A bükki füvesember tanácsa minden férfinak: elkerülhetik a bajt ezekkel a teákkal

Gyuri bácsi férfi társainak azt tanácsolja, hogy különösen a prosztatabetegségek megelőzése céljából, már húsz éves koruktól kezdjenek el gyógyteát fogyasztani. Milyen gyógynövényt válasszanak a férfiak megelőzésre, és mit tehetnek, ha már kész a baj? A bükki füvesember elmondja.

Gyuri bácsi gyerekkora óta teázik, így azon kevés férfiak közé tartozik, akinek nem kellett prosztataproblémákkal szembenéznie. A férfiakat érintő leggyakoribb „férfi baj” a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás és a prosztatagyulladás. Mindkettő kellemetlen tünetekkel jár és akár súlyosabbra is fordulhat. Ezt a két problémát is – ahogy minden betegséget -, a megelőzéssel lehet leginkább kiiktatni.

A bükki füvesember 40 éves kortól ajánlja férfiaknak, hogy havonta egyszer-kétszer kisvirágú füzike teát igyanak, és ahogy idősödnek, úgy egyre rendszeresebben fogyasszák.

60 éves korra már el kellene érni, hogy hetente háromszor igyunk ebből a gyógynövényből készült gyógyteát, ez a legfontosabb, amit a férfiak a prosztatájuk egészségéért megtehetnek

– hangsúlyozza Gyuri bácsi.

Melyek a férfiak gyógynövényei?

A bükki füvesember férfiaknak külön teakeveréket állított össze olyan növényekből, amelyek a nemi működést szabályozó hormontermelést is serkentik. A Férfiak teája elsősorban prosztataproblémák megelőzésére, gyógyítására és a férfiasság megőrzésére ajánlja. Az alkotóelemek között ott van a réti palástfű, mely vízhajtó, izomerősítő és gyulladáscsökkentő hatású gyógynövény. Másik összetevője a kisvirágú füzike, a legtipikusabb férfibajokra alkalmazott gyógynövény, mellyel prosztata- és impotenciagondokat lehet kezelni. A teakeverékben pásztortáska hajtás is van – gyulladáscsökkentő és vizelethajtó hatása miatt. És ott van még az agyalapi mirigyre, így a herék működésére is ható szurokfű, amelyet a rómaiak és a görögök is a fiatal házasok koszorújába fontak, a termékenység elősegítésére.

Mikortól érdemes a férfiaknak elkezdeni gyógyteázni?

Ha a prosztata-megnagyobbodás tüneteit tapasztaljuk (a vizelet nehezen indul, vékony sugárban, gyakran akadozva ürül, egyszerre kevés vizelet távozik, viszont hamarosan újra jelentkezik az inger, éjszaka is, több alkalommal) akkor napi egy csésze kisvirágú füzike teát igyunk meg. A teát étkezés előtt legalább fél órával kell meginni, és lehetőleg délután fogyasszuk el, ne lefekvés előtt, hisz vizelethajtó hatása van. Elengedhetetlen heti 1-3 csésze csalánlevélből készült tea is a szervezet tisztítására (napi fogyasztásnál 6 hét után tartani kell legalább 4 hét szünetet).

Ha nem akarunk, vagy nincs módunk arra, hogy a teával pepecseljünk, akkor a kisvirágú füzike alkoholos kivonatából napi 1×20 csepp és a csalánlevél alkoholos kivonatából heti 1-3 alkalommal 20 csepp is fogyasztható.

A prosztatagyulladás formája lehet akut vagy krónikus. Akut esetben a vizeletürítés nehézkes, fájdalmas, égő érzéssel párosul és emellé még láz is társulhat. Krónikus gyulladás esetén a fájdalom kevésbé intenzív, de elhúzódó. Prosztatagyulladás esetén Gyuri bácsi a Kamillás teakeverékét ajánlja inni napi 1-3 csészével étkezések között. De ez „csak” a gyulladás kezelésére hatékony, természetesen ezzel párhuzamosan a fent említett Kisvirágú füzikés teakeverék is fogyasztandó napi egy csészével a délutáni órákban.

Ha a bajok állandósulnak vagy súlyosbodnak, azt ajánlják a panaszosoknak, hogy keressenek fel urológus szakorvost.

Az általa előírt kezelés mellett is ihatóak a fent említett teák/tinktúrák.

