Kellemetlen betegség, sokan szenvednek tőle ősszel: íme néhány gyógynövény, ami segíthet

Ahogy írják, a húgyúti fertőzések áltlában az alsó húgyutakat érintik, leggyakrabban húgyhólyag gyulladás (cisztitisz) formájában jelentkeznek. Az enyhébb lefolyású, nem komplikált fertőzések kezelésében a fitoterápia jelentős szerepet kaphat, gyógynövényes készítmények fogyasztásával pár nap alatt javulás érhető el a fertőzésben.

Felfázás, húgyúti fertőzés esetén javasolt a fokozott folyadékbevitel, valamint a vízhajtó hatású zöldségek és gyógynövények fogyasztása, utóbbiak adják az enyhe lefolyású húgyúti fertőzések kezelésének alapját.

A vízhajtó hatású közvetett módon segíti a gyógyulást: a fokozott vizelet-kiválasztás megszünteti a vizeletpangást, a vizelet mennyiségének növelésével gyorsítjuk a baktériumok kiürülését a szervezetből és csökkentjük az újrafertőződés esélyét. Gyógynövények közül javasolt ezért a nyírfalevél , a pitypang föld feletti hajtás, illetve gyökér, a mezei zsurló leveles hajtás, az aranyvesszőfű, a lestyángyökér, a csalánlevél, a tarackbúza gyöktörzs, vagy a kukorica bibe fogyasztása. Ezen kívül étrendünkbe is beépíthetünk vízhajtó zöldségeket, amiknek hatása hasonló, ilyen a spárga, a zeller, a petrezselyem, a sárgarépa, a retek, a paradicsom, az uborka és a saláta

- javasolják a szakértők.

Mint írják, a kialakult fertőzések kezelésének másik sarokpontja a vizelet és a húgyutak fertőtlenítése, amivel segítjük a felszaporodott kórokozók pusztulását. Ehhez olyan gyógynövények fogyasztása ajánlott, melyek vesén át kiürülő antibakteriális hatású, vagy a baktériumok megtelepedését egyéb módon gátló hatóanyagokat tartalmaznak.

Ilyen gyógynövények a medveszőlő és a tőzegáfonya, melyekkel a húgyúti fertőzések antibiotikumos kezelését kiegészíthetjük, adott esetben, akár teljes egészében helyettesíthetjük.

A kezelés alatt kerüljük a só és a cukor használatát, mivel ezek megterhelik a vese működését és hátráltatják a baktériumok pusztulását. Étrendünkön is változtassunk: a panaszok ideje alatt kerüljük a vizeletsavasító hatású élelmiszereket, alapanyagokat. Ilyenek a húsok, kagyló, tojás, földimogyoró, dió, kenyér, reggeli gabonapelyhek, tészták, rizs, lencse, kukorica, szilva, kávé, cukor, méz, szirupok, lekvárok. Immunrendszerünket ezzel párhuzamosan erősítsük, ehhez segítségünkre lehet számos vitamin készítmény és gyógynövény is, így például a bíbor kasvirág, a csipkebogyó, vagy a homoktövis is

- hívják fel a figyelmet a szakemberek.

Természetesen, ha tünetek nem múlnak el pár nap elteltével, vagy súlyosbodnak, feltétlenül orvoshoz kell fordulni, mert hatásosabb, többnyire antibiotikumos, terápiára van szükség.

