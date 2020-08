Parlagfű tea allergia ellen: gyógymód vagy átverés?

Évek óta hatalmas vitatéma a parlagfű: irtandó, veszélyes gyom vagy gyógynövény? A természetgyógyászok gyakran ajánlják az allergia tüneteinek csökkentésére a parlagfű tea készítését, ám a növény forrázatának kártékony vagy jótékony hatása a mai napig tisztázatlan. Cikkünkben bemutatjuk a parlagfű és a parlagfű tea történetét: hogy került Európába, mikor lett divat a parlagfű tea főzése, milyen esetben ne alkalmazzunk ilyen kezelést?

Ambrosia artemisiifolia, másnéven ürömlevelű parlagfű

A parlagfű a világ egyik legismertebb gyomnövényeként van számon tartva: Magyarországon több, mint 1,5 millió főből allergiás reakciókat vált ki, emellett jelentős mezőgazdasági károkat is okoz. A parlagfű nevéből is következtethetünk annak terjedésére: a növény benépesíti a parlagon hagyott területeket, ezáltal nedvesíti a talajt és előkészíti azt a többi növény számára. A parlagfű egy kétszikű, egynyári gyomnövény, kifejezetten magas (akár 200 cm), terebélyes, levelei változatosak, szőrözöttek. Virágai 4-5 mm nagyságúak, porzós, kocsányon ülő kis fészkeket alkotnak, a belőlük származó pollen váltja ki az erős allergiás reakciót.

Milliós bírságba kerülhet!

A parlagfüvet nehéz kiirtani, ám ha saját kertünkben jelenik meg, mindenképpen tegyük meg, akkor is, ha nem vagyunk rá allergiások! Ha ilyen veszélyes növényt találnak a hatóságok a kertünkben, földterületeinken, az eset súlyosságától függően akár ötmillió forintos bírságot is kiszabhatnak ránk, nem beszélve arról, hogy a környéken élők egészségének is ártunk vele. A parlagfű évről évre egyre jobban ellenáll a gyomirtó szereknek, de a szélsőséges éghajlatnak és a tápanyagszegény környezetnek is.

Hogy került Magyarországra a parlagfű?

Az európai botanikus kertekben már az 1700-as években is fellelhető volt – elképzelhető, hogy ritka esetekben innen is kiszabadult a parlagfű, ám ennek kicsi a valószínűsége. A parlagfű a 19. század második felében, illetve a 20. század elején terjedt el jelentősen Európában. A növény Észak-Amerika déli területein őshonos és a mezőgazdasági kereskedelem fellendülésének köszönhetően terjedt el Amerika északi területein és Kanadában is. Európában először Franciaországban ütötte fel a fejét a parlagfű, valószínűleg az amerikai vetőmag- és burgonyaszállítmányokkal érkezett. Az első világháború idején a lovak takarmányszállítmányaival érkezhetett még egy nagyobb adag parlagfű, amelynek köszönhetően ilyen szinten elterjedt gyomnövénnyé vált. A parlagfű irtása történhet vegyszeres gyomirtással, kaszálással és gyomlálással is.

Miért vagyunk rá ennyien allergiások?

A parlagfű allergizáló pollenjével kapcsolatban több elméletet is ismerünk, ezek közül a legelterjedtebb az, hogy a technológia és az ipar fejlődése okozza a parlagfű allergizáló hatását. Egyrészt azért, mert a gépjárművek és a gyárak széndioxid-kibocsájtása lemarja a parlagfű pollenjének külső burkolatát, emiatt érzékenyebb rá a nyálkahártyánk. Másrészt: a légszennyezésnek köszönhetően mi magunk is érzékenyebbek vagyunk; évről évre több az asztmás, allergiás.

Parlagfű tea vélemények

A Bükki Füvesember szerint…

A parlagfüvet az elmúlt évtizedekben sokan nemhogy gyomnövénynek tartják, hanem gyógynövényként kezdték el használni. A természetgyógyászok gyakran ajánlják például a parlagfű tea fogyasztását. A félreértések elkerülése végett tisztázzuk: a parlagfű tea nem az allergizáló pollenű virágzatból készül, hanem a virágzás előtti, zsenge, zöld levelekből. A Bükki Füvesember is felhívta a figyelmet a parlagfű tea jótékony hatásaira, szerinte:

- a parlagfű rengeteg B13 és P2 vitamint tartalmaz,

- emellett gazdag vasban, rézben, káliumban, enzimekben és gyomelemekben is,

- megoldja az emésztési problémákat és megelőzi a rákot is.

Habár a Bükki Füvesember nem az allergia megelőzésére, csillapítására ajánlja a parlagfű tea fogyasztását, sokan immunizáló hatást tulajdonítanak neki. Egyes természetgyógyászok szerint a parlagfű tea úgy működik, mint a védőoltás: hosszas kúra alkalmazása hatására csökkenhet az allergiás reakció erőssége. A parlagfű tea immunizáló hatását egyes fogyasztók is megerősítik, ám ez a jótékony hatás hivatalosan nem bizonyított!

Az ellenvélemény: agy- és vesekárosító hatás a kísérleti állatokban

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar és az SZTE Általános Orvostudományi Kar kutatói a parlagfű-készítmények tartós alkalmazásának következményeit vizsgálták állatkísérletekben (2017). A kísérlet problémafelvetése, hogy nem ismerjük a parlagfű készítmények hosszú távú hatásait az emberi szervezetre kifejtve. A kutatás eredményei egyértelműen azt mutatták, hogy a kísérleti állatokban agy- és vesekárosodás jött létre. Habár a jelenlegi információink alapján a parlagfüves kezelések nincsenek egyértelműen negatív hatással az emberre, bánjunk óvatosan az ilyen „gyógyszerekkel”!

Parlagfű tea hol kapható?

Ha mégis kipróbálnánk a parlagfű tea kezelést, tájékozódjunk a parlagfű tea rendelés megbízhatóságát illetően, hogy biztonságos weboldalról, gyógynövényszaküzletből szerezzük be! A parlagfű tea ára változó: 10-15.000 Ft/kg között mozog a webshopokban, szaküzletekben.

Óvatosan bánjunk vele!

A parlagfű tea allergia ellen egyesek szerint hatásos, mások nem tanácsolják, hogy kísérletezzünk vele. Az erős parlagfű allergia hatására sokan fordulnak alternatív gyógymódok felé, ha a gyógyszerek helyett valamilyen természetes megoldással szeretnék orvosolni a problémát. Mindenképpen járjunk el körültekintően, ha parlagfű tea beszerzésén gondolkozunk: biztonságos forrásból származzon és kérdezzünk meg egy szakembert az alkalmazásáról, nehogy saját magunk váltsunk ki súlyos allergiás reakciót az óvatlan felhasználással!

