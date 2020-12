6 + 1 dekoratív zöld növény a kertből: amivel feldobhatjuk az ünnepünk

Magyal

A karácsony egyik szimbolikus növénye az örökzöld közönséges magyal (Ilex aquifolium), melynek sötétzöld, fényes levelei hosszúkás-tojásdad alakúak, tüskésen fogazott szélűek. Óvatosan metsszük hajtásait, mert nem csak a levelek széle, de a vesszők is szúrósak. A magyalról tudnunk kell, hogy kétlaki növény. Ha szeretnénk, hogy hozzon virágokat és termést, porzós (hím) és termős (női) egyedet is ültetnünk kell a kertbe. Két különleges változata a tarkalevelű magyal és a kék magyal. A tarkalevelű magyal (Ilex aquifolium ’Aureomarginata’) fényes, sötétzöld leveleinek külső része krémfehér színű, széle tüskés-szúrós. Lassú növekedésű, jól tűri a fagyokat és a szárazságot, a kert napos vagy félárnykos részébe ültessük. A sövénynek is alakítható kék vagy hibrid magyal (Ilex x meserveae ’Blue Angel’) levelei nagyon egyediek: fényesek, kékes-zöld színűek, tüskésen fogazott szélűek. Szintén lassú növekedésű, közepes vízigényű, a kert napfényes vagy félárnyékos részébe ültessük.

Borostyán

Sokszínűen használható dekorációnak a közönséges borostyán (Hedera helix), amely jól ismert örökzöld, kúszó hajtásaival díszítő cserje. Míg a fiatal levelek tenyér alakú, úgynevezett árnyéklevelek, addig az idősebb, kifejlett levelek szív alakúak. Az örökzöld törpeborostyán (Hedera helix ’Conglomerata Erecta’) érdekessége, hogy függőlegesen hozza hajtásait, melyek későn oldalra hajlón bókolnak. Szürkés színű vesszőin sűrűn helyezkednek el kisméretű, hullámos, sötétzöld levelei. Közepes vízigényű, meleg- és napfénykedvelő.

Babérmeggy

A közönséges babérmeggy (Laurocerasus officinalis) nem csak a kertben, a vázában is nagyon jól mutat! Örökzöld levelei fényesek, sötétzöld színűek, hosszúkás-tojásdad alakúak. Ősszel és télen nem csak leveleivel, de fekete-sötétlila színű, gömb alakú termeseivel is felhívja magára a figyelmet. A babérmeggy jól tűri a szárazságot, a kert félárnyékos részébe ültessük. Remekül alakítható sövénynek is.

Ezüstfenyő

Az ezüstfenyő (Picea pungens ’Glauca’) tűleveleinek színe egyedi, ezüstös-kék színű, viaszos. Vágásánál húzzunk vastag kerti kesztyűt, mert rendkívül szúrós. Nem csak látványos, örökzöld leveleivel, de csüngő, világosbarna tobozaival is díszít. Jól tűri a városi levegőt és a szárazságot, a talajra nem igényes, ami miatt sok kertben találkozni vele. Kisebb kertekbe közeli rokona, a szabályos alakú törpe növésű ezüstfenyő (Picea pungens ’Glauca globosa’) ajánlott, amely legfeljebb 1 méter magasra nő.

Puszpáng

A közönséges puszpáng vagy másik nevén buxus (Buxus sempervirens) közkedvelt dísznövény az ünnepek alatt, sűrű levélrendszerének köszönhetően sokszínűen felhasználható. Sötétzöld levelei keresztben átellenesen állnak, hosszúkás-tojásdad alakúak, fényesek. Meg kell

De meg kell említenünk a faulkner puszpángot (Buxus microphylla ’Faulkner’) is, amelynek sötétzöld levelei apró, fényesek, bőrszerűek, tojásdad alakúak. A faulkner puszpáng 1,5-2 m magasra nő, jól tűri a fagyokat, közepes vízigényű, akár cserépben is nevelhető.

Nordmann fenyő

Sokunk kedvence a Nordmann fenyő (Abies nordmanniana), mely nevét nem Normandiáról, hanem felfedezőjéről, Alexander von Nordmann botanikusról kapta. Nem véletlenül olyan kedvelt a fenyők között: bőrszerű, fényes, 2-3 cm hosszú tűlevelei az ezüst- vagy a lucfenyővel ellentétben nem szúrnak, vágva is sokáig a hajtásokon maradnak.

Kecskerágó

A japán kecskerágó (Euonymus japonicus) különleges megjelenésű lomblevelű örökzöld. Sokszínűen felhasználható leveles hajtásai fényesek, zöld színűek. 3-5 cm-es levelei csipkézett szélűek, bőrneműek, visszástojásdad alakúak. Mivel minden része mérgező, figyeljünk rá, hogy kisgyerekek kezébe ne kerüljön belőle. A japán kecskerágó egész évben szép dísze lehet kertünknek, de ügyeljünk rá, hogy a kert meleg, védett helyére ültessük, mert enyhén fagyérzékeny. A bibircses kecskerágó (Eunoymus verrucosus) csodás lilában pompázó lombjával díszít. Nevét a vesszőin elhelyezkedő úgynevezett paraszemölcseiről kapta. A közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus) vesszői sötétzöldek, keresztben átellenes állású, hosszúkás- elliptikus levelei ősszel figyelemfelkeltő, vöröses-lilára színeződnek.

