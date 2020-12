Ezek a téli időszak szuperhatásos gyógynövényei: a természet patikájában mindenre van orvosság

Gondoltad volna, hogy a mézeskalács ízesítése mellett a szegfűszeg torokgyulladásra is kiválóan alkalmazható? Tudtad, hogy a kakukkfű lehet citromillatú is? Hallottál már arról, hogy a gyógynövény-kivonatokkal gátolható egyes magvak vagy éppen a burgonya csírázása?

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán működő Gyógy- és Aromanövények Tanszék kutatásainak fókuszában a gyógynövények mélyebb megismerése, a hazai alapanyagtermelés támogatása áll. A szakértők – hazai és külföldi hallgatók segítségével – választ keresnek olyan kérdésekre, mint például miként tárolhatók a zöld fűszernövények a legkisebb aromaveszteség nélkül, vagy melyik levendulafajtát milyen célra érdemes telepíteni.

A gyógynövények ismerete azonban a hétköznapok során is hasznos lehet, ráadásul a tendencia azt mutatja, hogy egyre gyakrabban választunk hazai vagy más égövről származó gyógynövényeket, gyógynövény-készítményeket a szintetikus gyógyszerek helyett.

A téli időszakban például előtérbe kerülnek a megfázásra, meghűlésre alkalmazható gyógyfüvek, így immunrendszerünk erősítéséhez a C-vitamin-tartalmú csipkebogyóra, az Amerikából honosított kasvirágra vagy éppen az egzotikusan hangzó ginzenggyökérre is érdemes több figyelmet szentelnünk. Abban az esetben is gazdag eszköztár áll rendelkezésünkre, amennyiben már kialakult tüneteket kell kezelnünk.

A felsőlégúti panaszok enyhítésére szolgálhat a klasszikus hársfatea, a görcsös köhögést pedig a kakukkfű, a fehérmályva gyökere vagy a szöszös ökörfarkkóró virágai is enyhíthetik. Inhalálásra legnépszerűbb a kamilla virágzatából, a borsmenta vagy az eukaliptusz leveleiből készített lepárolt illóolaj. Kevésbé ismert tény, hogy a mézeskalács ízesítésekor használt szegfűszeget a torokgyulladás kezelésére is hatékonyan alkalmazhatjuk fájdalomcsillapítóként, de ugyanerre a panaszra javasolt az északról származó izlandi zuzmó is.

A természet kincseihez nem csak a téli megbetegedések alkalmával fordulhatunk. Hasznos segítséget nyújthatnak a sokunkat érintő krónikus panaszok esetében is. Gyomorhurut vagy visszatérő emésztési problémák esetén különösen ajánlott a cickafark hajtása vagy virágzata, a gyömbérgyökér vagy a jólismert köménymag. A babateák nélkülözhetetlen alapanyaga az édeskömény, míg alvászavar esetén a macskagyökér, a komlótoboz és a citromfű tehet jó szolgálatot.

Bár az egyes gyógynövényeket a hétköznapok során is alkalmazhatjuk, mégis érdemes szem előtt tartani, hogy alkalmazásuk nem veszélytelen.

A piacon található számos készítmény közül sajnos nehéz kiválasztani a minőségileg hatásos és ugyanakkor biztonságos termékeket. Ezt felismerve indít új, posztgraduális szakirányú továbbképzést a Szent István Egyetem. A Gyógy- és Aromanövények Tanszék gyógynövényismerő és -felhasználó képzésének az a célja, hogy keretein belül professzionális ismereteket kaphassanak a téma iránt érdeklődők, akik itt olvashatnak bővebben a jelentkezésről.

Címlapkép: Getty Images