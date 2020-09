12 csodanövény a természet patikájából: ezzel turbózhatod fel az immunrendszered

HelloVidék: A szakirodalom szerint gyermekeknél a koronavírus fertőzés legtöbbször hasonló tünetekkel zajlik, mint egy influenza, vagy egy egyszerű felső légúti hurut. Mit gondol milyen óvintézkedéseket tehetnek a szülők otthon, hogy a gyerekek ellenállóbbak legyenek, vagy megelőzhessék a betegségeket?

Dr. Korausz Etelka: A koronavírus fertőzés sokszor nagyon enyhe betegséget okoz, vagy szinte tünetmentesen zajlik le a gyerekeknél, a legrosszabb esetben olyan, mint egy influenza .Pontosan ezért annyira veszélyes, mert a gyerekek hazavihetik és tovább fertőzhetik családtagjaikat. Nem tudjuk a beteg vizsgálatával megállapítani, hogy valójában szezonális felsőlégúti megbetegedésen vagy a koronavíruson esnek át a gyerekek, ezért tartjuk őket otthon óvatosságból10 napig, az eljárásrend szerint. Nem tudok sokkal többet javasolni a szülőknek óvintézkedésként-mint, amit máskor is ajánlok,-hogy ügyeljenek a gyerekek egészséges táplálkozására, fontos, hogy a gyerekek sportoljanak és minél több időt töltsenek a szabadban.

A kamaszok jobban tennék most, ha kerülnék a zárt térben zajló partykat, bulikat, hogy megelőzzék a betegség terjesztését. A családokban, ha van egy felső légúti megbetegedésben szenvedő személy, akkor érdemes elkülönülten kezelni, és javasoljuk, hogy a beteg elővigyázatosságból hordjon maszkot otthon. Ezzel is óvhatják szeretteiket. Én úgy gondolom, hogy az iskolákban a nem kötelező foglalkozások jobb lenne, ha elmaradnának, a sportnapokat, csoportos versenyeket, rendezvényeket én nem tartanám meg.

Dr. Illés Nóra: A szabad levegőn töltött játék, a mozgás, az őszi Nap sugaraiból való töltődés ilyenkor nagyon sokat segít. Másrészt a táplálkozásukra való felelős odafigyelés. Ha a gyermek nem fogyaszt elegendő gyümölcsöt, zöldséget, szükséges lehet a vitaminok és ásványianyagok, nyomelemek pótlása. Az elegendő mennyiségre a WHO javaslata: 40-50 dkg nyers gyümölcs és kb. ennyi nyers zöldség/nap. Ne feledjük, étrendkiegészítővel nem válthatóak ki a zöldségek, gyümölcsök, hiszen a bennük lévő rost elengedhetetlen a bélflóra egészségben tartásához. A napos órák számának csökkenésével pedig ajánlott elkezdni a D-vitamin pótlást az egész család számára. Elegendő folyadék elfogyasztása is kulcsfontosságú. Sokszor olvasunk erről, mégis a tapasztalatom azt mutatja, hogy azt már kevesen tudják, ha nem iszik elég folyadékot gyermekünk, ez az orr nyálkahártya kiszáradásának egyik okozója lehet. A száraz, sérülékeny orrnyálkahártyán keresztül pedig hamar bejutnak a kórokozók. Végezetül pedig az időben való esti lepihenés, a megfelelő mennyiségű alvás is hozzájárul, hogy erős szervezettel járjanak közösségbe gyermekeink.

Van-e olyan vitamin, házi praktika amivel erősíteni lehet a gyerekek immunrendszerét?

Dr. Korausz Etelka: Az egészséges táplálkozáson kívül nincs tudomásom olyan szerről, ami hatékony lehet. Sokan nem tudják, de a D- vitamint mindenkinek javasolt szedni. Egy felmérés kimutatta, hogy a lakosság jelentős hányada D- vitamin hiányos. Ez a vitamin az immunrendszer normális működéséhez nagyon fontos. Amennyiben a szülők megítélése szerint gyermekük nem eszik elég zöldséget és gyümölcsöt, akkor érdemes lehet multivitamint adni számukra, de csakis egyfélét, mert a túlzott vitaminfogyasztás sem egészséges.

Dr. Illés Nóra: Én azon vitaminok, étrendkiegészítők híve vagyok, melyek minél kevesebb segédanyagot tartalmaznak. Találhatunk olyan gyermek étrendkiegészítőket is a piacon, melyek hidegen sajtolt zöldség és gyümölcs ható és színanyag koncentrátumai. Én a családomnak ilyen termékeket választok és ezt az év minden napján fogyasztjuk, nem csak az őszi-téli szezonban. Mivel az étkezéssel nagyon csekély a bevitt D-vitamin mennyisége, azt kell ilyenkor pótolni, ahogyan az előbbiekben is említettem. Ezen alapdolgok mellett a természet patikája és számos módszer áll rendelkezésünkre.

Ilyen például a homoktövis, élesztő eredetű béta-glükán, echinacea vagy omega-3 alkalmazása. Az utóbbit lehet pótolni állati forrásból: sokféle halolaj készítmény kapható gyermekek számára. Növényi forrásból: Lenmag, chia mag, dió, kendermagolaj, tökmagolaj étrendbe való beiktatásával. Lehet hetente 1x kakukkfű teás fürdőt készíteni megelőzés céljából. Nagyszerű fertőtlenítő, baktérium és vírusölő, nyákoldó.

