Elképesztő, mire képes ez a növény: 5+1 tény, amit nem tudtál a parlagfűről

1. Észak-Amerikából származik

A sokaknak bosszúságot okozó gyomnövény Észak-Amerikából származik, és több mint 40 fajtája ismert, melyek közül az Ambrosia artemisiifolia okozza a legtöbb allergiás panaszt. Üres telkeken telepszik meg, és könnyedén alkalmazkodik a klímaváltozáshoz, így a drasztikus időjáráskülönbség sem tud keresztbe tenni neki. Európába a XIX. század végén került be, ahol pedig a Rhone völgye, Észak-Olaszország bizonyos területei, valamint Románia mellett Magyarországon található belőle a legtöbb.

2. Az indiánokkal kezdődött minden

A parlagfüvet az indiánok használták először. A bennszülött nép a kukorica előtti időkben még fogyasztotta is a növényt, továbbá kötelet készített az erős rostjaiból. A parlagfű magyar elnevezése a művelés alól kivont, parlagon hagyott területekre utal.

3. Pollenje akár 1000 kilométert is képes utazni

A nagyvárosok levegőjében a parlagfű pollenje a szennyeződéssel összetapadva utazik, és a szél segítségével könnyen eljut az egyik növényről a másikra. A meleg légáramlatoknak köszönhetően 2 kilométer magasra is fel tud szállni, sőt akár 1000 kilométert is képes megtenni. Többek között ez is az oka annak, hogy a világon több mint 13 millió ember nyarát keseríti meg, Magyarországon egyedül körülbelül 100 millió eurót költünk évente a parlagfű elleni védekezésre.

4. A felső emeletek nagyobb veszélyben vannak

Nappal a meleg levegővel felfelé száll, így, ha toronyház felső emeletén laksz, a meleg nyárin napokon érdemes zárva tartani az ablakodat napközben, hogy csökkentsd a kellemetlen tüneteket. Este, amikor a hűvösebb levegő lefelé áramlik, a földszinti szomszéd ablaka előtt lesz több a pollen.

5. Megtanulhatunk vele együtt élni

Habár a parlagfűvet egyelőre nem tudjuk kizárni az életünkből, szakemberek szerint az immunrendszerünket megtaníthatjuk arra, hogy ne reagáljon hisztérikusan az allergénre, továbbá egyéni tünetek szerint, homeopátiás szerekkel is enyhíthetjük az allergiát. Sebő Zsuzsa homeopata orvos szerint az ambrosiaból készült homeopátiás gyógyszer segíthet az immunrendszer érzékenyítésében, ráadásul kiegészíthető a hisztaminból (histaminum) készült homeopátiás szerrel is, mely a gyulladásos reakciókért is felelős hisztamin felszabadulását gátolhatja a hízósejtekből.

+1. Már a tünetek jelentkezése előtt érdemes kezelni

A pollen, így a parlagfűre allergiások száma rohamos tempóban emelkedik, és nem csak a számuk nő, az életkori görbe is egyre szélesebb – ma már nem ritka a 2-3 éves gyerek sem ebben a betegségcsoportban. Az allergiával érdemes már a virágzás előtt felvenni a harcot. A parlagfűszezon előtt legalább egy hónappal tanácsos elkezdeni az allergénből készült homeopátiás szer szedését. A felkészítő időszakban a szerek heti 3 alkalommal, 30 CH, C potenciában javasoltak.

Címlapkép: Getty Images

