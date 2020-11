Mától új szabályok vonatkoznak a maszkviselésre: itt vannak a legfontosabb részletek

A közlemény szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy étteremben addig maszkot kell viselni, amíg az asztalhoz ér vagy onnan felállva mosdóba megy a vendég, de levehető a maszk az asztalnál ülve.

Olyan vendéglátóhelyeken, büfékben, szórakozóhelyeken, ahol állva, illetve bárpultnál fogyaszt valaki ételt vagy italt, kizárólag a fogyasztás időtartamára leveheti a maszkot, de ha csak beszélget éppen, akkor viselnie kell

- emelték ki.

Azt kérik, hogy mindenki tartsa be a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, hiszen most ez a védekezés legfőbb eszköze, így lehet megóvni mások egészségét is.

Hangsúlyozták, hogy a szabályok betartatásáért a vendéglátóhely, az üzlet üzemeltetője is felelős. Attól a vendégtől, aki felszólítás ellenére sem veszi fel a maszkot, a kiszolgálást meg kell tagadni, és fel kell szólítani a helyiség elhagyására.

Emellett - a már korábban is hatályban lévő szabályoknak megfelelően - továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, a színházakban, a taxikban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri és a sportrendezvényeken is.

A maszkviselésre vonatkozó szabályok betartatását a rendőrség is ellenőrizheti, és az üzletet, vendéglátóhelyet, ahol nem tartják be, bezárattathatja

- áll a KTK közleményében.

Címlapkép: Getty Images

