Brutális áremelkedés: mutatjuk, mire számíthat, aki idén magánkórházban szeretne szülni

Ahogy a portál írja, a magánegészségügyi intézmények szerepe az elmúlt évek során egyre nőtt Magyarországon, ez a növekedés pedig új lendületet vehet a járvány után is. Egyrészt a járvány miatt hosszúra nyúlt várólisták a jövőben csak még hosszabbak lesznek szakemberek véleménye szerint, így aki nem akar várni, rákényszerülhet, hogy magánszolgáltatónál műttesse meg magát. Ezen túlmenő a pandémia sokak szemét felnyithatta, hogy mit is takar, mennyibe is kerül a magánegészségügyben 1-1 vizsgálat, hiszen a koronavírus-teszteket rengeteg ilyen szolgáltatóknál végeztették el. Így a jövőben kevésbé fognak idegenkedni ezektől a szolgáltatásoktól.

Egy 2020. októberi felmérés szerint a magyarok 40 százaléka szokott legalább évente - ezen belül felük (18%) évente többször is - igénybe venni valamilyen magán-egészségügyi ellátást. Magánúton leggyakrabban (24%) fogorvoshoz jár a lakosság, de gyakori a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészorvosi látogatás is (5-13%). Magánorvoshoz jellemzően a magasabb jövedelműek (48%) és a felsőfokú végzettségűek (63%) járnak. Szakterülettől függetlenül a többség az elmúlt évben összesen legfeljebb 20 ezer forintot fizetett ki magánrendeléseken. A drágábbnak számító fogorvosi kezelések éves összege tavaly átlagosan 76 ezer forint volt, míg a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészorvosi szakrendelésekre átlagosan 30 ezer - 40 ezer forintot költöttek.

A magyar nőgyógyászati állami ellátás volt mindig is az a terület, ahol a legtöbb hálapénz folyt át a rendszeren. Az pedig, hogy eddig is "fizetős" szolgáltatásként tekintettek sokan a szülésre, várandósgondozásra, azt eredményezi, hogy a jövőben többen fordulhatnak magánklinikákhoz. Ráadásul a szülés, terhesgondozás terén fellépő igények sokkal tervezhetőbbek, mint egy sürgős műtét: a szülők, családok előre fel tudnak készülni az esetleges kiadásokra. A hálapénz visszaszorítása elleni küzdelem pedig, amely az orvosbérek emelésével és az állami és magánellátás átjárhatóságának megnehezítésével, az orvosválasztás tiltásával pedig csak rásegíthet erre a folyamatra.

A járvány pedig még több várandóst terelhet magánszolgáltatókhoz, ahol nem lesz akkora várakozi idő az egyes vizsgálatokra, és nem szabad elfelejteni a bizalmi tényezőt is. Az emberek, ha az egészségükről, és legfőképpen ha születendő gyermekükről van szó, akkor sokkal inkább hajlandók költeni azért, hogy a "legjobb kezekben" érezhessék magukat. Viszont az infláció a magánszektort sem kímélte: az egészségügyben is felkúsztak az árak a járvány kitörése óta.

A szülés ára a magánkórházban

Eddig sem volt éppen pénztárcakímélő a szülés egy-egy magánklinikán, azonban a járvány óta több szolgáltató árat is emelt. Hogyha a várndósgondozást és a kötelező vizsgálatokat is magánúton bonyolítja, akár már a 10 milliós babaváró támogatás negyedét is elköltheti az első szülésre. Ha viszont csak magát a magánszülést vizsgáljuk, 500 ezer forinttól 1,8 millióig terjed a szolgáltatók díjszabása. A választék pedig egyelőre nem túl nagy: bár több magánklinika vállalja a vizsgálatokat és várandósgondozást, magát a szülést már kevesebb helyen bonyolítják le.

A Róbert Magánkórházban ahogy tavaly, idén is több csomag közül is választhatnak a családok. Az Arany csomag 2020-ban 455 ezer forint volt, a Platina csomag 695 ezer, és a Gyémánt csomag 1,495 millió forint. 2021-ben már négy csomag közül válaszhatnak: Az Arany csomag, mely magában foglalja a magánklinikai szülést az ügyeletes orvossal és szülésznővel, a műtői költségeket császármetszés esetén, az apás szülést, gyermekágyi ápolást, az újszülött ellátást 545 ezer forint. Az elhelyezés kétágyas szobában történik, 2 éjszaka ára és étkezés van még az árban.

