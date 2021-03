A graham liszt fogyasztása, graham liszt palacsinta recept: mi a graham liszt glikémiás indexe, miért jó a graham liszt?

Az elhízás és a cukorbetegség az egyik legjelentősebb egészségügyi probléma Magyarországon, amellyel számos más betegség kialakulását is összeköthetjük. Az okokat gyakran a finomított szénhidrátokban keresik, ezért évről évre egyre népszerűbbek a búza finomliszt, másnéven a közismert fehérliszt egészséges alternatívái, amelyeket alacsony glikémiás indexükért és magas rosttartalmuk miatt keresünk meg.

Cikkünkben a graham liszt jellemzőiről és felhasználásáról lesz szó: eláruljuk, mi az a graham liszt és miért jó a graham liszt, mi a helyzet a cukorbetegségben szenvedőkel, ők fogyaszthatják-e? Tudd meg, mennyi a graham liszt glikémiás indexe, kalóriatartalma és milyen termék a graham liszt ár szempontjából! Cikkünk végén egy izgalmas és egyszerű graham liszt palacsinta recepttel segítünk, hogy bevihessük ezt az új terméket hétköznapi étrendünkbe is!

Mi a graham liszt? A graham liszt miért jó?

A graham liszt (nevét megalkotójáról, Sylvester Grahamről kapta) valójában nagyszemcséjű búzaliszt. A nagy szemcseméreteknek köszönhetően a graham liszt a teljes kiőrlésű liszthez képest lassabban szívódik fel, így kíméletesebb a feldolgozása szervezetünknek is. Az alapvető különbség a teljes kiőrlésű liszt és a graham liszt között egyébként az, hogy míg a teljes kiőrlésű tartalmaz magbelsőt, korpát és csírát, addig a graham lisztből hiányzik a korpa.

A graham liszt állaga finom, felhasználása elterjedt: számos édességet, süteményt és bolti készterméket gyártanak felhasználásával, illetve a háztartásokban is egyre népszerűbb konyhai alaptermék, hiszen rengetegen vásárolják diétás megfontolásból és egészségügyi okokból. A graham liszt mellett népszerű termék a durumliszt és más, a fehérlisztnél egészségesebb termékek is, amelyek mind ízre, mind állagra megfelelnek minőségi elvárásainknak.

A graham liszt fogyasztása után, mivel lassan felszívódó szénhidrátról van szó, csak lassan tér vissza az éhségérzet – nem úgy, mint a búza finomliszt esetében, amit szervezetünk szinte azonnal képes feldolgozni. A graham liszt mindemellett gazdag ásványianyagokban és folsav, illetve B-vitamintartalma sem elhanyagolható. A graham liszt tartalmaz kalciumot, káliumot, foszfort, cinket, mangánt és magnéziumot is, ami mind hozzájárul szervezetünk hatékony működéséhez.

A graham liszt kalória tartalma

100 g graham liszt 337 kcal

A graham liszt glikémiás indexe

A graham liszt glikémiás indexe 51, vagyis alacsonyabb a búza finomliszténél (71) – egyébként pont az alacsony és a közepes glikémiás index határvonalán (50) helyezkedik el. A graham liszt lassú felszívódásának köszönhetően nem emeli meg gyorsan a vércukorszintet, így inzulinrezisztensek és cukorbetegek is fogyaszthatják a megadott értékhatárokon belül.

A graham liszt jó a cukorbetegeknek?

Igen, fogyaszthatják, ám minden esetben érdemes konzultálni előtte egy orvossal, ugyanis a betegség súlyossága befolyásolhatja, hogy mennyit ehetünk meg belőle.

Graham liszt vásárlás

Graham liszt hol kapható?

A graham liszt népszerű élelmiszer, éppen ezért minden nagyobb élelmiszeráruházban beszerezhető a lisztfélék osztályán.

Graham liszt ár

1 kg graham liszt ára kb. 300 Ft/kg, márkától függően lehet olcsóbb vagy drágább, illetve a bio graham liszt minden esetben magasabb áron szerezhető be.

Palcsinta is készíthető graham liszt felhasználásával

Graham liszt palacsinta recept

Hogy ne csak a graham liszt előnyös tulajdonságairól legyen szó, íme egy egyszerű graham liszt recept: az egészséges graham liszt palacsinta, amit bármilyen édes (vagy édesítőszeres) feltéttel, töltelékkel bátran elkészíthetünk. Nézzük, hogyan készül a graham liszt palacsinta!

Hozzávalók

400 g graham liszt

3 db tojás

6 dl tej

3 dl szénsavas ásványvíz

1 ek napraforgóolaj

2 csipet só

olaj a sütéshez

A graham lisztes palacsinta elkészítése

Tegyük egy nagyobb tálba a graham liszt mellett a sót és a tojást, keverjük őket össze, majd fokozatosan öntsük hozzá a tejet és az ásvány vizet. Érdemes robotgéppel is összedolgozni. Ha kész a graham lisztes palacsinta tésztája, már süthetjük is a megszokott módon egy kevés olajjal, felhevített serpenyőben.

Kinek ajánljuk a graham liszt fogyasztását?

A graham liszt fogyasztását azoknak ajánljuk, akik szeretnének egészségesen táplálkozni, vagy inzulintermelési problémájuk van. A graham liszt korlátozott mennyiségben a diétába is beépíthető, ám hangsúlyozzuk, hogy kalóriatartalma nem túl alacsony és glutént is tartalmaz, így a lisztérzékenységben szenvedőknek ezt az élelmiszert is kerülniük kell.

Címlapkép: Getty Images