók – fogalmazott Vrancsik Tibor, az egyesület elnöke. Egyelőre vasárnaponként tartanak nyitva, ám jövőre már szombaton is megtalálhatók Zamárdiban.

Címlapkép: Getty Images

