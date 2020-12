Karácsonyi kajakóma: így gyötör meg a túlevés, mutatjuk mi történik a testedben percről percre

Mi is az a kajakóma a szakemberek szerint?

Az orvostudomány hivatalosan étkezés utáni aluszékonyságnak nevezi a kajakómát. A tünetek legtöbbször fáradtság, álmosság, ami általában puffadással és teltségérzettel párosul.



Mitől alakulhat ki?



Legtöbbször rövidre zárva a témát az evésre fogjuk a dolgot, de számos más tényező is kiválthatja ezt a furcsa érzést.

Az első tényező természetesen tényleg az evés, vagyis inkább az, hogy mit és mennyit ettünk. A finomított ételek, a magas cukortartalmú táplálékok pedig könnyebben válják ki ezt az állapotot. Amiben még biztosak lehetünk az az, hogy az álmosság akkor tör rá az emberre, ha elkezdődik az emésztés a gyomorban. Amikor ez megtörténik, az összes energiád az emésztésre koncentrálódik, éppen ezért érzed azt, hogy fáradt vagy, nem bírsz mozogni egy kiadós étkezés után.A második ok lehet a túl gyorsan, túl sok étel elfogyasztása. Szakemberek szerint, ha túl gyorsan fogyasztjuk el az ételünket, akkor a testünknek ideje sem lesz arra, hogy lépést tartson velünk. Ennek az a hátránya, hogy nagyon hamar telítve érezzük magunkat, a belek is telve lesznek. Éppen ezért érezzük magunkat felpuffadva, felfúvódva. szakemberek harmadik tényezőként a különböző betegségeket hozzák fel. A pajzsmirigy-problémák vagy különböző ételérzékenységek is okozhatnak puffadást és teltséget, vagy épp kajakómát evés után. Ha egészségesen működik a pajzsmirigyed, a test könnyebben tud alkalmazkodni és gyorsan szabályozza a vércukorszintet az energiaszint fenntartása érdekében. Ha alulműködik vagy túlműködik a pajzsmirigyed, akkor ez nehezebben megy a szervezetednek. Az allergiákról azt mondják a szakértők, hogy sok embernek nincs tudomása arról, hogy valamilyen érzékenysége van. Pedig ezek nem csak kiütés formájában jelentkezhetnek, hanem produkálhatnak fáradtságot vagy épp puffadást.