Időseknek és krónikus betegeknek ajánlott: ezzel az oltással megelőzhető a tüdőgyulladás

Az influenza és a pneumococcus főleg az idős, több krónikus betegségben szenvedő korosztályt érinti, ők sokkal veszélyeztetettebbek, mint a fiatalabbak

- mondta az InfoRádióban Kreft-Horváth Lóránd háziorvos.

A 60-65 év felettieket fenyegeti elsősorban, és köztük is az olyan népbetegségben szenvedőket, mint a magas vérnyomás, a cukor- és szívbetegség, az asztma vagy a tüdőbetegség. Ez az oltás védhet a koronavírus szövődményeként fellépő tüdőgyulladás ellen, de az influenza szövődményeként is nagyon gyakori a tüdőgyulladás, különösen a pneumococcus az időseknél, ezért is érdemes lehet alkalmazni.

- tette hozzá.

Aki még sohasem kapott ilyen oltást, annak a konjugált vakcinát javasoljuk, amely a leggyakoribb 13 pneumococcustörzs ellen véd, és nem szükséges ismételni, élethosszig tartó védettséget ad

- mondta a szakember.

Az oltást a háziorvosnál lehet felíratni, de érdemes megvárni az influenza elleni védőoltást is, és akkor egy alkalommal a kettőt be lehet adatni. Így csak egyszer kell elmenni a rendelőbe, márpedig most az a cél, hogy az időseb páciensek minél ritkábban kerüljenek kontaktusba másokkal, így az orvossal is

- javasolta Kreft-Horváth Lóránd.

Torzsa Péter családorvos, a Semmelweis Egyetem Családorvosi tanszékének docense arra hívta fel a figyelmet, hogy a szóban forgó baktérium agyhártyagyulladáshoz is vezethet, és okozhatja a véráram fertőzését is.

Nagyon nehéz megállapítani, most mi okozza valakinek a megbetegedését, a baktérium vagy a koronavírus, épp ezért is fontos, hogy a megelőzésért tegyünk meg mindent, például oltassuk be magunkat. Ha jön a koronavírus, akkor már esetleg csak azzal kell megküzdenie a szervezetünknek

- érvelt a családorvos.

Ha valaki már be van oltva, de a légzés nehézzé a köpet zöldessé válik, szúró háti fájdalmunk van és lázasak vagyunk, akkor tüdőgyulladásra lehet gyanakodni, de a baktérium ellen beoltva már védettek leszünk. A védettség az oltástól számított pár héten belül alakul ki

- tette hozzá.