A Platina Pro és Platina Plus csomagok 795 és 845 ezer forintba kerülnek, ezek tartalmazzák az Arany csomag szolgáltatásait, de már választott orvossal és szülésznővel, plusz 1 éjszakával, családi vagy egyágyas szobában történő elhelyezéssel. A két csomag abban tér el, hogy benne van-e az árban az érzéstelenítés, a kétágyas szobában történő elhelyezés, szoptatási tanácsadás, vagy az étkezés a kísérő számára.

A Gyémánt csomag ezeken túl kiegészül egy emelt szintű újszülött ellátási csomaggal, köldökzsinórvér gyűjtéssel, tárolással, és még taxiszolgáltatást is biztosítanak Budapesttől legfeljebb 40 km-re távolságig oda-vissza. Mindez 1,695 millió forintba kerül. Vagyis

13-20 százalékos áremelkedés történt a szülési csomagok díjszabásában 2021-re.

A Dr. Rose magánszülészetén a hüvelyi szülés érzéstelenítéssel és anélkül tavaly 1 millió 120 ezer forinttól volt kérhető, a császármetszéses szülés 968 700 forinttól. Idén azt a tájékoztatást találtuk a honlapon, hogy a hüvelyi és császármetszéses szülés is egyaránt 1,8 millió forinttól vehető igénybe, bár zárójelben megjegyzik, hogy a terhesgondozási csomag ára részarányosan levonódik - feltétlezhetően akkor, ha azt nem ott vették igénybe. (A terhesgondozási csomag teljes ára 680 ezer forint, a 19. héttől 580 forint, a 26. héttől 480 ezer forint, a 33. héttől 380 ezer forint és a 36. héttől 280 ezer forint.) Ez alapján nem történt emelés a tavalyi árakhoz képest, mindössze összevonva tünteti fel a honlap, amelyet addig külön jeleztek.

A Maternity klinikán idén, ahogy tavaly is, az alap szülési csomag a Maternity orvosával 830 ezer forintba kerül, vendégorvossal 680 ezer forintba. Ebben benne van a természetes szülés, vagy császármetszés levezetése, epidurális fájdalomcsillapítás, vagy műtéti érzéstelenítés, 2 éjszaka komfortos családi szobában étkezéssel, 1 választott kísérővel, valamint az édesanya és az újszülött megfigyelése, ellátása. Tartalmazza továbbá a császármetszés esetén egy alkalmas gyógytornát, szoptatási tanácsadást, az anyakönyvezést és védőnői szolgáltatást. A Maternitynél ikerterhesség esetére is van külön csomag, ennek alapára 970 ezer forint.

Az exkluzív szülési csomag az alapcsomagok szolgáltatásain felül nem csak az orvos, hanem a szülésnő kiválasztását is biztosítja, a szülést követően 3 éjszakát családi VIP szobában, személyzettel és A’la Carte étkezést két fő részére. Továbbá tartalmazza az egyéni gyógytornát minden nap, a személyre szabott dietetikai tanácsadást, és egy fotóalbumot is az újszülöttről. Mindez 1,8 millió forint.

Ezek az árak viszont csak 2021. július 30-ig történő szülés esetén érvényesek. Aki ezután szül, arra már az emelt ár vonatkozik majd.

A nyíregyházi F Medicalnál (ami tavaly még Finnamed néven volt fellelhető) 2020-ban az exkluzív szülészeti csomag ára 890 ezer forint, császármetszés esetén 90 ezer forintos felárral. Az idei árakról nem találtunk nyilvános tájékoztatást, és lapunk megkeresésére még nem érkezett válasz a cikk megjelenésekor.

A pécsi Da Vinci Magánklinikán szintén nem változtak az árak tavaly óta: a spontán hüvelyi szülés (2 éjszaka) ugyanúgy 850 ezer forint, míg a császármetszés (3 éjszaka) 990 ezer forint. A hozzátartozó ellátás/éjszaka napi 25 ezer forintba kerül.

Szülésre is megoldást nyújhat az egészségbiztosítás, egészségpénztár

A magánszolgáltatók honlapjain általában külön felhívják a figyelmet, hogy rendezhetők a szolgáltatások díjai egészségbiztosítás, illetve egészségpénztár útján is. A Maternitynél például a szülési csomag biztosítótársaságon keresztül történő fizetés esetén még drágább is: 1,1-2,4 millió forint. Viszont nem mindenkinek van akkora megtakarítása, hogy amikor eljön az idő, egy összegben le tudja tenni a szülés árát - a gondozási díjakról, vizsgálatok áráról nem is beszélve. Ilyen esetben sem kell lemondani a magánkórházak nyújtotta szolgáltatásokról: előre tervezetten is össze lehet gyűjteni az összeget.

Címlapkép: Getty Images