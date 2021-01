Az év leghidegebb éjszakáján vagyunk túl: krízisautó járja a vidéki utcákat is

Külön krízisautó járja az utcákat Pécsett. Azokon segítenek, akik a hideg idő ellenére sem akarnak közösségi térbe menni.

A minden este az utcai szolgálataink kb. 65 helyszínt járnak végig több mint 150 km-es körzetben Pécs belterületén és ő takarókat meleg teát juttatnak el hozzájuk

- nyilatkozta az ATV-nek Fonyó József integrált intézményvezető.

A kijárási tilalom a hajléktalanokra is vonatkozik, ezért sok fedél nélkül élő elbújik, így viszont a segítő szolgálat szakemberei nem vagy csak nagyon nehezen találják meg őket.

A szombaton elrendelt vörös kód értelmében a szociális intézményeket is meg kell nyitni a fedél nélkül élők előtt.

Debrecenben már készülnek a fogadásukra

Intézményeinknek a kihasználtságát megpróbáljuk bővíteni olyan formában, hogy plusz férőhelyet hozunk létre. Ez abban merül ki, hogy a Wesselényi utcai éjjeli menedékhelyen, akár a szociális és egészségügyi Centrum udvarán hőszigetelt konténereink vannak, amelyekben további rászorulókat tudunk elhelyezni

- mondta Hosszú Zoltán, a Refomix Kft szóvivője.

A nagy hideg miatt sokan térnek be a szállókra Nagykanizsán

Viszont vannak olyanok is, akik az újonnan kialakított iglukat választják, közölték Nagykanizsán.

Legelszántabb utcai hajléktalanok is ilyenkor azért jönnek a szálló közelébe vagy a krízisre bejönnek vagy most itt vannak ezek az igluk. Aki nem tud egyáltalán lemondani az alkoholról - hiszen alkohollal vagy alkoholos befolyásoltság alatt nem jöhetnek be - azok inkább választják az iglut

- nyilatkozta Szentesi János a Magyar Vöröskereszt szolgálatvezetője.

A hajléktalanok többsége szerint a hideg a szabadban elviselhetetlen, tavaly azonban enyhe volt a tél, így volt olyan fedél nélküli, aki egyszer se járt szállón.

A szociális intézmények a tervek szerint kedden 10 óráig lesznek nyitva a hajléktalanok előtt.

Címlapkép: Getty Images