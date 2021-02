Kiderült a nagy tejtitok: vajon megéri az ötszörös árat a legújabb őrület?

Ahogy arról már korábban írtunk, a magyar lakosság tej- és tejtermék fogyasztása – tejegyenértékben mérve – az uniós átlag (250 kg) alatti, 165 kg körül mozog egy főre vetítve. Ezen belül fogyasztói folyadéktejből 54-55 litert fogyasztott el átlagosan egy fő 2018-ban, savanyított tejtermékből (joghurt, kefir, tejföl) pedig 13-14 litert. A sajt és túró fogyasztás együtt 7,9 kg volt fejenként, míg vajból és vajkrémből 1,2 kg fogyott. A korábbi évekhez képest ezek a számok kismértékű emelkedést mutatnak, de még mindig elmaradnak az Európai Unió jelenlegi átlagfogyasztásától. A fogyasztói folyadéktej esetében a hazai fogyasztás elmaradás alapvetően nem is számottevő az uniós fogyasztáshoz képest, a feldolgozott, magas hozzáadott értékkel bíró tejtermékek fogyasztása ugyanakkor hazánkban jóval alacsonyabb.

A hivatalos ajánlások szerint – ahogy arra kommunikációs kampányunkban is kiemelten felhívjuk a figyelmet – naponta fél liter tej vagy ennek megfelelő tejtermék (pl. 10 dkg sajt, 5 dl kefir vagy joghurt, egy-egy krémtúró vagy más túródesszert, két szelet vajaskenyér stb.) fogyasztása javasolt mind a gyermekek, mind a felnőttek esetében (a pontos mennyiség kis mértékben függhet az életkortól, a nemtől, illetve a fizikai aktivitástól is). Számos kutatás, tanulmány áll rendelkezésre, amely a tej és tejtermékek fogyasztásának egészségre gyakorolt pozitív hatásait mutatja ki. A tej és tejtermékek koncentráltan tartalmaznak az emberi szervezet számára fontos és nélkülözhetetlen vitaminokat, ásványi anyagokat, ezért is tartjuk lényegesnek, hogy a tej pozitív élettani hatásaival már a fiatal generációt is megismertessük

Harcz Zoltánt, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója

Jó lenne több tejet fogyasztani, de az árak folyamatosan emelkednek

Az AIK Agrárgazdasági Kutatóintézet legfrissebb, tej és tejtermékek agrárpiaci jelentése szerint:

Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 110,13 forint/kilogramm volt 2020 decemberében. A fehérjetartalom 0,03 százalékpontos romlása, a zsírtartalom 0,01 százalékpontos javulása, valamint az alapár 1 százalékos emelkedése mellett a nyerstej átlagára 1 százalékkal volt magasabb 2020 decemberében a novemberihez képest és 2 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát.

A nyerstej kiviteli ára 106,87 forint/kilogramm volt 2020 decemberében, az előző havihoz képest 9 százalékkal, az előző év azonos hónapjához képest 3 százalékkal csökkent. A kiviteli ár 3 százalékkal maradt el a termelői átlagártól.

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint 2020 decemberében az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül emelkedett a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej (egyaránt +4 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú zacskós és dobozos friss tej (egyaránt +3 százalék), az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej (+2 százalék) értékesítési ára.

A KSH adatai szerint a 2,8 százalék és az 1,5 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL- (hosszan friss) tejé egyaránt 4 százalékkal emelkedett ugyanebben az összehasonlításban.

Az áremelkedéseket napi szinten tapasztaljuk a bevásárlások során, éppen ezért megnéztük a nagyobb áruházláncok( Aldi, Auchan, Tesco, Spar) jelenlegi online kínálatát, milyen áron vásárolhatunk tejet az egyes üzletekben. A következő táblázatban egy tól-ig értéket adtunk meg, hogy melyek voltak a legalacsonyabb, illetve legdrágább termékek, hiszen az árak minden bolt esetében eltérőek.

