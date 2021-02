Aranyat érnek a bükki füvesember tanácsai: ezt tegyük, ha légúti betegségtől szenvedünk

Talán reménykedhetünk benne, hogy a koronavírus hamarosan kezd alábbhagyni, de a felsőlégúti betegségek szezonja sajnos még semmiképp nem múlt el. Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember most a nátha, az influenza és a bronchitis tüneteinek enyhítésére ajánl jól bevált gyógynövényeket.

A télen gyakori felsőlégúti betegségek javarészt vírusos eredetűek, de baktérium is okozhatja a tüneteket, amelyek általában orrfolyás, torokfájás, köhögés. Leggyakoribb panasz ilyenkor a nátha vagy meghűlés, amit legjobb volna az immunrendszer felerősítésével megelőzni.

Azok a gyógynövények, amiket megelőzésre, immunerősítésre már ismerünk és fogyasztunk (borsmenta, fodormenta, kakukkfű, citromfű, csipkebogyó), a betegség idején is segíthetnek. A torokgyulladást, a köhögést, orrfolyást gyógynövényekkel is kezelhetjük, és nem kell tartanunk mellékhatásoktól

– fejti ki Gyuri bácsi, és máris sorolja, hogy ő mit ajánl a gyakori légúti panaszokra.

Nátha, meghűlés

A náthára nagyon jó a kakukkfű, a szurokfű, a kamilla, de említhetnénk még a hársfa-, és bodzavirágot is, melyeknek enyhe izzasztó-lázcsillapító hatásuk is van. Természetesen amennyiben hosszan tartó és magas lázunk van, orvoshoz kell fordulni, de a hőemelkedést nagyon jól kezelhetjük gyógynövényekkel. Influenza esetén is ugyanezeket a gyógynövényteákat fogyasszuk. Ne feledkezzünk el a C-vitamin pótlásáról sem, erre a legjobb a langyos vízben 8-10 órán át áztatott csipkebogyó levét meginni.

Torokgyulladás

A torokfájás enyhítésére naponta háromszor kell zsálya, kamilla, borsmenta vagy apróbojtorjánból készült 1:1 arányban kevert teával gargarizálni, ezek természetes fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású gyógynövények. Persze, ha már lefőztük a teát, a maradékot ki ne dobjuk, hisz belsőleg is érdemes fogyasztani napi 2-3 csészével. De ugyanígy hatékony a gyulladáscsökkentésre bevált kamilla, bodzavirág, lándzsás útifű teakeverékből készült tea is. Nem múló torokgyulladás és magas láz esetén forduljunk orvoshoz, aki eldönti, hogy a panaszokat vírus vagy baktérium okozza.

Köhögés

Népgyógyászati tapasztalatok szerint a köhögést a bodza, a szurokfű, a kakukkfű és az útifű csillapítja leginkább. A bodzát, szurokfüvet teaként fogyasszuk, de az útifűből és a kakukkfűből készült szirupok is nagyon jól enyhítik a köhögést.

Bronchitis, hörgőgyulladás

Bronchitisre és a tüdő tisztításra a jolly joker a tüdőfűlevél teája. Ahogy a nevében is benne van, mindenféle légúti betegség esetén készíthetünk belőle teát. Ha letapadt a váladék a hörgőkben, segíthetjük a tisztulást még köptető hatású gyógynövényekkel, erre a kakukkfüvet és a szurokfüvet használjuk. Ezekből is készíthetünk keveréket, de a tüdőfűből kevesebbet adjunk hozzá, mert erősebb az íze.

Tüdőgyulladás

Ha az orvos tüdőgyulladást állapít meg, akkor Gyuri bácsi Tüdőfűleveles teakeverékével segíthetünk magunkon. Ez egy keserűbb ízű, erős teakeverék, ezért csak napi 1 csészével ajánlott kortyolgatni, a nap folyamán elosztva.

Inhalálás

Az eddig említett gyógynövényeket nemcsak teaként készíthetjük el, hanem inhalálásra is bátran használhatjuk, hogy segítsük a légutak tisztulását. Erre a célra a kamilla, mezei kakukkfű, bodzavirág, szurokfű használható eredményesen. Inhaláláshoz a gyógynövényekből készítsünk teát, vagy egy nagyobb edénybe töltsünk forró vizet és ebbe tegyük a gyógynövényeket, majd takarjuk be a fejünket törölközővel és minél mélyebben lélegezzük be a gyógynövényes meleg levegőt. Gyerekeknél is bátran használhatjuk. Vigyázzunk, hogy túl forró ne legyen a gőz, mert az árthat a nyálkahártyának.

Aromaterápia

Az illóolajokkal kapcsolatban jók a tapasztalatok, nagyon hatásosak vírusos és bakteriális eredetű fertőzések esetében. A citromból, levendulából, eukaliptuszból, teafából készült illóolaj nagyon jól fertőtleníti a levegőt és segíti a légzést.

Izzasztás fürdővel

„Régen a náthás, mellhártyagyulladásos betegek mellkasát és hátát mangalicazsírral kenték be, majd egy vászondarabal körbetekerték. A betegek így szabályosan kiizzadták a gyulladást” – emlékszik vissza a bükki füvesember a régi gyógymódokra, de hozzáteszi, hogy ma már ennél sokkal jobb módszer a lábfürdő, vagy gyógynövényes fürdő. Ha átmelegedett az egész test, akkor meleg takaró alá feküdni és meginni egy csésze forró bodzavirágteát, nagyon jól izzaszt.