Szenzációs lelet bukkant elő Jákon: ilyet még soha nem látott magyar régész + VIDEÓ

Még február elején jött a hír, miszerint nagy valószínűséggel megtalálták a jáki apátsági templom alapítójának tartott Jáki Nagy Márton sírját és csontjait. Ma újabb szenzációs leleteket mutattak be Vas megye híres románkori templomának kertjében, Jákon.

A fő attrakció: egy arannyal és ezüsttel tartósított miseruha

A régészek a jáki apátsági templom főhajójában, a főszentély előtt egy rangos egyházi személynek a temetkezésére bukkantak, ami sajnos már bolygatott volt, de így is lenyűgöző szépségű leletet találtak benne: egy kora középkori miseruhát.

Ennek jelentőségét egy mezei régész fel se tudja fogni, tudomásunk szerint ugyanis soha Magyarországon sírból még nem került hasonló szépségű és ép állapotú egyházi vonatkozású textília.

- mesélte nekünk Dr. Pap Ildikó, régész.

A páratlan lelet értékelését egyébként Semsey Réka, az Iparművészeti Múzeum művészettörténésze végezte el. Aki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

a bársonyból készült szövet színe piros vagy bordó lehetett, melynek a háta volt díszesebb, hurkokkal díszített, középsávján "püspök szentek" láthatók, jól kivehető az ábrázoláson "az infula és a pásztorbot", valamint az egyik ábrán egy kulcs, amely arra utal, hogy Szent Péter-ábrázolás lehetett.

A miseruháról annyit lehet tudni még, hogy egy olyan sírból került elő, amit a 16-18. században temetkezések bolygattak meg, tehát ennél valószínűleg régebbi lehet. A régészek a halott lábszárát találták meg, ezen pedig egy ruhaszegélyt is felfedeztek, ami arra utalhat, hogy valószínűleg az egyházi méltóságot hosszú ruhában temették el, vélhetően teljes ornátusban helyezték a végső nyughelyére, a templom szentélye elé.

A miseruha most, és amiylen lehetett

A különleges miseruha – avatott be a régész – annak köszönhetően maradhatott fenn ilyen remek állapotban, hogy fémszálakkal nagyon sűrűn volt átszőve, és maga a textil is egy nemesfém borítást kapott, arannyal és ezüsttel konzerválták a textilt. Egyelőre nem lehet még beazonosítani, ki lehetett a miseruha viselője, de valószínűleg az egyik jáki apát sírját találták meg, mert ahogy a régész is fogalmazott, más opció nehezen képzelhető el.

Találtak még más kuriózumot is

A másik szenzációs leletegyüttes - amit a mai napon a jáki templomkertben szintén bemutattak – egy, a 16. századból való világi női viselet, és rajta pár iparművészetileg jelentős tárgy:

3 pár, a 16 század második felére keltezhető reneszánsz „boglárt ”, más néven kapocspántot találtunk. Ez azért jelentős, mert ezekre a fantasztikusan kidolgozott ruhapántokra leginkább kincsleletekben lehet rábukkani, viseletei helyzetben nem.

A reneszánsz női viselet, már ami megmaradt belőle

Miről is szól a mostani ásatás?

A régészek a mostani ásatással egyrészt a templom építéstörténetére vonatkozó adatokat szeretnék tisztázni, hiszen a művészettörténet már régóta foglalkozik azzal, hogy a jáki templomot hogyan és milyen esetleges tervmódosításokkal építették.

A jáki templom ominózus díszes bejárata

Másrészt a templom körüli temetőnek az elhelyezkedéséből arra következtetnek, hogy a jáki templomot egy annál kisebb, kora árpádkori egyházi épület előzte meg. Ennek konkrét régészeti nyomait már megtalálták, a feltételezés igaz, de még az alaprajzot nem tudják kirajzolni - ezen dolgoznak jelenleg is. Végezetül azt is megtudtuk, hogy:

a jáki apátsági templomdombon az első tervásatás idején (1997 és 2003 között) 931 temetkezési helyet és halottat találtak. A mai nap a 1302-ik sírszámot adták ki, ebből kora árpádkori 250 tetem lehet.

A feltárt sírleleteket a Savaria múzeumba kerülnek, ahol alapos antropológia és régészeti vizsgálatra kerül sor. A csontokból később azt is ki lehet deríteni, hogy az elhunytak hány évesek lehettek, milyen neműek voltak, milyen betegségben szenvedtek, milyen életmód volt rájuk jellemző.

A sajtótájékoztatón még elhangzott: hogy a több mint ötszáz éves miseruhát restaurálás után valószínűleg a jáki Szent György-templom mellett épülő látogatóközpontban állítják majd ki.

Székely János megyés püspök a most feltárt sír előtt

A jáki templom tavaly augusztus óta nem látogatható

A most is zajló régészeti munkálatok március végéig tartanak, utána átadják a területet a restaurátoroknak. Közben megkezdődött a templomdomb feltárása, és elkészültek a legfontosabb állagmegóvási munkálatokkal. A tervek szerint 2022 márciusában nyitják meg újra.

A román kori apátsági templom restaurálására, építészeti felújítására, valamint a látogatóközpont építésére 2017 decemberében hagyott jóvá 2 milliárd forintot a kormány. A projekt nem csupán a templomra terjed ki, hanem a Szent Jakab-kápolnára, az apáti házra és az apátság egykori gazdasági épületeire is. A látogatóközpont a hajdani Ják nemzetség és a bencés szerzetesek életét mutatja majd be.

Addig is, míg újra megtekinthető, jelenleg így fest belülről a jáki apátsági templom: