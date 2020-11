Gyászol a tiszafüredi gimnázium: koronavírus-fertőzés miatt hunyt el egyik tanáruk

Zsóka fáradtságra panaszkodott az utóbbi időben, ezért is vártuk az őszi szünetet. Eszébe sem jutott, hogy a vírus támadta meg. Igazságtalan a sorstól, hogy négy nap alatt meghalt. A férje, Gyula is testnevelő tanár, mellette kézilabda edző, a csapattal mérkőzésekre is jár. Bár most sincs tünete, mégis emészti magát, lehet, hogy épp tőle kapta el a vírust

- nyilatkozta a lapnak az egyik családtag.

Mint írják, ahogy gyanússá vált, hogy az asszony beteg lehet, férje hívni akarta a mentőt, de a tanárnő azt kérte, várjanak még egy kicsit. Zsóka viszont rettentő rosszul lett két nap múlva. Ezután hívták a mentőket, de az általuk elvégzett teszt nem mutatta ki egyértelműen, hogy koronavírus-fertőzéssel állnak szemben. Karcagról rohamkocsi jött érte, annak személyzete pedig elrohant Zsókával a debreceni kórházba.

A legközelebbi hír másnap érkezett, akkor tudta meg Gyula, hogy a nejénél igazolták a vírust, így ő azonnal karanténba került. Tudott beszélni feleségével is, akinek addigra kétoldali tüdőgyulladása lett, ezért lélegeztetőgépre rakták. Zsóka és a férje is tudta, hogy kétesélyes a gyógyulás, hiszen majd’ minden második ember, aki lélegeztetőgépre kerül, az meghal. Sajnos Zsóka nem a szerencsések közé tartozott: vasárnap már csak a halálhíre érkezett karanténban sínylődő férjéhez, aki azóta sem tért magához, hogy aki 37 éve az élete párja volt, többé nem jön haza

- számolt be róla a portál.

Címlapkép: Getty Images