Aldi Auchan Tesco Spar tej 1,5% 169-199 Ft 179-285 Ft 185-439 Ft 175-299 Ft tej 2,8 % 209 Ft 208-319 Ft 199-459 Ft 205-315 Ft tej 3,5 % 219 Ft 239-379 Ft 219-359 Ft 229 Ft Laktózmentes UHT tej 1,5 % 299 Ft 209-389 Ft 269- 369 Ft 359-379 Ft Laktózmentes UHT tej 2,8 % 319 Ft 329-439 Ft 369 Ft 319-379 Ft Laktózmentes UHT tej 3,5 % 349 Ft 335 Ft - - szójaital 499 Ft 699-729 Ft 699-899 Ft 699 Ft zabital 399 Ft 899 Ft 899 Ft 899 Ft rizsital 449 Ft 399-899 Ft 799-899 Ft 799-899 Ft mandulaital - 699-999 Ft 899 Ft 899 Ft kókuszital 649 Ft 699-999 Ft 899 Ft 899 Ft Bio UHT tej 1,5 % - 249-419 Ft 399 Ft 409 Ft Bio UHT tej 2,8 % 269 Ft 429 Ft 415 Ft 379-429 Ft Bio UHT tej 3,5 % - 449 Ft 429 Ft 299 Ft Bio teljes ESL tej 429 Ft - - -

Ahogy a kínálat mutatja, a növényi tejek a legtöbb üzletben borsos áron vásárolhatók meg, viszont érdemes a kisebb hálózatok kínálatát böngészni. Ahogy a tábla mutatja, több száz forinttal olcsóbban juthatunk növényi tejhez, míg a nagyobb üzletek esetében közel ezer forintot is a boltban hagyhatunk, ha ilyen terméket vásárolunk. Bio termékek és laktózmentes tej esetében közel azonos áron dolgoznak a boltok, így itt sokszor az aktuális akció dönthet arról, hová megyünk bevásárolni. A sima tej esetében legtöbbször a zsírtartalom a mérvadó abban, hogy inkább olcsóbb vagy drágább terméket választunk. Ha megnézzük az 1,5 és a 3,5 százalékos tej között maximum 100-200 Ft különbség lehet, ami még nem számít kiugró összegnek.

A választék széles, de milyen tejet fogyasszunk?

A legtöbb szupermarket hűtőszekrényének polcain manapság számos növényi tej megtalálható: szójatej, mandulatej, kesudió, sőt rizsből, zabból vagy borsóból készült tej is. Növényi alapú termékek választása úgy tűnik, hogy jobb döntésnek bizonyul az egészségünk megőrzése érdekében. De mindig ez a helyes választás? És vajon tényleg jobb számunkra, mint a tehéntej fogyasztása?

Vasanti Maliktól, a Harvard TH Chan Közegészségügyi Iskola táplálkozási adjunktusa szerint érdemes néhány dolgoz szem előtt tartani, mielőtt életmódot váltanánk és növényi tejre cserélnénk a tehéntejet.

A növényi tej egészségesebb, mint a tehéntej?

Ez talán a leggyakrabban feltett kérdés. Ha szeretjük a tehéntejet és rendszeresen fogyasztjuk is, akkor valójában nincs okunk arra, hogy növényi tejre váltsunk. A tehéntej része a megfelelő és egészséges étrendnek, olyan vitaminoknak és ásványi anyagoknak a forrása, amire a szervezetnek szüksége van. Egy adag tehéntej kalciumot, D-vitamint, A-vitamint és egy sor olyan mikroelemet tartalmaz, amelyekre szükségünk van.

Viszont azok, akik tejallergia vagy laktóz-intolerancia miatt, vagy szimplán saját döntésük miatt áttérnek a növényi tej fogyasztására, ugyanazokat a tápanyagokat kapják meg ezekből az italokból, mint az, aki tehéntejet iszik. Azok, akik mindenképp figyelni akarnak csontjaik védelmére, viszont növényi tejet fogyasztanak, szükség esetén kalciumot is szedhetnek, vitaminok formájában.

Malik

Melyik a legjobb növényi tej ennek alapján?

A tápanyagok tekintetében a növényi tej minősége nagyban változik. Néhány gyakorlatilag ugyanannyi vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint a tehéntej; mások messze elmaradnak tőle. Például sok mandulatej fehérje szintje jóval alacsonyabb, mint a tehéntejé. Ha át akarunk állni növényi tej fogyasztására, feltétlenül olvassuk el a terméken található címkéket! Fontos, hogy itt azt keressük meg, mennyi fehérjét, D-vitamint, vasat és kalciumot tartalmaz. Ideális esetben törekedjünk egy olyan termék kiválasztására, amiben adagonként legalább 8 vagy 9 gramm fehérje van

a táplálkozási szakértő

Viszont még a növényi tejnek is van egy nagy hátránya: nem nagyon ízlik az emberek többségének.

a szakember

A gyártók megpróbálják megoldani ezt a problémát cukor és más adalékanyagok hozzáadásával, viszont ezeket érdemes elkerülnünk. Tehát, amikor elolvassuk a címkéket, keressünk olyan növényi tejet, amely kevés hozzáadott cukrot tartalmaz

Vasanti Maliktól

