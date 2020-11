6 orbitális hiba: ha ezt csinálod, teljesen hatástalan lesz a fertőtlenítés

A lift hívógombjai, korlátok, kilincsek, kapaszkodók, na és persze a tömegközlekedés: hacsak nem vonultunk teljes karanténba, lehetetlen kikerülni ezeket a felületeket a mindennapokban, pedig közismert tanyái a kórokozóknak.

Rendszeres, alapos kézmosással, kézfertőtlenítéssel ugyan jócskán csökkenthetjük annak az esélyét, hogy fertőző betegséget kapunk el az érintésük miatt, de a legjobb, ha ezt is ésszel tesszük, szakértők tanácsait megfogadva.

Mióta a koronavírus-járvány velünk van és drasztikusan megváltoztatta a mindennapjainkat, sőt az egész életünket, számtalanszor hívták már fel a figyelmünket a higiéniai szabályok fontosságára, azok betartására. A rendszeres kézmosás mellett otthonunk tisztasága is eddig talán nem látott jelentőséggel bír.

Szétterjedt a vírus Magyarországon Magyarországon szétterjedt a koronavírus, a vasárnapi adatok szerint a települések kilencven százaléka érintett - ezt mondta az országos tisztifőorvos az M1 aktuális csatornán vasárnap. Müller Cecília hangsúlyozta: ennek megfelelően kell viselkedni, hiszen potenciálisan bárki, bárhol az országban fertőzhet és fertőződhet. Ezért kell viselni a maszkot, betartani a kijárási tilalmat, a távolságtartást, és minden olyan jogszabályt vagy ajánlást, amelyet korábban megfogalmaztak.



Korábban az is kiderült, hogy Budapest és Pest megye mellett elsősorban a nyugati megyékben - Győr-Moson-Sopron és Vas megyében - jelentős mértékű a fertőzöttség.

Nagy hiba ugyanakkor azt gondolni, hogy a megfelelő fertőtlenítéshez elég, ha a felületre spricceljük a szert, majd le is törölgetjük.

A Family Handyman cikkéből kiderül, hogyan kell profin eljárnunk ahhoz, hogy a lehető legjobb hatást érjük el ezen a téren.

Nem olvassuk el alaposan a fertőtlenítőszerek címkéit

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy nem olvassuk el és nem tartjuk be a címkén szereplő utasításokat. Ne feltételezzük, hogy minden szer ugyanúgy működik! Gondosan olvassuk el az instrukciókat és tartsuk is be őket, hiszen így érhetjük el a kívánt hatást. Ne a megszokásra támaszkodjunk, főleg, ha éppen egy új terméket próbálunk ki.

Nem hagyunk elég időt, hogy a szerek kifejtsék a hatásukat

Nem, nem az a legjobb módszer, hogy fertőtlenítővel lefújunk valamit, majd szépen le is töröljük. Szintén nagyon gyakori hiba, hogy nem hagyunk elég időt a hatóanyagnak. A fertőtlenítés nem egy instant trükk: ha permetezünk és törlünk, azzal megtisztíthatjuk ugyan a felületet, de ez még közel sem jelenti azt, hogy fertőtlenítettük is. A különböző termékek ebben is eltérőek lehetnek, ezért is ajánlott alaposan átolvasni a használati utasítást, hiszen az tartalmazza, mennyi ideig kell várnunk. Egyes fertőtlenítőszereknek akár 10-15 perc is kellhet, hogy megfelelően hathassanak. Ugyancsak figyelnünk kell a mennyiségre is.

Nem ellenőrizzük a lejárati dátumot

A lejárati dátumok ellenőrzése döntő fontosságú a tisztítószerek esetében (is). A fertőtlenítőszerek is lejárnak egy idő után, és elveszítik a hatékonyságukat.

Azt hisszük, hogy a fertőtlenítő spray-k a hosszú távú megoldást jelentik

Nos, ez sem igaz, ugyanis csak átmeneti hatékonyságot képesek nyújtani. Jól tesszük (bár sokak számára már nyilván rutin lett), ha a táskánkban is tartunk egy adagot, hiszen jártunkban-keltünkben rengeteg, potenciálisan szennyezett felülettel érintkezhetünk. Ha így van, használjuk a kézfertőtlenítőt minél gyakrabban.

Nem, ez nem alkalmas arra, hogy megtisztítsuk a levegőt

A fertőtlenítő spray-k sok mindenre képesek és használhatóak, de a légtisztítás nem tartozik ezek közé. Magát a levegőt ugyanis nem tisztítják, csak azt a felületet, amire felviszik őket. Általánosságban igaz, hogy a spriccelés távolsága nem játszik nagy szerepet abban, hatásos lesz-e a fertőtlenítés vagy sem.

Nem tisztítjuk meg a felületet fertőtlenítés előtt

Szakértők szerint ha fertőtlenítünk, előzetesen meg is kell tisztítanunk az érintett felületet. Így lehetünk ugyanis teljesen biztosak abban, hogy minden kórokozót sikeresen elpusztítottunk. Az is fontos, hogy ne tegyünk egyenlőségjelet a tisztítószerek és a fertőtlenítőszerek közé – míg előbbiek legfeljebb csökkenthetik a kórokozók számát, utóbbiak az összeset likvidálhatják. Sok olyan termék is van már a piacon, ami tisztít és fertőtlenít is egyben, de szakértők szerint még jobb, ha a különböző felületeken célzott tisztítószereket használunk (például mást a konyhapulton és mást a fürdőszobában), és a fertőtlenítőszereket illetően is ugyanígy választunk.

