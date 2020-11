Rengeteg betegségre gyógyír: ebben rejlik a tea ereje

A teának közösségteremtő ereje van: legyen szó baráti vagy családi beszélgetésekről, a legtöbbször előkerül egy csésze finom tea, ami nem csak a testet, de olykor a lelket is nyugtatja. Kutatások szerint, ha munkahelyi szünetről van szó, a legtöbben ilyenkor teát fogyasztanak és nem kávét. Az irodai dolgozók körülbelül 80% -a mondta azt egy felmérés során, hogy egy csésze tea mellett tudja meg legtöbbször, mik a legújabb fejlemények, mi történik a munkahelyen.

Tovább nőtt az egészségvédő gyógyteák és gyümölcsteák, valamint ezek keverékeinek piacrészesedése, de az igazi, jó reggeli teák alapját még mindig a fekete teák adják. A teák világában ma is a bergamottal ízesített Earl Grey a legnépszerűbb, de nő a népszerűsége az „igazi” English Breakfast reggeli teának: magasabb theintartalma, karakteres íze, élénkítő hatása valódi napindítóvá teszi. A magyar teafogyasztási szokások is eltávolodnak a reggeli citromos feketetea-ivási hagyománytól az egészséges, wellness, gyümölcs- és gyógyteafogyasztás irányába. Ez nyilván elsősorban a kínálat változásának köszönhető, valamint a kommunikációnak és az egészséges életmód előtérbe kerülésének. Megkockáztatom, a jelenlegi kritikus egészségügyi helyzet is ebbe az irányba hat, hiszen előbb fogyasztunk egy gyógyteát betegség esetén, minthogy orvosi szolgáltatást vegyünk igénybe – az ismert körülmények miatt. Az egészség megőrzésében is nagy szerepet játszanak a funkcionális teák.

Az íz, hogy kinek, mi tetszik, természetesen személyes preferencia. De amikor egy olyan teát keresünk, amely jótékony hatással bír az egészségünkre, vagy segít egy-egy egészségügyi probléma, betegség kezelésében, akkor a profikra kell hagyatkoznunk.

A tea egészségügyi előnyei

A fekete tea a legnépszerűbb teafajta, amelyet fogyasztunk. Ennek közismerten stresszoldó hatásavan, de a tudósok azt állítják, hogy valójában akár negyedével is csökkentheti a szorongást. Volt olyan kutatás, mely azt bizonyította, hogy a fekete tea az enyhén magas koleszterinszinttel rendelkező felnőtteknél is hozzájárulhat a szívkoszorúér-betegség kockázatának csökkentéséhez. A fekete tea a kávéban található koffeinszint körülbelül 50% -át tartalmazza. Voltak olyan vizsgálatok is, melyek szerint akár 50% -kal is csökkenti a demencia kialakulásának valószínűségét, azokhoz képest, akik nem fogyasztanak teát. Ez persze nem csak a fekete teákra igaz, hanem több más teára is.

A zöld teára gyakran úgy gondolnak, hogy a fekete tea egészségesebb alternatívája. A fekete teában található koffein körülbelül 50% -át tartalmazza, és antioxidánsokkal van tele, amelyek segítenek megvédeni a testet a betegségektől, és segít megelőzni a rák egyes típusait. Kutatások szerint a zöld tea akár 20-30% -kal csökkenti a kockázatát az emlőrák kialakulásának, valamint 48% -kal csökkenti a prosztatarák kialakulásának lehetőségét. Más tanulmányok azt is igazolták, hogy a zöld tea számos más egészségügyi probléma kialakulásának valószínűségét csökkenti, mint például a 2-es típusú cukorbetegség, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, a szívbetegség és a stroke.

Gyógyteákban az erő?

A gyógyteák az utóbbi időben nagyon népszerűvé váltak. Nagyon sokféle íz áll rendelkezésre, ha megkóstolnánk őket és mindegyik fajtának megvan a maga előnye. A kamilla valószínűleg a legismertebb fajta, amelyet nyugtató tulajdonságai miatt gyakran használnak a pihenés és az alvás elősegítésére. Segíthet a gyulladás csökkentésében és kiváló torokfájás esetén is. A kamilla görcsoldó tulajdonságokkal is rendelkezik, így segíthet a menstruációs görcsök leküzdésében.

A borsmenta tea segíti az emésztést és kiváló stresszcsökkentő hatású. A tea mentolja izomlazítóként működik, amely csökkenti a szorongást, serkenti az emésztést. Székrekedés, émelygés és a hányinger eseté is kiválóan alkalmazható.

Ha allergiában és szénanáthában szenvedünk, egy csésze forró citrom tea segíthet csökkenteni a tüneteket. A citrom tea szintén hatékony megfázás elleni szer, mivel megnyugtatja a torkot.

Ha emésztési problémákról van szó, a gyömbér tea hatékony gyógymód. Évezredek óta használják olyan problémák kezelésére, mint az emésztési zavarok és a hasmenés. A kutatók úgy vélik, hogy semlegesíti az emésztőrendszeri savakat és csökkenti a bél összehúzódásait. A gyömbér kifejezetten a gyomorfekélyt okozó baktériumokat támadja meg. Sokan esküsznek a gyömbérteára a reggeli rosszullét, a menstruációs görcsök, a mozgásszervi megbetegedések és másnaposság ellen is.

