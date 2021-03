Ne költs rá vagyonokat: íme 6 gyógy- és fűszernövény, ami leviszi a gyulladást

A gyulladás nem más, mint a szervezet módszere a fertőzések leküzdésére és a gyógyulásra. Bizonyos helyzetekben azonban tovább tarthat a szükségesnél, ezt a folyamatot már krónikus gyulladásnak nevezik, és a kutatások számos betegséghez – például cukorbetegséghez – kötik.

Az étkezésünk döntő szerepet játszik abban, hogy milyen az egészségi állapotunk. Így amit eszünk, abszolút befolyásolhatja a szervezetünkben fellépő gyulladás kialakulását, illetve a leküzdésében is segíthet.

A Healthline cikke alapján most olyan gyógy- és fűszernövényeket gyűjtöttünk össze, amiket bátran használhatunk erre a célra, és amikre ráadásul nem is kell egy kisebb vagyont elköltenünk, valamint szinte bármelyik boltban megtalálhatjuk őket.

Gyömbér

Jellegzetes, kicsit csípős, mégis édes ízű. Frissen, aszalva, szárítva vagy porítva is fogyaszthatjuk. Nem véletlen, hogy a konyhai felhasználásán kívül évezredek óta alkalmazzák a gyógyászati célokra is, például a megfázás, migrén, hányinger, ízületi gyulladás és magas vérnyomás tüneteinek enyhítésére, elmulasztására. Több mint 100 aktív vegyületet tartalmaz, valószínűleg ezeknek köszönheti az egészségre gyakorolt pozitív ​​hatásait. A kutatások szerint a gyömbér csökkentheti a gyulladásos markerek hatását, emellett az ízületi fájdalmat is, és növelheti az ízületek mobilitását. Hihetetlenül sokoldalú és könnyen válhat számos fogás részévé.

Fokhagyma

Antibakteriális és vírusölő hatása miatt a gyömbér mellett a fokhagyma rendszeres fogyasztása is segít erősíteni az immunrendszert. Fantasztikus illata és íze van, és a gyömbérhez hasonlóan nagyon régóta használják olyan egészségügyi problémák kezelésére, mint ízületi gyulladás, köhögés, székrekedés, fertőzések vagy fogfájás. A fokhagyma jó tulajdonságainak többsége a kénvegyületeiből származik, amik gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek. Több vizsgálat is igazolta például, hogy a fogyasztása segíthet abban, hogy több antioxidáns legyen a szervezetünkben, illetve szabályozza a gyulladást elősegítő markereket is. A magyar gasztronómiában is előszeretettel használják, így biztosan nem okoz gondot beépíteni az étrendbe.

Fekete bors

Szokás a fűszerek királyának is nevezni, világszerte népszerű fűszer. Hagyományosan az asztma, hasmenés és más emésztőrendszeri gondok enyhítésére is használják. A tudomány szerint a fekete bors és fő hatóanyaga, a piperin szerepet játszhat a gyulladás (például ízületi gyulladás) csökkentésében is. A fekete bors széles körben elérhető, és csakúgy, mint a fokhagyma, népszerű hozzávalója a magyar konyhának. Legyen szó zöldségekről, húsokról, halakról, baromfiról vagy tésztáról, néhány csipettel bármilyen fogást megszórhatunk belőle.

Zöld tea

Csökkenti többek között a szívbetegségek, a rák, az Alzheimer-kór, az elhízás kockázatát. Az, hogy a fogyasztása mennyire egészséges, antioxidáns-tartalmának és gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhető, különösen a benne található EGCG nevű anyagnak. Tele van az egészségünk szempontjából hasznos vegyületekkel, úgynevezett polifenolokkal, több tanulmány szerint is segítik az agy és szív működését. A fogyókúrázóknak további jó hír, hogy hatékonyan elősegíti a testzsír csökkentését is. A reumás ízületi gyulladás, az Alzheimer-kór, ínybetegségek és bizonyos rákos megbetegedések tüneteinek enyhítésében is közrejátszik.

Ezek az élelmiszerek elősegíthetik a gyulladás kialakulását Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy egy kutatás alapján a szervezetben fellépő gyulladás lehetősége szignifikánsan összefügg a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoribb előfordulásával. Dr. Jun Li, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények egyértelműek voltak, ugyanakkor további kutatások segíthetnek még abban, hogy felderítsék bizonyos élelmiszerek és a gyulladás közötti kapcsolatot. Az mindenesetre már látszik, hogy a cukros italok, feldolgozott húsok, finomított gabonafélék fogyasztása elősegíti ezt a szervezetben végbemenő folyamatot. Végleg elhagyni ezeket az élelmiszereket ugyanakkor hatalmas kihívás. A kutató azt javasolja, legalább mérsékeljük a bevitelüket, és ha lehet, helyettesítsük őket teljes kiőrlésű, növényi alapú vagy más egészséges fehérjeforrásokkal, például halakkal, emellett együnk több leveles zöldet és sötétebb sárga színű zöldséget, gyümölcsöt. Ugyanebben a cikkünkben írtunk a zöld tea gyulladáscsökkentő szerepéről is.

Rozmaring

Ez a csodálatos illatú és nagyon ízes gyógy- és fűszernövény szintén gyulladáscsökkentő hatású, amit magas polifenol-tartalmának tulajdonítanak. Nyersen és szárított állapotában egyaránt használják a fürdővizek illatosítására, miközben a fürdőző szervezetét felfrissíti. A rozmaringolajat a népi gyógyászatban emésztési zavarok kezelésére, a gyomor–bélrendszer enyhe görcsös állapotainak oldására, valamint enyhe izom- és ízületi fájdalmak, enyhe perifériás keringési zavarok enyhítésére használják. Fűszerként remekül párosíthatjuk többféle hússal, például marhával, báránnyal vagy csirkével. Szárított formában, friss növényként vagy őrölve is hozzájuthatunk.

Fahéj

Ősidők óta nagyra értékelt fűszer, hiszen számos jótékony hatása van: csökkenti a gyulladásos markereket, emeli a szervezet antioxidáns-szintjét. Az emésztőszervekre gyakorolt hatásai mellett a szív- és érrendszerre, valamint a vércukorszintre is jótékonyan hat. Ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy ha túl sokat fogyasztunk belőle, az veszélyes is lehet: a széles körben elterjedt Cassia típusú fahéj ugyanis kumarinban bővelkedik, amely vegyületet (nagy mennyiségben) a májkárosodáshoz kapcsolták. Egy átlagos felnőttnek naponta legfeljebb 1 teáskanál (2,5 gramm) fahéjat kell bevinnie a szervezetébe.

Címlapkép: Getty Images