Eljött a nap: ma láthatjuk az égbolton a betlehemi csillagot, ekkor kell figyelnünk

A téli napforduló idén december 21-én 11 óra 2 percre esik, ekkor veszi kezdetét a csillagászati tél, a nappalok azonban egyre hosszabbak lesznek, az éjszakák pedig rövidülnek - írja az Időkép.

Hétfőn a felhőzet főként a keleti és pár órára az északnyugati határszélen szakadozhat fel.

Naplementét követően az év leghosszabb éjszakája áll előttünk.

Napnyugta után rövid ideig a szerencsésebb helyszínekről megfigyelhetjük, ahogy a Szaturnusz és a Jupiter elérik legközelebbi látszólagos helyzetüket egymáshoz képest.

A ritka bolygóegyüttállásról korábban mi is írtunk: a jelenséget "betlehemi csillagnak" vagy "a karácsony csillagának" is szokás hívni. Ez az együttállás Jézus születésekor is bekövetkezett. Azért is különleges, mert közel 800 évente egyszer fordult elő.

A kevésbé éles szeműek szabad szemmel nem is fogják tudni különválasztani a két bolygót: fényességük és színük összeolvad majd egyetlen egyesült bolygóvá. Éles szemű megfigyelők azonban szabad szemmel is meg tudják majd pillantani a Szaturnusz jóval halványabb fénypontját a csillogó Jupiter mellett, egy igen látványos és szoros bolygó-kettőscsillagban gyönyörködve.

