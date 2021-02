Igazi szuperélelmiszer, mégis alig esszük: elképesztő, mi mindenre jó a lenmag

A lenmag manapság divatos kifejezéssel élve igazi szuperélelmiszer, pedig már nincs új a nap alatt: az emberek legalább 30 ezer éve ismerik és használják, már az ókori Egyiptomban és Rómában is kedvelték számos pozitív hatása miatt. Nem véletlenül, hiszen rengeteg telítetlen zsírsavat tartalmaz, ami a szív egészségét óvja, emellett hasznos vitaminokat és ásványi anyagokat is nyerhetünk belőle.

Remek növényirost- és fehérjeforrás, amivel hozzájárul, hogy a reggeli energiánk akár délutánig is megmaradjon. Ma már nem csak bioboltokban, de a legtöbb áruházban kapható, és nem kizárólag mag formájában, de porítva is. Ráadásul nem is kell mélyen a zsebünkbe nyúlnunk egy zacskónyiért: 150-170 forintért megtaláljuk a boltok polcain, ha pedig bio változatot választanánk, 400 forint körül érdemes kalkulálnunk. Őrölt lenmagot ugyanekkora (250 grammos) kiszerelésben vásárolhatunk nagyjából 800 forintért, de van a piacon olyan őrölt, zsírtalanított lenmag is, aminek a kilóára is kevesebb ennél (700 forint). Lenmagpelyhet 330-380 forintért is kaphatunk negyedkilós csomagban.

Ha magként vesszük meg, nagy előnye, hogy hosszabban eláll, ugyanakkor a szervezetünk nehezebben bontja le és emészti meg, mint ha őrölt lenmagot fogyasztanánk. Azonban mivel utóbbinak rövidebb a szavatossági ideje, praktikus hűtőben tartani, nehogy idejekorán megromoljon.

A lenmaggal remekül egészíthetjük ki étrendünket, ha egészségtudatosan táplálkozunk, és egyébként érdemes tök-, szezám-, napraforgó- és kendermagot is tartani a spájzunkban ugyanerre a célra. Ezt alátámasztja a Magyar Dietetikusok Országos Szervezetének ajánlása is, miszerint

hetente 2-3 alkalommal fogyasszunk kis maréknyi diófélét, sótlan mandulát, mogyorót, olajos magvakat.

Ehetjük őket nyersen is, de élvezeti értéküket nagymértékben javítja, ha szárazon megpirítjuk. Most pedig lássuk a The Good Housekeeping cikke alapján, milyen egészségügyi előnyei vannak a lenmag rendszeres fogyasztásának!

Fantasztikusan rendbe teszi az emésztést

A lenmag nagyszerű rostforrás: evőkanalanként nagyjából 3 grammot tartalmaz, a napi szükségletünk 11% -át. A rostok az emésztési folyamat során lassítják a szénhidrátok felszívódását, vagyis segíthetnek a vércukorszint szabályozásában, emiatt a teltségérzetünk hosszabban kitart.

Segíti az egészséges hajnövekedést

Aki egészségesebb fürtöket szeretne, annak mindenképpen javasolt több lenmagot, illetve halat, diót fogyasztani. A bennük található telítetlen omega-3 zsírsavak segítenek ugyanis táplálni a hajat és a fejbőrt, és eredményesen megakadályozhatják a szárazságot.

Hozzájárul a koleszterinszint csökkentéséhez

A lenmag fitoszterint, vagyis olyan növényi alapú vegyületet is tartalmaz, amik elősegíthetik az LDL (vagy ahogy gyakran emlegetik, a "rossz") koleszterin csökkentését a szervezetben. Egyes kutatások szerint a fitoszterolok megfelelő mennyiségben akár 10% -kal is csökkenthetik az összkoleszterint.

Az egészséges szív barátja

A lenmag tele van omega-3 zsírsavakkal és lignánokkal, egy másik növényi alapú vegyülettel, ami csökkentheti a stroke kockázatát. Ez a kombináció, valamint a már említett koleszterinszint-csökkentő hatás segíthet abban, hogy megőrizzük szívünk egészségét.

Felturbózza az agyműködést

A gyakran emlegetett, növényi alapú omega-3 zsírsavak hatással vannak az agyunk működésére, annak javítására is. Gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásuk hozzájárulhat az agysejtek egészségének megőrzéséhez, és potenciálisan védelmet nyújthatnak a neurológiai betegségek ellen is.

Hogyan együk?

A zsírral, rosttal, fehérjével a lenmag egy kicsit teltebbé varázsolja a fogások ízét. Gyakorlatilag minden étkezést feldobhatunk vele:

szórhatunk őrölt lenmagot a reggeli joghurtba, müzlibe,

keverhetjük turmixba, hogy még több fehérjét vihessünk be a szervezetünkbe,

a salátánkat is megszórhatjuk a magvakkal,

sőt, egészséges öntetet is készíthetünk lenmagolaj felhasználásával,

a sült zöldségek remek ízesítője lehet egy maréknyi lenmag,

de krémleveseken is kiváló feltétként.

Címlapkép: Getty Images