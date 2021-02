Horror: döbbenetes, ez történik a hattyúval, ha kennyérrel etetjük + videó

A minap a keszthelyi mólón figyeltek fel egy tokás hattyúra, aki úgy nézett ki, mint akinek a torkán akadt egy nagyobb falat - írja a LikeBalaton. Megtudták, hogy valóban ételmaradék rakódott le a madár nyelve alatt, egy-két hónap kenyérrel való etetés után nézett ki így a szerencsétlen állat.

Minden bajnak a kenyér az oka!

Ahogy később kiderült, fű, sár, kenyér és kürtöskalács keveréke volt a hattyú csőre alatt:

Megnyúlt a hattyú nyakán a bőr, tokája lett, ezzel az a baj, hogy ezután már könnyebben visszarakódik a kenyér. Betapad a nyelve alá, és mivel a kenyér ragacsos, mindig rátevődik valami. Most egy dió nagyságú gumót szedtünk ki a madár csőre alól. A probléma az, hogy az ilyen gumó egy idő után megkövesedik, belenő a hattyú nyelvének a tövébe, és a csőrét nem tudja majd becsukni. Így nem tud legelni, a vízből is csak a lebegő növényeket tudja megenni, hiszen nem tudja összecsípni a csőrét; nem csukódik be a szája, alulról feszíti a gumó.

Amikor ez a gumó zavarja a hattyút, az a saját nyakát kezdi el kikaparni, megsebesíteni, hogy valahogy kívülről kipiszkálja a lerakódást, de ez nem megy neki, csak tovább sérül a madár.

- nyilatkozta a lapnak Rigó Gábor, a Festetics-kastély Madárparkjának vezetője.

Íme, egy videó is készült a beavatkozásról:

Fontos tehát, ha mindenki megjegyezi:

A hattyúknak és a vízimadaraknak nincs szükségük kenyérre, a szükséges szénhidrátot megtalálják a természetben!

Így etesd, ha jót akarsz a vizimadárnak!

A szakember szerint pedig, ha mégis szeretnéd megetetni a hattyúkat, dobjunk nekik inkább egy marék füvet, azt is imádják, és ezzel nem betegíted meg őket!

Címlapkép: Getty Images