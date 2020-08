Így hat valójában a testedre, ha ásványvizet iszol: tényleg jobb, mint a csapvíz?

Az emberi test több mint 60 százaléka vízből áll, nem csoda, hogy a megfelelő hidratálás elengedhetetlen minden egyes sejtünk működéséhez. Ha a szervezetünk hidratálása minden nap kielégítő, csak előnyt jelenthet számunkra, az anyagcsere optimalizálásától kezdve az ízületek jó állapotának fenntartásáig. Ha már ráuntál a csapvízre (vagy bármi okból nem szívesen fogyasztod), az ásványvíz például jó alternatíva: nemcsak hogy segít karban tartani a tested víztartalmát, de még plusz ásványi anyagokkal is feltölt. Itt van néhány tudnivaló az egészségügyi előnyeiről és a potenciális hátrányairól is a The Good Housekeeping cikke alapján.

Először is tisztázzuk: mi is az ásványvíz?

Az ásványvíz a föld alatti, szennyeződésektől mentes vízrétegekből származik, termelését szigorú előírások szabályozzák. Az egyes források, kutak hatóságilag elismertek, a termék minősége pedig folyamatosan ellenőrzött. Csak a származási ország illetékes hatósága (Magyarországon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság) által hivatalosan is igazolt kémiai összetételű, mikrobiológiai tisztaságú és minőségű ásványvíz palackozható, olvasható a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség honlapján.

A természetes magyar ásványvíz nagyon értékes, egészséges, eredeténél fogva tiszta, minden kémiai és mikrobiológiai szennyeződéstől és emberi beavatkozástól mentes.

A táplálkozási, valamint általánosan az emberi szervezet életműködése szempontjából kedvező összetételben és mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat, makro- és mikroelemeket. Szigorú követelményeknek kell megfelelnie egy víz minőségének ahhoz, hogy természetes ásványvíznek nevezhessék. Csak az a víz lehet – úgy a hazai, mint az Európai Unió rendelete szerint – természetes ásványvíz, ami:

védett vízadó rétegből származik,

eredendően tiszta, szennyeződésmentes,

összetétele ismert és állandó,

összetevői csak meghatározott mennyiségben fordulhatnak elő,

ásványi anyag és nyomelem-tartalmának köszönhetően egészségre kedvező hatású,

szigorú mikrobiológiai követelményeknek kell megfelelnie,

néhány fizikai eljárástól eltekintve nem szabad kezelni,

nem szabad – a szén-dioxid kivételével – idegen anyagot adni a vízhez.

A rendszeres, hivatalos ellenőrzések mellett a palackozó vállalatok saját kémiai és mikrobiológiai laboratóriumaiban folytatott folyamatos ellenőrzései is biztosítják a minőség állandóságát. A természetes ásványvizeket eredeti tisztaságuk és kémiai összetételük megőrzése érdekében közvetlenül a vízkivételi helyen palackozzák.

Jobb, mint a csapvíz?

Talán meglepő, de a legtöbb csapvíz tartalmaz ásványi anyagokat, habár ez országonként, sőt régiónként is meglehetősen eltérő lehet. A csapvíz felszíni és földalatti forrásból egyaránt származhat, és adhatnak hozzá különböző összetételben ásványi anyagokat. Az ásványvíz ellenben természetes módon tartalmazza ezeket, noha bizonyos feldolgozási folyamaton ezek a vizek is áteshetnek.

A Magyar Víziközmű Szövetség tájékoztatásából kiderül: földrajzilag változó, hogy az egyes vízműveknek milyen vízbázisból, milyen minőségű nyers vízből kell egyformán tiszta ivóvizet előállítaniuk. Magyarország e tekintetben szerencsés helyzetben van, mert vízkészletei bőségesek. Az első lépés, hogy hozzájussanak az ivóvíz alapanyagául szolgáló, jó minőségű nyers vízhez. Itthon a nyersvíz előteremtése négyféle vízbázisból lehetséges:

felszín alatti védett rétegekből (mélységi vízbázis – 35%)

folyamparti kavicságyból (parti szűrésű vízbázis – 35%)

mészkő-, dolomithegyek karsztjából (karsztvíz – 25%)

felszíni vizekből (5%)

A csapvizet rendszeresen ellenőrzik, minden szolgáltatónak törvényben előírt kötelezettsége hetente többször vízmintákat venni, azokat pedig akkreditált laboratóriumokban ellenőriztetni. A vizsgálatok eredményét dokumentálni kell és szakhatóságnak jelenteni. Az ellenőrzés 56 vizsgálati szempont szerint történik, mint például a víz lebegőanyag-tartalma, keménysége, PH-értéke, a vízben oldott szerves és szervetlen anyagok, mikroszennyezők vagy bakteriológiai paraméterek.

Milyen előnyökkel jár, ha ásványvizet iszunk?

Általánosan elmondható, hogy számos jótékony egészségügyi hatást tulajdonítanak az ásványvíznek, már csak a hidratációs képességéből kifolyólag is: ha kellő mennyiséget fogyasztunk, búcsút mondhatunk a szájszárazságnak, ezen kívül kedvezően hat az alvásminőségre és a hangulatra, sőt, még fogyókúrázás közben is hasznát vehetjük. Egy szó, mint száz: a megfelelő vízbevitel segít harmóniába kerülni a testünkkel és optimalizálja az anyagcserét is.

A nátrium, a kálium és a magnézium mind megtalálható az ásványvízben. Óriási szerepet játszanak az általános egészségi állapotban és a szervezetünk megfelelő működésében: segítenek a vérnyomás normalizálásában, az izmok összehúzódásának szabályozásában és még a vérkeringés serkentésében is, emellett segítik az izomgörcsök, a fáradtság és a kiszáradás elleni küzdelmet.

A magnéziumnak különösen az emésztésben előidézett előnyeiért lehetünk hálásak: ellazítja a bélrendszert és segíti, hogy a víz bejuthasson a belekbe is, ezáltal enyhítheti a székrekedést. Az ásványvíz kalciumtartalmának előnye, hogy erősíti a csontokat és elősegíti a véralvadást.

Vannak hátrányai is?

Ennyi pozitív tényező után nem árt, ha arról is szó esik, mire figyeljünk oda az ásványvízfogyasztás kapcsán. Attól függően, milyen forrásból származik, az ásványianyag-tartalom és összetétel változó lehet. Néhány fajtának nagyon magas lehet a nátriumtartalma, ezt érdemes szem előtt tartani, ha a magas vérnyomással küzdünk. Akinek veseelégtelensége van, szintén óvatosan igya az ásványvizet, hiszen a benne lévő jelentős káliummennyiséggel a rosszul működő vesék nem vagy csak nehezen tudnak mit kezdeni. Ebben az esetben fontos odafigyelni arra, mennyit viszünk be a szervezetünkbe.

Ugyan nem közvetlenül egészségügyi hatás, de meg kell említeni a műanyag palackok problémakörét is. A Tudatos Vásárló oldalán az olvasható egy 2018-as kutatás alapján, hogy a csapvíz mikroműanyag-szennyezettsége jóval kisebb, mint az eddig vizsgált palackozott ásványvizeké. Az eredmény sokkoló: 9 országból összegyűjtött 259 palackozott vizet vizsgáltak, és

literenként 325 részecskét találtak az eldobható palackban forgalmazott vizekben.

Ezen kívül a műanyag palackok megfelelő gyűjtése és újrahasznosítása is vet fel kérdéseket.

Címlapkép: Getty Images