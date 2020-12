Felejtsd el a boltokban kapható méregteleneítő italokat: fillérekből otthon is elkészítheted

Ezek az italok általában bizonyos mennyiségű vizet és más természetes összetevőket tartalmaznak, mint például gyümölcsök, zöldségek, esetleg gyógynövények. Fogyasztásuk pedig azért javallott, mert fokozzák a szervezet természetes működését és ezáltal a méreganyagok is gyorsabban ürülnek ki testünkből. Gyorsan elkészíthetők, bármikor fogyaszthatók, nem tartalmaznak káros összetevőket, így bárki könnyen beépítheti az étrendjébe.

Milyen előnyei vannak a méregtelenítő italok fogyasztásának?

A mindennapi táplálkozásunk során számos káros anyagot viszünk be a szervezetünkbe. A túl sok cukor, zsíros ételek, feldolgozott termékek, mesterséges színezőanyagok csak néhány ezek közül. A méregtelenítő italok abban segíthetnek, hogy szervezetünkből gyorsabban kiürüljenek ezek a káros anyagok. Fogyasztásukkal enyhíthető a puffadás, fejfájás, pattanások kialakulása és még a fáradtság érzet is csökkenhet.

Szakemberek szerint ez az egyik legjobb módja annak, hogy tisztítsuk a májunkat, vitaminokat juttassunk szervezetünkbe, támogassuk emésztőrendszerünket és javítsuk egészségi állapotunkat.

Természetesen minden szakértő kitér arra, hogy ezt a hatást csak úgy érhetjük el, ha nem mellőzzük az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozást!

Miből és miért érdemes készíteni?

citrom

A citrom és a lime tele van antioxidánsokkal, valamint magas a vitamin-, tápanyag- és oldható rostforrás tartalma. A citrom C-vitamint is tartalmaz, elősegíti a fogyást, és csökkenti a szívbetegségek, vérszegénység, vesekövek, emésztési problémák, sőt a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A lime magas kálium, kalcium, magnézium és A-, B-, C- és D-vitamin tartalommal rendelkezik.

gyömbér

A gyömbér a 2020-as év sztárja, hiszen rengeteg cég választotta itala alapjának. Nem csoda, hiszen erős gyulladáscsökkentő hatása van és magas az antioxidáns tartalma is. A gyömbért gyakran használják az émelygés megelőzésére, az izom- és menstruációs fájdalom csökkentésére, a vércukorszint és a koleszterinszint csökkentésére, valamint az emésztési zavarok kezelésére.

menta

Több mint egy tucatféle menta létezik, köztük a borsmenta és a fodormenta, amelyek népszerűek a különféle ételek és italok ízesítéséről. A menta vasat, mangánt és folátot tartalmaz, valamint gazdag antioxidánsokban. Egyes kutatások szerint javíthatja az agy működését is. A menta fogyasztása elfedheti a rossz leheletet és enyhítheti a szoptatással járó fájdalmat, emésztési zavarokat sőt, a nátha tüneteit is.

uborka

Az uborka egy alacsony kalóriatartalmú, tápanyagokban és vitaminokban gazdag zöldség. Meglepő módon az uborka még több vizet tartalmaz, mint a görögdinnye (96%). Az uborka K-vitamint és mangánt tartalmaz, valamint fehérjét és rostot biztosít a szervezet számára.

áfonya

Az antioxidánsokkal és C-vitaminnal teli áfonyát gyakran szuperételnek tekintik. Az áfonyalé a közelmúltban vált népszerűvé méregtelenítő italként, mivel magas a vitaminkoncentrációja, amely megakadályozza a belső fertőzések és fekélyek kialakulását. Ezt az italt általában a húgyúti fertőzések kezelésére, az immunműködés javítására és a vérnyomás csökkentésére használják.

grapefruit

A grapefruit az egyik legalacsonyabb kalóriatartalmú gyümölcs, ugyanakkor magas a tápanyag- és víztartalma. A több mint 15 hasznos vitamin és ásványi anyag mellett, a tiamin és a folát tartalmán túl a grapefruit fehérjét, rostot és számos antioxidánst tartalmaz. A grapefruit fogyasztása javíthatja az immunrendszer működését és a szív egészségét, megakadályozhatja az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség kialakulását is.

+1 almaecet

Nem készíthetünk listát a méregtelenítő italok összetevőiről anélkül, hogy az almaecetet ne sorolnánk ide. Ugyan nem gyümölcs és zöldség, ez a kiváló folyadék jó baktériumokat tartalmaz a belek számára, illetve magas vitamin és ásványi anyag tartalma van. Emellett támogatja a pH-egyensúlyt, az immunfunkciót, a káliumbevitelt, az egészséges emésztést és még sokminden mást is.

Turmix vagy smoothie?

A turmix tejterméket tartalmaz, általában tejet vagy joghurtot, ellenben a smoothie színtisztán növényi alapanyagokból készül, hígításnak is gyümölcslevet vagy vizet használunk hozzá. A határvonal vékony a két finomság között, hiszen gyakorlatilag bármilyen alapanyagot használhatunk: egyes smoothie-k, turmixok magvakat, mogyoróvajat, vagy akár csokit is tartalmazhatnak. A smoothie további jellegzetessége, hogy általában fagyasztott alapanyagokat is használnak hozzá, hogy igazán frissítő és izgalmas legyen.

Hogyan készül a smoothie?

A smoothie-t elkészíthetjük smoothie maker (smoothie készítő) segítségével vagy turmixgéppel. A smoothie készítő háztartási eszközök akkor felelnek meg céljuknak, ha képesek megbirkózni a fagyasztott alapanyagok felaprításával is. Ha elvitelre készítünk smoothie-t, mert például a munkában szeretnénk elfogyasztani, a smoothie maker a célnak megfelelő kisgép. A smoothie készítő az alapanyagokat egyből egy palackba aprítja, így megspórolhatunk egy mosogatást is.

A smoothie készítésekor egy dologra kell nagyon odafigyelnünk: a folyadék megfelelő arányára. Ha kevés a nedvesség, sűrű, kanalazható ételt kapunk, amit friss gyümölccsel, magvakkal tálalunk, ha pedig sok folyadékkal hígítjuk, ízletes italként fogyasztjuk el.

Címlapkép: Getty Images