Koronavírus: lélegeztetőgépre került egy mátészalkai orvos

Mint írják, a kórház adott tájékoztatást arról, hogy két orvos kapta el a vírust, így emiatt a bőrgyógyászati szakrendelés átmenetileg szünetel.

Továbbá, Berettyóújfalu polgármestere közölte, hogy ott is koronavírusos lett a helyi kórház egyik orvosa.

Két gólyatábort is be kellett zárni, miután a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem Budai Campusának rendezvényén is találtak fertőzött diákot.

Július közepén egyértelműen megtört az aktív koronavírus fertőzöttek számának csökkenése Magyarországon, majd ütemesen nőni kezdett a vírust a szervezetükben hordozók száma, de nem nőtt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, és lélegeztetőgépre sem szorulnak többen

- közölte a portál.

Címlapkép: Getty Images