Hova vezethet a folyamatos bezártság? Nem kell folyton attól tartani, hogy amint visszamennek a gyerekek közösségbe, ismét betegek lesznek?

Dr. Korausz Etelka: Nyári szünet után a gyerekek újra közösségbe kerülnek, sokszor lebetegednek, főleg a bölcsődés, óvodás korosztályban. Nem kell egyből arra gondolni, hogy koronavírusosak, mert lehet, hogy csak a szokásos betegségeken esnek át. Nem gondolom, hogy az otthonlét után nagyobb lenne az esélye egy újabb megbetegedésnek, viszont jó esélye van annak, hogy többször is megismétlődjön a 10 napos otthonmaradás. A legjobb lenne egy olyan gyorsteszt, amivel pillanatok alatt leszűrhetnénk hogy koronavírusosak-e a gyerekek, mert akkor nem kellene ennyi időt hiányozniuk. De sajnos egyelőre ilyen tesztünk nincs.

A szülőkön múlik, hogy milyen tünettel engedik el a gyermeküket iskolába, és a pedagógusokon, hogy mivel küldik haza. A legjobb megoldás lenne nyilatkoztatni a szülőket egy megbetegedés után, hogy már nem észlelnek betegségre utaló tüneteket gyermekükön, és csak így mehetnének vissza a közösségbe.

Dr. Illés Nóra: Szabadlevegőn történő séta, mozgás, játrék mindig fontos. A szeptemberi óvoda, iskolakezdés pedig minden évben a légúti megbetegedések számának növekedésével jár. Ezt évről-évre látjuk a gyógyszertárban. Gondoljunk csak bele, a nyári szünet alatt nincs reggeli rohanás, sok feladat, viszont van több a mozgás, móka, kikapcsolódás és a gyümölcs, zöldség fogyasztása is nagyobb mértékű vakáció ideje alatt. Ezt a váltást, a közösségbe való visszatérést, úgy tudjuk zökkenőmentesebbé tenni, ha ezekre a dolgokra igyekszünk az év minden napján, mi szülők odafigyelni.

Milyen hatással lehet a gyerekek fejlődésére, ha maszkot kell viselniük? Többet árt vagy használ ez a rendelkezés?

Dr. Korausz Etelka: Az iskolák részére az EMMI eljuttatta, hogy milyen kötelező járványügyi protokoll szerint kell eljárniuk, de az intézmények vezetői saját hatáskörükben dönthetnek arról, hogy tanórán is viseljenek-e a gyerekek maszkot. Úgy gondolom,hogy mivel nincs más hatékony védekezési mód, nem baj, ha órán is viselnek maszkot. Tény, hogy rohangálni, futkározni nem tudnak maszkban, de tanórán ülni és figyelni, nem gondolom, hogy nagyon zavaró lenne a gyerekeknek. Tévhiedelem, hogy a CO2-t lélegzik vissza a maszkban a gyerekek, mert a kifújt levegő távozik a maszkon keresztül. Önmagunk és társaink védelme is nagyon fontos. Ha van egy tünetmentes koronavírusos gyerek az osztályteremben és ő is, és az osztálytársai is maszkot hordanak, akkor kicsi a valószínűsége a fertőzés terjedésének.

Dr. Illés Nóra: Erre nem lehet egyértelmű választ adni. Folyamatosan érkeznek a maszk témában újabb és újabb kutatási eredmények, az előny-kockázat mérlegelése pedig nem egyszerű.

Október 01-től kötelező lesz minden reggel lázat mérni a gyerekeknél iskolakezdés előtt. Van-e a rendelkezésnek bármilyen értelme?

Dr. Korausz Etelka: Szakmailag felesleges intézkedésnek tartom, valódi biztonságot nem ad. A lázas betegségek lefutásánál a nap bármely szakaszában fel és lemehet a láz, még gyógyszer nélkül is. Ezért nem csak belépéskor, hanem az egész nap folyamán fontos a gyermekek figyelése, az esetleges lázmérés. Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen hőmérsékleti értékhatárt határoznak majd meg, mivel kell hazaküldeni a gyermekeket. Ebben a helyzetben nagyon fontosnak tartanám, hogy reggelente a szülők kérdezzék meg gyermeküket, hogy van-e valami panasza, szükség esetén indulás előtt mérjék meg a lázát. Ezek alapján döntsék el, hogy engedik-e őt iskolába, vagy nem.

Dr. Illés Nóra: Ha megbízható eredményt szeretnénk kapni, fontos a következőkről tudni: minden mérőnek megvannak a mérési paraméterei. (Fontos a használati útmutató alapos tanulmányozása.) Van egy távolság, melyen belül a mérést végezni kell, ez általában a homloktól számított 3 -5 cm. Illetve a külső környezet hőmérséklete sem mindegy, hiszen azt is figyelembe veszi a mérő. Ajánlott 16-35 fok közötti külső hőmérséklet mellett mérni. Ezért, ha a gyermekeket az udvaron mérik, a reggeli 12 fokban, megtörténhet az, amit már én is láttam, hogy 28, majd 30 fokos testhőt mutatott a lázmérő.

Ha a mérést jól végezzük és a gyermeknek már ekkor hőemelkedése van, akkor igen, van értelme. Gyakran előfordul azonban, hogy reggel még tünetmentesen mennek óvodába és iskolába, a láz pedig csak később jelentkezik a nap folyamán.

