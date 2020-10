Íme 9 trükk, amivel rengeteget spórolhatsz: nagyon megéri, ha így vezeted a háztartást

A modern életmód sok vásárlást és nagy költségvetést igényel. Rengeteg dolgot veszünk, amiről azt gondoljuk, hogy szükségünk van rá, de ha jobban belegondolunk, nem kellene ennyi élelmiszert, ruházatot, kiegészítőt, háztartási cikket és szépségápolási terméket vásárolnunk. Mindez nem csak a pénztárcánkat, de a bolygót is igencsak megterheli, hiszen a rengeteg fogyasztói termékkel rengeteg szemét is jár.

Nemrég mi is beszámoltunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kutatásáról, ami szerint évente több mint 600 millió adag élelmiszert pazarolunk el a háztartásainkban Magyarországon. Ez a mennyiség több mint félmillió ember teljes körű éves élelmezését fedezné.

A veszteség pénzben kifejezett értéke több mint 170 milliárd forint, vagyis fejenként 18 000 forint.

A Nébih friss kutatása szerint egy átlagos magyar állampolgár évi 65 kg élelmiszerhulladékot „termel”. Ennek fele nem megelőzhető (csirkecsont, zöldség- és gyümölcshéj, tojáshéj stb.), a másik fele viszont egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne.

A Country Living cikke alapján most olyan tippeket mutatunk be, amik jól jönnek többek között ennek a problémának a kezelésében is, általánosan pedig elmondható róluk, hogy segítenek a háztartás körüli spórolásban.

1. Tartósítsuk az élelmiszereket

Ha megtanuljuk az ételek tartósításának különböző módjait, akárcsak a nagyszüleink, azzal hatékonyan fel tudjuk venni a harcot az élelmiszerpazarlás ellen. A zöldségek, gyümölcsök ízeit nem csak tavasszal és nyáron élvezhetjük (bár kétségkívül frissen a legfinomabbak és legegészségesebbek), hiszen több módszer is létezik arra, hogy eltegyük őket a szezonon kívüli időszakra. Ebben a cikkünkben összegyűjtöttünk néhány tudnivalót a befőzésről, a savanyításról, az olajban eltevésről és az aszalásról is.

2. Használjunk házi takarítószereket

Rengetegféle tisztítószert árulnak manapság a boltok polcain, sokat közülük meglehetősen borsos áron. Vásároljunk ésszel, hiszen annak semmi értelme, ha e termékek tucatjaival zsúfolásig töltjük a takarítószeres szekrényt! Néhányat mi magunk is elő tudunk állítani házilag, így nem csak pénzt spóroljunk, de a környezetet is kíméljük. Legyen a háztartásban citromlé, szódabikarbóna, teafaolaj, ecet, ezeket kiválóan tudjuk használni takarításhoz is.

3. Komposztáljunk

A konyha mindennapos használata közben rengeteg hasznos hulladék keletkezik, amit ahelyett, hogy kidobunk, érdemes újrahasznosítani. Az értékes konyhai hulladékokat érdemes egy külön szemetesvödörben tárolni, lehetőleg lefedve, hogy a muslicák ne tudjanak a közelébe férkőzni. Ebben a cikkünkben összeszedtük, mik azok a tipikus konyhai hulladékok, amiket kidobunk, pedig csodákat művelnek a kertben, hozzádolgozhatjuk az elültetett növényeink földjéhez is.

4. Tanuljunk meg varrni

Ha kilyukad egy zokni vagy felszakad a varrás a ruhánkon, ne dobjuk ki, inkább próbáljuk megjavítani! Néhány teljesen alapvető varrási technika elsajátításával – például a nadrág szegélyének igazításával vagy a gomb varrásával hosszabb távon pénzt takaríthatunk meg. Manapság akár autodidakta módon is megtanulhatjuk ezeket, az interneten rengeteg ötletet találhatunk videós formában is, de egy varrni tudó ismerős is sokat segíthet.

5. Készítsünk gyakrabban levest

Egy egyszerű leves igazán nem tartozik a költséges ételek közé, könnyű elkészíteni, laktató, az egyre hidegebb őszi időben pedig különösen jól esik. Ráadásul jól fagyasztható, így ha marad is belőle, gond nélkül eltehetjük ínségesebb időkre. Ajánlunk is néhányat: mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb hagymaleves, csülkös bableves és az Újházy tyúkhúsleves!

6. Tervezzük meg az étkezéseket

Ha összeírjuk a menüt előre, ahhoz vásárolunk be és rendszeresen főzünk, sokat spórolhatunk és ráadásul kevesebb hulladékot termelünk. Ha a boltban mindent megveszünk, ami megtetszik, könnyen lehet, hogy túlköltekezünk, nem tudjuk idejében elfogyasztani az ételeinket, azok pedig a kukában landolnak. Az élelmiszerpazarlás elképesztő méreteket ölt manapság, de egy kis tudatossággal könnyíteni tudunk a szemetesládánk tartalmán – nem utolsó sorban pedig sokat spórolhatunk.

7. Hasznosítsuk újra a kimustrált ágyneműket

Ne dobjuk ki a kopott lepedőket, törölközőket, pólókat! Ha szétvágjuk őket kisebb darabokra, remek portörlők, takarítóeszközök kerekedhetnek ki belőlük. A pamut és a flanel anyagok nagyon jók erre a célra: puhák, moshatók, és nagyon hosszan tehetnek nekünk jó szolgálatot.

8. Gyűjtsük az esővizet

A természetes forrásból való vízgyűjtés nemcsak hogy a pénztárcánkat kíméli, de egészségesebb és környezetbarátabb megoldás is, az esővízben ugyanis olyan ásványi anyagok vannak, amik abszolút a kertünk javára válnak. Készíthetünk esővízgyűjtő hordót is, amibe a tetőről vagy a csatornából leereszkedő lefolyó segítségével kerül a csapadék, amit egy kivezetőn keresztül juttatnak a hordóba. A vizet szűrni is lehet, így a hulladékok nem landolnak majd benne. Az így összegyűjtött esőt öntözéshez, különféle kerti munkákhoz kiválóan lehet használni, az egyik leghatékonyabb módja az otthoni vízmegtakarításnak. Mellette szól még az is, hogy bárki elkészítheti nagyjából egy óra alatt.

9. Termeljünk magunknak

Rengeteg olyan egészséges és ízletes zöldség van – beleértve például a roppanós uborkát, salátát, répát –, ami nem igényel hatalmas háttérmunkát és befektetett energiát ahhoz, hogy megnőjön. Azoknak, akik szeretnének ugyan kertet, de a vele járó koszra egyáltalán nem vágynak, ideális módszer lehet a hidropónia, ehhez a technikához ugyanis egyáltalán nincs szükség talajra. A növények megfelelő fejlődését a tápanyagban gazdag víz biztosítja, ráadásul további előny, hogy minimális hely kell hozzá, illetve hogy nagyjából 90 százalékkal kevesebb vizet kell használnunk a folyamat során, mint ha hagyományosan kertészkednénk.

Címlapkép: Getty Images