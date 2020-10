Vigyázat! Ezekkel az őszi finomságokkal meg is mérgezheted a kutyádat

HelloVidék: Rengeteg tipikusan őszi finomság kerül a konyhákba októberre. Mire kell mégis figyelniük a gazdiknak? Mi az amit semmiképpen ne kóstoljon meg a kutya?

Perlaki Fanni: Az őszi gyümölcsök közül a csonthéjasokkal, különösen a makadámdióval érdemes vigyázni, de a mazsola és a szőlő is lehetnek mérgezőek. Inkább télen kerül a polcokra az avokádó, ezt sem kaphatja a kutya és a citrusfélék sem ajánlottak.

Milyen problémát okozhat, ha mégis megkóstolja kedvencünk valamelyiket?

A makadámdió, a mazsola és a szőlő mérgezéses tüneteket okozhatnak, de nem minden kutyánál. Ezért lehet, hogy egyik kedvencünk vígan eszegeti a lehullott szőlőt, míg a másik komoly vesepanaszokkal kerül állatorvoshoz. Sajnos, a kerti diónál is gyakori probléma, hogy a penészes csonthéjast a földről eszegeti fel az eb. A penészgombák mikotoxinokat termelnek, mely mérgezéshez vezet.

Ha kutyánk szereti a diót, akkor különösen fontos, hogy a fa alól gyakran szedjük fel a lehullott gyümölcsöt.

A citrusfélék nem mérgezőek, ellenben savasítják a pocakot, ezért csak nagyon korlátozott mennyiségben ajánljuk.

Mire figyeljünk ha mégis megeszik valamit ezek közül a kutyánk? Mik a tünetek? Mit tegyünk?

Mérgezéses tünetek esetén a kutya teste görcsbe rándul, zavartan viselkedik, neurológiai tünetek jelennek meg nála. A legfontosabb, hogy azonnal vigyük állatorvoshoz.

Miket kóstolhat meg mégis az őszi kedvencek közül az eb? Van valami extra finomság amivel kedveskedhetünk nekik?

Az alma, a körte, a sütőtök óriási kedvenc ősszel és ezekből isteni házi jutalomfalatok is készíthetünk. Az édesburgonyát sütés, vagy főzés után bátran adhatjuk nekik. A csipkebogyót gyakran a bokorról is lelegelik a kutyák, de leszárítva, porrá őrölve egész télre eltehető. Kistestű szuka kutyának érdemes tőzegáfonyát beszerezni az esetleges felfázás megelőzésére, kezelésére.

Milyen formában adhatjuk a kutyáknak azokat a zöldégeket és gyümölcsöket, amik esetleg hasznosak lehetnek számukra?

A kutya nem tudja jól emészteni a növények sejtfalát, így bármilyen gazdag vitamintartalmú egy növény, egészben, vagy kockázva nem tudja megemészteni. Segíthetünk ezen, ha reszeljük a gyümölcsöt, vagy zöldséget, ilyenkor részben felszívódhatnak belőle a vitaminok és az ásványi anyagok. Az erdők őszi-téli kincsét, a csipkebogyót szárítás előtt érdemes megbontani, a szőrös részét kiszedni, mert az könnyen irritálhatja a kutyát. Ezután csak szárítsuk ki és őröljük porrá.

Mi a helyzet a süteményekkel? Rengeteg ízletes pitét, piskótát, kekszeket készítünk az őszi időszakban, ezeket esetleg kis mennyiségben megkóstolhatják a kutyáink?

A kutyának teljesen más az emésztése, mint az emberé, így én hagyományos házikosztot nem igazán javaslok.

Főleg a xilit tartalmú süteményekre kell vigyázni, ez ugyanis nagyon erős méreg a kutyáknak.

Süthetünk nekik viszont saját kutyakekszet friss zöldségekkel, gyümölcsökkel és egy kis mézzel és zabliszttel.

Őszi finomság a család négylábú tagjainak

Ahogy Fanni is említette, finom kutyakekszet is készíthetünk az őszi gyümölcsökből, zöldségekből. A HelloVidék most egy igazi, az évszakhoz tökéletesen passzoló roppanós kutyakeksz receptet mutat ajánlása alapján, ami biztosan az ebek új kedvence lehet.

Amire szükségünk lesz:

zabliszt

alma

tojás

sütőtök

répa

édesburgonya

egy kevés méz

(A zöldégekből, gyümölcsökből használjuk a felsoroltak közül azt/azokat, amiket éppen otthon találunk.)

A kutyakeksz elkészítése:

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Vegyünk elő egy turmixgépet és mindent tegyünk bele. Ha a tésztánk összeállt, nyújtsuk 0,5 cm vastagságúra, majd egy választott formájú sütemény szaggatóval véágjuk kis az apró kekszeket. Ezután helyezzük a sütiket sütőpapírral bélelt tepsibe és süssük 12-15 percig aranybarnára.

Ha nem szívesen kísérletezünk házi készítésű falatokkal, vagy csak nincs időnk az őszi hajtásban bajlódni velük, akkor érdemes szétnéznünk a szakboltok kínálatában. Egyre több olyan speciális üzlet nyílik ugyanis szerte az országban - sok közülük webshopot is üzemeltet -, melyek termékpalettáján, a fenti recepthez hasonló, minőségi, előre elkészített finomságok is megtalálhatók. Csak a példa kedvéért, ilyen a nemrég elindult enkutyam.hu is, ahol amúgy a kutyák mellett egyéb kiskedvenceinknek is bevásárolhatunk.