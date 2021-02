Véghajrában: még pár napig jelentkezhetsz a felsőoktatásban meghirdetett képzésekre

Az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön kiemelte, hogy jelentkezni kizárólag elektronikusan, a felvi.hu oldalon elérhető E-felvételiben lehetséges.

Díjmentesen három jelentkezési hely jelölhető meg, és egyenként 2000 forintos kiegészítő díjért további három hely is megadható. A kiegészítő díj befizetési határideje is február 15-e éjfél - ismertette az OH. A jelentkezés hitelesítése nélkül a jelentkezés érvénytelen.

A jelentkezések két módon hitelesíthetők: Ügyfélkapuval vagy az E-felvételiből kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére postán elküldött hitelesítő adatlappal. A jelentkezések hitelesítésének határideje: február 20. éjfél - áll a kommünikében.

Az intézmények által meghirdetett szakok listáját ezen a linken találjátok. A képzésekről pedig bővebb infókat a szakleírásokban olvashattok.

A legfontosabb tudnivalók, amit érdemes figyelembe venni:

Jelentkezni kizárólag a E-felvételi rendszerén keresztül lehet.

A felsőoktatásba történő jelentkezés online felülete a jelentkezési határidőig folyamatosan a jelentkezők rendelkezésére áll.

A rendszerben az adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden információt megadni, mert az űrlapok kitöltése bármikor folytatható.

Az E-felvételi használata egyszerű és gyors, a szükséges dokumentumok csatolása egyszerűbb.

Az E-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a Felvin.

A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2021. február 15-én éjfélig kell rögzíteni.

A jelentkezés hitelesítésének határideje öt nappal később, február 20-án lesz.

A hitelesítés legegyszerűbb módja az Ügyfélkapuval történő hitelesítés.

Címlapkép: Getty Images